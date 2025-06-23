Український НРК DODGER допущено до експлуатації у Силах оборони, - Міноборони. ФОТО
Кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс DODGER.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.
Зазначається, що виготовлений українськими зброярами з урахуванням бойового досвіду наших воїнів, наземний робот є багатофункціональним. "Спритник", саме так перекладається назва "DODGER" з англійської, може використовуватись як для вирішення широкого спектру логістичних завдань (зокрема для евакуації поранених з поля бою), так і для виконання завдань оперативного забезпечення – мінування визначених ділянок місцевості.
Попри компактні розміри та невисокий силует, DODGER може доставляти чверть тони корисного навантаження. Крім того, цей наземний робот має бронезахист корпусу від куль та уламків.
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