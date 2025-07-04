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Український БпЛА R-34-T з лазерною підсвіткою цілей допущено до експлуатації в Силах оборони, - Міноборони. ФОТО

Офіційно допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України український безпілотний літальний апарат R-34-T, здатний здійснювати лазерне цілевказання.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, дрон розроблено на замовлення Збройних сил України. Він успішно пройшов усі етапи випробувань і готовий до виконання бойових завдань. Його основна функція – лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

Український БпЛА R-34-T з лазерною підсвіткою

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У міністерстві зауважують, що завдяки лазерному цілевказанню дрон дозволяє суттєво підвищити ефективність застосування керованих боєприпасів, зокрема на великих відстанях і в умовах активного протиповітряного захисту противника.

Окрім того, БПЛА має захищені канали зв’язку, модульну архітектуру та стійкість до засобів радіоелектронної боротьби. Дрон дозволяє ефективніше використовувати наявні ресурси, мінімізувати витрати боєприпасів та знижувати ризики для операторів і бойових підрозділів.

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Автор: 

безпілотник (4461) Міноборони (7531)


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Топ коментарі
+3
прошу прощения, но нахер это все, разработано, кодификовано, допущено? скопируйте шахед и не тратьте время
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04.07.2025 12:28 Відповісти
+2
а міноборони накидує такі новини як доказ своєї бурхливої діяльності
хоча по суті це модификації існуючих дронів
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04.07.2025 12:33 Відповісти
+1
Якщо на фото стандартне дерево, то цей БПЛА розміром з гелікоптер.😳
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04.07.2025 12:35 Відповісти
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прошу прощения, но нахер это все, разработано, кодификовано, допущено? скопируйте шахед и не тратьте время
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04.07.2025 12:28 Відповісти
це робиться виробниками, без цього вироби не купують АОЗ та військові
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04.07.2025 12:32 Відповісти
а міноборони накидує такі новини як доказ своєї бурхливої діяльності
хоча по суті це модификації існуючих дронів
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04.07.2025 12:33 Відповісти
Читаймо уважно - дрон для вказання цілей.
Різних дронів за призначенням вже десятки видів і моделей.
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04.07.2025 12:59 Відповісти
"Різних дронів за призначенням вже десятки видів і моделей"

я и говорю про это, дронов десятки видов и моделей, а отвечать нечем
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04.07.2025 13:15 Відповісти
невже незрозуміло що ляльководи не допустять премоги жодних ще в 2014 коли х ломог маршем пройти до Одеси і Молдови після Іловайська але не пішов стало зрозуміло що головне саме процес знищення
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04.07.2025 13:15 Відповісти
Якщо на фото стандартне дерево, то цей БПЛА розміром з гелікоптер.😳
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04.07.2025 12:35 Відповісти
Баба Яга
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04.07.2025 12:40 Відповісти
Не геть так, але дійсно великий. Але стратостати теж великі. Показували, що десь вже пробують, як радар.
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04.07.2025 12:57 Відповісти
такая незаметная хорошая цель и жужжит громко
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04.07.2025 13:38 Відповісти
 
 