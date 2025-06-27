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Новини Фото Зброя України
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Міноборони допустило до експлуатації наземний безпілотний комплекс PROTECTOR, виробництва "Української бронетехніки". ФОТОрепортаж

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний наземний комплекс PROTECTOR, виробництва ТОВ "Українська бронетехніка".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Фактично, це нова гілка розвитку наземних роботизованих комплексів – повнорозмірний безпілотний автомобіль. Це нові можливості для наших воїнів, а саме – виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу. Важливо, щоб технології більше наближалися до окопів, щоб інноваційні інструменти війни більше працювали для воїнів і за них. ВОПи необхідно максимально посилити роботизованими системами", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

Безпілотний комплекс Protector. Що відомо про новинку

"UGV Protector – унікальна розробка серед безпілотних наземних роботизованих комплексів (БНРК) за своїм тактико-технічними характеристиками. Дрон має високу вантажопідйомність, мобільність та прохідність. Основна місія Protector – зберегти життя наших військових під час логістичних операцій. Лінія фронту різна: на деяких ділянках ворог ближче, на інших – далі, але постачання провізії та інших необхідних ресурсів потрібне постійно", - розповів директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

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За його словами, дрон також може доставляти менші наземні дрони, вагою від 50 до 150 кг, які працюють безпосередньо на передовій у радіусі 2-3 км.

Безпілотний комплекс Protector. Що відомо про новинку

"Їх оперативне і непомітне транспортування – непросте завдання, але наш логістичний комплекс здатен доставляти 3-4 таких робота за раз. Це дозволяє зберегти їхній заряд та значно підвищує ефективність їхнього застосування", - каже гендиректор компанії.

Безпілотний комплекс Protector. Що відомо про новинку

Також Бельбас розповів, що розробка UGV Protector відбувалася у співпраці з військовими, які мають бойовий досвід.

"Ми взялися за розробку цього НРК ще влітку 2023 року. Технічне завдання отримали від однієї з топових бригад ЗСУ, яка вела бойові дії на донецькому напрямку. Вони одні з перших, якщо не перші, хто почав використовувати НРК для мінування та як камікадзе. Тісна співпраця з їхніми операторами та чітке бачення концепції від командира бригади - саме так ми реалізували проект першого важкого логістичного НРК", - додав він.

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За словами Бельбас, UGV Protector також можливо використовувати як бойовий робот, встановивши на нього озброєння для знищення бронетехніки чи живої сили противника.

Завдання, які може виконувати PROTECTOR: перевезення боєкомплекту або спорядження, евакуація поранених, використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.

Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи – до 700 кг. Запас ходу – до 400 км.

Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність. Повний привід дозволяє долати значні перешкоди та броди, а колеса зі вставкою RunFlat – продовжувати рух навіть при пошкодженні.

"Додатковою перевагою цієї безпілотної платформи є її невисока ціна та можливість швидкого виробництва", - додав гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка".

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Безпілотний комплекс Protector. Що відомо про новинку
Безпілотний комплекс Protector. Що відомо про новинку
Безпілотний комплекс Protector. Що відомо про новинку
Безпілотний комплекс Protector. Що відомо про новинку
Безпілотний комплекс Protector. Що відомо про новинку

Автор: 

безпілотник (4430) Міноборони (7514) Українська бронетехніка (50)


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Топ коментарі
+5
Хто-небудь бачив, щоб кацапи волали на весь Інтернет, про те, коли в них щось з'являється новеньке🤔🧐😁 Отож бо😁 Не дарма вони нас рагулями та селюками обзивають... але і самі не кращі, щоправда хоч язика за зубами тримати вміють та шимка грають, - "настамнєт, авидокажітє", зате наш верховний хрипосик видає перли не гірше маразматика трампосика,- таки два валянка пара😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.06.2025 13:51 Відповісти
+5
Недооцінка ворога веде до поразки.
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27.06.2025 13:56 Відповісти
+4
"Висрвся"? Ми побачили... Але тебе не забули...
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27.06.2025 13:51 Відповісти
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показали?побачили??забудьте що бачили
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27.06.2025 13:44 Відповісти
"Висрвся"? Ми побачили... Але тебе не забули...
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27.06.2025 13:51 Відповісти
пам'ятають тих хто заслуговує,але ж тобі це не світить,бо повна бездарність
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27.06.2025 14:03 Відповісти
Влад #584963

Мене читають: 5

Я читаю: 0

Реєстрація: 22.11.2023
Яр Холодний

Мене читають: 115

Я читаю: 12

Реєстрація: 11.02.2018
Останній "підписант" - ВЧОРА...
Питання є?...
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27.06.2025 16:29 Відповісти
Наразі його допущено до експлуатації в Силах оборони України.

Вкотре нагадую: наразі - це не "зараз", а "поки що"!
Тобто, допущено поки що?
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27.06.2025 13:45 Відповісти
https://goroh.pp.ua/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%96 https://goroh.pp.ua/Слововживання/наразі
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27.06.2025 13:51 Відповісти
Хто-небудь бачив, щоб кацапи волали на весь Інтернет, про те, коли в них щось з'являється новеньке🤔🧐😁 Отож бо😁 Не дарма вони нас рагулями та селюками обзивають... але і самі не кращі, щоправда хоч язика за зубами тримати вміють та шимка грають, - "настамнєт, авидокажітє", зате наш верховний хрипосик видає перли не гірше маразматика трампосика,- таки два валянка пара😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.06.2025 13:51 Відповісти
А що в них нового, окрім віслюків?
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27.06.2025 13:54 Відповісти
Недооцінка ворога веде до поразки.
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27.06.2025 13:56 Відповісти
До поразки веде добровільне роззброювання, знищення власних збройних сил, та вирощування тупого, переляканого, безхребетного населення.
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27.06.2025 17:27 Відповісти
І це теж.
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27.06.2025 18:58 Відповісти
Ось поясніть мені, у нас, під час війно, таємницю складають иільки статки Слуг ***** х судями, прокурорами тощо, а то шо ставится на озброєння ні? То накуя тоді розвідці ворога напружуватись? Все у вільному доступі. Ну майже все, окрім "зароблених" на крові та жіттях солдат грошей Ze та його шобли.
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27.06.2025 13:55 Відповісти
Гарний робот - йому шеб маніпулятор - шоб міг важкопораненого покласти в кузов
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27.06.2025 13:59 Відповісти
1. Це добре, тепер головне щоб було масове виробництво а не 5-10 на рік.
2. Про такі речі краще не повідомляти.
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27.06.2025 16:17 Відповісти
А МОЖЕТ ПОРА ДОПУСКАТЬ ИНВАЛИДКИ ЗАПОРОЖЦЫ!КАК В ФИЛЬМЕ (MAD MAX)КУЧА РУХЛЯТИ ВСЁРАВНО НА ВОЙНУ!!!ЩА ЕСТЬ ЧЕРЕЗ ЧАС НЕТ!!!)))НУ ЭТО ВСЁ ПРОСТО ЗАРАБОТКИ НА ВОЙНЕ!КАК ТИПА НОВЫХ ФОЛЬКСВАГЕННОВ РЕШИЛИ ПРИКУПИТЬ!!!ДЫБИЛИЗМ!!!
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27.06.2025 17:02 Відповісти
 
 