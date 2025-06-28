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Український НРК "Мураха" допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс "Мураха".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Український НРК "Мураха"

Як зазначається, "Мураха" – це гусеничний роботизований комплекс, призначений для підтримки підрозділів у складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Український НРК DODGER допущено до експлуатації у Силах оборони, - Міноборони. ФОТО

З огляду на свої габарити "Мураха" є одним з лідерів за вантажопідйомністю – він здатен перевозити більш ніж пів тони ваги на десятки кілометрів.

Різні канали управління дають змогу використовувати комплекс у зоні роботи ворожих засобів РЕБ. Ходові особливості цього НРК дозволяють просуватися місцевістю зі складним рельєфом та долати невеликі броди.

Дивіться: Вітчизняний безпілотний наземний комплекс TERMIT допущено до використання в ЗСУ. ФОТО

Автор: 

Міноборони (7516) техніка (1873) робот (112)


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Топ коментарі
+6
Допусть вже одну маленьку балістичну ракету, що зможе долетіти до Москви, та зможе влучити в її діаметр в 40 км.... П.С. Знаю, знаю, зелена чмоня потружно всреться, але ракет робити не буде. Просто мрія.
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28.06.2025 14:10 Відповісти
+5
Лайно зелене йшло до влади з єдиною метою-знищення України.Що ішак корисного зробив за 7 років?Ніяке падло з ЗЕкодла нічим не допомогло ЗСУ,тільки крадуть,поки є можливість.
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28.06.2025 14:13 Відповісти
+4
Не тільки крадуть, а ще й гадять. Навіть ЦН мене забанив за вимоги виборів
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28.06.2025 14:26 Відповісти
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Чергова "Мураха". Як на мене, всі ці повільні наземні дрони, дуже гарні мішені для ворожих fpv. Хоча, може я і помиляюсь.
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28.06.2025 14:05 Відповісти
Я не розумію тільки чому всі обирають гусениці для електроприводу там КПД і швидкість як мінімум буде в 1.5 менше колісних, можна використовувати полуаретан з складною структурою замість надувних що зменшить вагу та збільшить прохідність.

