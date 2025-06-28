Український НРК "Мураха" допущено до експлуатації в ЗСУ, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Збройних силах України вітчизняний безпілотний наземний комплекс "Мураха".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Як зазначається, "Мураха" – це гусеничний роботизований комплекс, призначений для підтримки підрозділів у складних умовах, під вогнем противника та на замінованих ділянках фронту.

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З огляду на свої габарити "Мураха" є одним з лідерів за вантажопідйомністю – він здатен перевозити більш ніж пів тони ваги на десятки кілометрів.

Різні канали управління дають змогу використовувати комплекс у зоні роботи ворожих засобів РЕБ. Ходові особливості цього НРК дозволяють просуватися місцевістю зі складним рельєфом та долати невеликі броди.

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