Український БпЛА R-34-T з лазерною підсвіткою цілей допущено до експлуатації в Силах оборони, - Міноборони. ФОТО

Офіційно допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України український безпілотний літальний апарат R-34-T, здатний здійснювати лазерне цілевказання.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дрон розроблено на замовлення Збройних сил України. Він успішно пройшов усі етапи випробувань і готовий до виконання бойових завдань. Його основна функція – лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

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У міністерстві зауважують, що завдяки лазерному цілевказанню дрон дозволяє суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, зокрема на великих відстанях і в умовах активного протиповітряного захисту противника.

Окрім того, БПЛА має захищені канали зв’язку, модульну архітектуру та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Дрон дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси, мінімізувати витрати боєприпасів та знижувати ризики для операторів і бойових підрозділів.

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