Та і там вага до 500 кг немає значної просадки на грунт, щоб гусениці використовувати. можна 6 незалежних коліс і буде напорядок економніше по акумулятору і швидкість більша.
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28.06.2025 14:16 Відповісти
а ти думаєш що втрата БМ разом з водієм і
супроводжуючим поранених є більш кращим варіантом?
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28.06.2025 15:45 Відповісти
Один...
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28.06.2025 14:05 Відповісти
Це прототип. Ви такий швидкий - ще треба підлаштувати офшори під нові кошти. Міліони загиблих - цеж ці гроші треба відмити - а дрончик, для відмивання - один, на все ЗСУ. Просто підара....и.
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28.06.2025 14:18 Відповісти
впіймався ************?
Там сусідній новині якраз
обмірковують як вас краще
використовувати після
:https://censor.net/ua/news/3560446/tsns-rosiyany-stvoryat-reyestr-kremlivskyh-aktyvistiv-na-tot
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28.06.2025 17:00 Відповісти
Та рази я один впіймався - от ще один - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
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28.06.2025 17:49 Відповісти
ок, я почув.
Він той військовий має право це казати бо-якщо ти не знаєш він власним тілом захищає і мене і тебе, та і всю Україну. ( і знову я в патетику перед неосвідчиним і нерозумним ).
А ти чи я не маємо права.
Я бо я звільнений за тими причинами що критичні для військових.
А ти, я хз- піди в військомат там тобі скажуть.
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28.06.2025 17:58 Відповісти
Той військовий, та інші, мене не захищає, слава Богу, не буде на моїй совісті. Формат України зеленского - та його нах - без зброї, без б/к, без аптечок - та взагалі без нічого - розкрадання у сотнях міліардів всіма міністрами оборони зеленскогого - кожен рік, починаючи з 22 - це поява сотен нових, а у 24 році - 6,5 тис., міліонерів. Мені дуже шкода обманутих українською пропагандогіює зеленского та орденоносців з кв.95 всіх військових. та зеленскому пох на це - https://www.youtube.com/watch?v=M6pDJ1qveMc
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28.06.2025 18:10 Відповісти
негайновсім українцям потрібно здатися, кинути зброю, і підійти до найближчої ******* стіни на розстріл.
Їбать як у рашці все погано що навіть цю методичку підключили)))
Іди за курсом крейсера москва чмо **********.
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28.06.2025 18:47 Відповісти
Мені абсолютно байдуже на Україну у форматі зеленского - хто обирав той нехай і захищає. З 73% буде 3-4 міліона військовозабов'язаних - шо за кіпеш, хай захищають свій вибір - ось це нормально - зробив вибір - захищай - так у всьому світі.
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28.06.2025 19:09 Відповісти
Хм, підорас володіна-путлера навіть не шифрується
Певне пише з лахтоцентру і має надію що поряд немає фури з дронами.
Просто чудово.
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28.06.2025 19:11 Відповісти
От дивлюсь я на тебе і просто сльозки на очах - сидиш ти десь в Україні - в Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Киьові - та будь де і так потерпаєшь від ударів рашистів і так патріотично. Красунчик.
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28.06.2025 19:25 Відповісти
Ну то глянь у вікно.
Там є фура, чи немає?
Прогледиш то полетиш сам чмо кацапське.
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28.06.2025 19:29 Відповісти
От так і воює більшість зеленского - заслужив, підар...ок - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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28.06.2025 19:32 Відповісти
йоханий бабай як же ж жарять в кухні володіна в дупу!
Певне вам там боляче і невдобно?
Авжеж, бабло закінчується, а тіт 1221 день вашого нападу на Україну
( напам*ятаю що так звана "вов" була протягом 1400 днів плюс мінус)
Скажи як тебе це пече...
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28.06.2025 19:39 Відповісти
Військові повертаються, хто інвалід, а хто ні то у труні - а тут сказка від зеленского та йього шакалів - https://www.youtube.com/watch?v=M6pDJ1qveMc
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28.06.2025 18:34 Відповісти
А є щей і так - і багато зараз - https://www.youtube.com/shorts/i9Dq9bKAnR4
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28.06.2025 18:36 Відповісти
і що ти хотів цим саме мені сказати?
Я це бачив іще в 2014 році.
І не діставав свою убедешку в маршрутках.
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28.06.2025 18:44 Відповісти
Не пиз...ди - у 14 році такого і в херовому сні не було. Ось таке відбувається саме зараз. Гнида зелена то все встроює. Ще скажи шо такі цвинтарі були як зараз, тварина грьобана. Пішов нах.
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28.06.2025 18:52 Відповісти
Земляки зателефонуйте, бутьте ласкаві,
чи до психіатрічки чи то до служби божої, чи поліції.
Людині справді херово і от от він або скалічить себе чи тих із вас які навколо.
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28.06.2025 19:06 Відповісти
Тиб краще приїхав в Україну та пішов у ТЦК. Патріот, грьобаний.
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28.06.2025 19:27 Відповісти
не твоє кацапське діло чому я не пішов у військомат.
Твоя справа набрати номер 117 і отримати в подарунок в їбало дрон.
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28.06.2025 19:34 Відповісти
І чому я тобі так не вірю, ласкунчик з чужим для України прапором. Йди до ТЦК, патріот. Воно до поліції телефонує. На нулі, в окопі - там можна зустрітись - але прапорець не дозволяє перетнути кордони України. Ану давай ще - кацапське чмо - так лагідно співаєшь з за кордону - ну такий патріот - ну прямо український рембо.
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28.06.2025 19:42 Відповісти
1221 день агресивного нападу кацапів на Україну.
"вов"=1400 днів.
сцикуєш чмо що тебе вдячні наросіяни просто розірвуть?
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28.06.2025 19:44 Відповісти
Де ти - патріот ховаєшся від фронту, в якій країні, там затишно і багато. Я в Україні, на відмову від тебе, патріот. Йди на фронт, під каби, ракети, сонцепіки - деж я сцикую - я в Україні, рембо. Давай, приїзджай. Голубок.
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28.06.2025 19:48 Відповісти
В якому ти окопі - напрямок, село, місто.... Йди у ТЦК, патріот. Воно воювало. Смішно.
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28.06.2025 19:57 Відповісти
От приїдь в Україну, з своїх теплих місць, посидь під ракетними, дроними, кабами ударами, а вже потім щось запитуй у адміна. Фронт тебе чекає, зеленский тебе чекає, сирський тебе чекає - а ти отут зі мною в вірю не вірю граєшь. На фронт шагом марш, іуда. Збіг в чужу країну і щось ще хоче від адміна смі України. Фронт просто плаче за тобою - ордена та медалі - ридають - де мій вовчик.
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28.06.2025 20:13 Відповісти
вовчик, ну шо ти скиглиш - фронт тебе чекає і при чому тут бутусов та всі інші - будь чоловіком, з тебе вийде файний штурмовик - тіки з початку - ТЦК. Документально оформлюєшь і ... Бінго.
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28.06.2025 20:24 Відповісти
Допусть вже одну маленьку балістичну ракету, що зможе долетіти до Москви, та зможе влучити в її діаметр в 40 км.... П.С. Знаю, знаю, зелена чмоня потружно всреться, але ракет робити не буде. Просто мрія.
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28.06.2025 14:10 Відповісти
Лайно зелене йшло до влади з єдиною метою-знищення України.Що ішак корисного зробив за 7 років?Ніяке падло з ЗЕкодла нічим не допомогло ЗСУ,тільки крадуть,поки є можливість.
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28.06.2025 14:13 Відповісти
Не тільки крадуть, а ще й гадять. Навіть ЦН мене забанив за вимоги виборів
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28.06.2025 14:26 Відповісти
- за йулю п.зд.ти тре,а не банити.
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28.06.2025 14:36 Відповісти
Так, мало я давав на Майдані звіздюлєй вам, януковічам...
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28.06.2025 14:53 Відповісти
Ну що ж ти так синієш від натуги. Потім почервонієш від злоби і луснеш. З кубіка вийде купка 💩
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28.06.2025 14:35 Відповісти
Тут таке - шо воно йшло до влади - а куди дивилась більшість українців, котра йього привела до влади. А туди де їм зараз похрін, шо відбувається - головне шо зброї нема для захисників, та комплектація дієво діючих бригад - макс. - 50-55%. Вони всі - презеденти. Тіки скіки ще буде вбито патріотів та чим закінчиться війна. Я маю на увазі суми рахунків зеленского офшорах.
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28.06.2025 17:55 Відповісти
А хтось ще пам'ятає цього монстра? Гарна була "іграшка"...
"Українські розробки викликали ажіотаж на збройовій виставці в ОАЕ"
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28.06.2025 14:23 Відповісти
Одиничні примірники усяких "шушпанцерів-вундервафєль" погоди не зроблять. А балістичних ракет як не було так і немає.
Уря Зє-!!!
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28.06.2025 14:54 Відповісти
вчепіть до нього катушку опто волокна і про РЕБ не потрібно думати
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28.06.2025 15:04 Відповісти
 
 