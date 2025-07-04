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Украинский БПЛА R-34-T с лазерной подсветкой целей допущен к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ФОТО

Официально допущен к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины украинский беспилотный летательный аппарат R-34-T, способный осуществлять лазерное целеуказание.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, дрон разработан по заказу Вооруженных сил Украины. Он успешно прошел все этапы испытаний и готов к выполнению боевых задач. Его основная функция - лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными.

Украинский БПЛА R-34-T с лазерной подсветкой

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В министерстве отмечают, что благодаря лазерному целеуказанию дрон позволяет существенно повысить эффективность применения управляемых боеприпасов, в частности на больших расстояниях и в условиях активной противовоздушной защиты противника.

Кроме того, БПЛА имеет защищенные каналы связи, модульную архитектуру и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Дрон позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, минимизировать расходы боеприпасов и снижать риски для операторов и боевых подразделений.

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Автор: 

беспилотник (3878) Минобороны (9463)


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прошу прощения, но нахер это все, разработано, кодификовано, допущено? скопируйте шахед и не тратьте время
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04.07.2025 12:28 Ответить
це робиться виробниками, без цього вироби не купують АОЗ та військові
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04.07.2025 12:32 Ответить
а міноборони накидує такі новини як доказ своєї бурхливої діяльності
хоча по суті це модификації існуючих дронів
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04.07.2025 12:33 Ответить
Читаймо уважно - дрон для вказання цілей.
Різних дронів за призначенням вже десятки видів і моделей.
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04.07.2025 12:59 Ответить
"Різних дронів за призначенням вже десятки видів і моделей"

я и говорю про это, дронов десятки видов и моделей, а отвечать нечем
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04.07.2025 13:15 Ответить
невже незрозуміло що ляльководи не допустять премоги жодних ще в 2014 коли х ломог маршем пройти до Одеси і Молдови після Іловайська але не пішов стало зрозуміло що головне саме процес знищення
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04.07.2025 13:15 Ответить
Якщо на фото стандартне дерево, то цей БПЛА розміром з гелікоптер.😳
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04.07.2025 12:35 Ответить
Баба Яга
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04.07.2025 12:40 Ответить
Не геть так, але дійсно великий. Але стратостати теж великі. Показували, що десь вже пробують, як радар.
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04.07.2025 12:57 Ответить
 
 