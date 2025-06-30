Український БпЛА "РОННІ-13" кодифіковано та допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України безпілотний літальний апарат "РОННІ-13".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Зазначається, що дрон має оптоволоконне управління. Він створений українським підприємством з урахуванням бойового досвіду наших захисників. Ці "бойові пташки" мають міцну легку раму, ємнісні акумулятори та потужні безколекторні двигуни, які дозволяють нести бойовий заряд для ураження живої сили та техніки противника на значні відстані.

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Залежно від потреби дрони "РОННІ-13" можуть оснащуватися різними типами камер, які дозволяють виконувати завдання удень або в нічну пору доби.