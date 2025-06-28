Український НРК "Мураха" допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО
Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс "Мураха".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
Як зазначається, "Мураха" – це гусеничний роботизований комплекс, призначений для підтримки підрозділів у складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.
З огляду на свої габарити "Мураха" є одним з лідерів за вантажопідйомністю – він здатен перевозити більш ніж пів тони ваги на десятки кілометрів.
Різні канали управління дають змогу використовувати комплекс у зоні роботи ворожих засобів РЕБ. Ходові особливості цього НРК дозволяють просуватися місцевістю зі складним рельєфом та долати невеликі броди.
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Та і там вага до 500 кг немає значної просадки на грунт, щоб гусениці використовувати. можна 6 незалежних коліс і буде напорядок економніше по акумулятору і швидкість більша.
супроводжуючим поранених є більш кращим варіантом?
Там сусідній новині якраз
обмірковують як вас краще
використовувати після
:https://censor.net/ua/news/3560446/tsns-rosiyany-stvoryat-reyestr-kremlivskyh-aktyvistiv-na-tot
Він той військовий має право це казати бо-якщо ти не знаєш він власним тілом захищає і мене і тебе, та і всю Україну. ( і знову я в патетику перед неосвідчиним і нерозумним ).
А ти чи я не маємо права.
Я бо я звільнений за тими причинами що критичні для військових.
А ти, я хз- піди в військомат там тобі скажуть.
Їбать як у рашці все погано що навіть цю методичку підключили)))
Іди за курсом крейсера москва чмо **********.
Певне пише з лахтоцентру і має надію що поряд немає фури з дронами.
Просто чудово.
Там є фура, чи немає?
Прогледиш то полетиш сам чмо кацапське.
Певне вам там боляче і невдобно?
Авжеж, бабло закінчується, а тіт 1221 день вашого нападу на Україну
( напам*ятаю що так звана "вов" була протягом 1400 днів плюс мінус)
Скажи як тебе це пече...
Я це бачив іще в 2014 році.
І не діставав свою убедешку в маршрутках.
чи до психіатрічки чи то до служби божої, чи поліції.
Людині справді херово і от от він або скалічить себе чи тих із вас які навколо.
Твоя справа набрати номер 117 і отримати в подарунок в їбало дрон.
"вов"=1400 днів.
сцикуєш чмо що тебе вдячні наросіяни просто розірвуть?
"Українські розробки викликали ажіотаж на збройовій виставці в ОАЕ"
Уря Зє-!!!