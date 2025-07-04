Украинский БПЛА R-34-T с лазерной подсветкой целей допущен к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ФОТО

Официально допущен к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины украинский беспилотный летательный аппарат R-34-T, способный осуществлять лазерное целеуказание.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, дрон разработан по заказу Вооруженных сил Украины. Он успешно прошел все этапы испытаний и готов к выполнению боевых задач. Его основная функция - лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными.

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В министерстве отмечают, что благодаря лазерному целеуказанию дрон позволяет существенно повысить эффективность применения управляемых боеприпасов, в частности на больших расстояниях и в условиях активной противовоздушной защиты противника.

Кроме того, БПЛА имеет защищенные каналы связи, модульную архитектуру и устойчивость к средствам радиоэлектронной борьбы. Дрон позволяет эффективнее использовать имеющиеся ресурсы, минимизировать расходы боеприпасов и снижать риски для операторов и боевых подразделений.

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