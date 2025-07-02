Понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки кодифікувало Міноборони в червні
Минулого місяця Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки. Більше сотні з них – вітчизняного виробництва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.
У переліку кодифікованих зразків ОВТ у червні найбільше:
- безпілотних авіаційних комплексів різних типів та призначення (близько 50),
- інженерних засобів,
- боєприпасів (більшість для БПЛА),
- наземних роботизованих комплексів (понад 10).
Всі ці зразки ОВТ – вітчизняного виробництва.
"Відзначається помітний прогрес у кількості допущених цього року до використання у Силах оборони нових зразків БпАК з керуванням по оптоволокну. Від початку року – понад 70 зразків", - ідеться в повідомленні.
Темпи розробки та виробництва інноваційних зразків озброєння українськими виробниками високі. Це підтверджує статистика кількості допущених до експлуатації зразків ОВТ з початку 2025 року – понад 600. Для порівняння, минулого року за перше півріччя було кодифіковано понад 300 вітчизняних новинок ОВТ.
У першому півріччі арсенал БПЛА поповнився понад 270 новими зразками. Це майже втричі більше, ніж торік за аналогічний період. Також кодифіковано 8 вітчизняних зразків бронетехніки та бойових модулів для неї, понад 60 нових засобів РЕБ/РЕР. Крім того, за 6 місяців цього року кодифіковано майже 30 нових інженерних засобів різного призначення, понад три десятки наземних роботизованих комплексів.
Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.
Фото з архіву сайту МОУ
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