Міноборони допустило до експлуатації наземний безпілотний комплекс PROTECTOR, виробництва "Української бронетехніки". ФОТОрепортаж

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний наземний комплекс PROTECTOR, виробництва ТОВ "Українська бронетехніка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фактично, це нова гілка розвитку наземних роботизованих комплексів – повнорозмірний безпілотний автомобіль. Це нові можливості для наших воїнів, а саме – виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу. Важливо, щоб технології більше наближалися до окопів, щоб інноваційні інструменти війни більше працювали для воїнів і за них. ВОПи необхідно максимально посилити роботизованими системами", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

"UGV Protector – унікальна розробка серед безпілотних наземних роботизованих комплексів (БНРК) за своїм тактико-технічними характеристиками. Дрон має високу вантажопідйомність, мобільність та прохідність. Основна місія Protector – зберегти життя наших військових під час логістичних операцій. Лінія фронту різна: на деяких ділянках ворог ближче, на інших – далі, але постачання провізії та інших необхідних ресурсів потрібне постійно", - розповів директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Українська бронетехніка" за 2024 рік заплатила 1,044 млрд грн податків до бюджету

За його словами, дрон також може доставляти менші наземні дрони, вагою від 50 до 150 кг, які працюють безпосередньо на передовій у радіусі 2-3 км.

"Їх оперативне і непомітне транспортування – непросте завдання, але наш логістичний комплекс здатен доставляти 3-4 таких робота за раз. Це дозволяє зберегти їхній заряд та значно підвищує ефективність їхнього застосування", - каже гендиректор компанії.

Також Бельбас розповів, що розробка UGV Protector відбувалася у співпраці з військовими, які мають бойовий досвід.

"Ми взялися за розробку цього НРК ще влітку 2023 року. Технічне завдання отримали від однієї з топових бригад ЗСУ, яка вела бойові дії на донецькому напрямку. Вони одні з перших, якщо не перші, хто почав використовувати НРК для мінування та як камікадзе. Тісна співпраця з їхніми операторами та чітке бачення концепції від командира бригади - саме так ми реалізували проект першого важкого логістичного НРК", - додав він.

Також читайте: Чергова велика партія 120-мм мінометів доставлена ЗСУ, - "Українська бронетехніка". ФОТО

За словами Бельбас, UGV Protector також можливо використовувати як бойовий робот, встановивши на нього озброєння для знищення бронетехніки чи живої сили противника.

Завдання, які може виконувати PROTECTOR: перевезення боєкомплекту або спорядження, евакуація поранених, використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.

Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи – до 700 кг. Запас ходу – до 400 км.

Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність. Повний привід дозволяє долати значні перешкоди та броди, а колеса зі вставкою RunFlat – продовжувати рух навіть при пошкодженні.

"Додатковою перевагою цієї безпілотної платформи є її невисока ціна та можливість швидкого виробництва", - додав гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка".

Читайте: Бронеавтомобіль "Варта 2" допустили до експлуатації. Готові до серійного виробництва, - "Українська бронетехніка". ФОТОрепортаж









