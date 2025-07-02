Понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки кодифікувало Міноборони в червні

Минулого місяця Міноборони кодифікувало та допустило до експлуатації понад 120 нових зразків озброєння та військової техніки. Більше сотні з них – вітчизняного виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки.

У переліку кодифікованих зразків ОВТ у червні найбільше:

безпілотних авіаційних комплексів різних типів та призначення (близько 50),

інженерних засобів,

боєприпасів (більшість для БПЛА),

наземних роботизованих комплексів (понад 10).

Всі ці зразки ОВТ – вітчизняного виробництва.

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"Відзначається помітний прогрес у кількості допущених цього року до використання у Силах оборони нових зразків БпАК з керуванням по оптоволокну. Від початку року – понад 70 зразків", - ідеться в повідомленні.

Темпи розробки та виробництва інноваційних зразків озброєння українськими виробниками високі. Це підтверджує статистика кількості допущених до експлуатації зразків ОВТ з початку 2025 року – понад 600. Для порівняння, минулого року за перше півріччя було кодифіковано понад 300 вітчизняних новинок ОВТ.

У першому півріччі арсенал БПЛА поповнився понад 270 новими зразками. Це майже втричі більше, ніж торік за аналогічний період. Також кодифіковано 8 вітчизняних зразків бронетехніки та бойових модулів для неї, понад 60 нових засобів РЕБ/РЕР. Крім того, за 6 місяців цього року кодифіковано майже 30 нових інженерних засобів різного призначення, понад три десятки наземних роботизованих комплексів.

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Нагадуємо виробникам ОВТ, що корисна інформація щодо процедури кодифікації нових зразків озброєння та військової техніки знаходиться тут.

Фото з архіву сайту МОУ