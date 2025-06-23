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Новини Фото Кодифікація зброї Наземні роботизовані комплекси НРК
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Український НРК DODGER допущено до експлуатації у Силах оборони, - Міноборони. ФОТО

Кодифіковано та допущено до експлуатації у Силах оборони безпілотний наземний роботизований комплекс DODGER.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомили у Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння і військової техніки.

Український НРК DODGER

Зазначається, що виготовлений українськими зброярами з урахуванням бойового досвіду наших воїнів, наземний робот є багатофункціональним. "Спритник", саме так перекладається назва "DODGER" з англійської, може використовуватись як для вирішення широкого спектру логістичних завдань (зокрема для евакуації поранених з поля бою), так і для виконання завдань оперативного забезпечення – мінування визначених ділянок місцевості.

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Попри компактні розміри та невисокий силует, DODGER може доставляти чверть тони корисного навантаження. Крім того, цей наземний робот має бронезахист корпусу від куль та уламків.

Автор: 

Міноборони (7514) українська зброя (188) робот (111)


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Возики одні й ті самі показують вже півроку...Де 3000 балістичних ракет?!
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23.06.2025 12:44 Відповісти
Умєров з іншими іншими зрадниками тільки різні візки показують - то на колесах, то на гусеницях. Де давно обіцяні українські ракети? Де тисячі відремонтованих бракованих мін і нових, звичайно? Зермаки, коли припиниться щоденна здача території України путіну?
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23.06.2025 14:29 Відповісти
Слава Богу, не назвали TODGER.
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23.06.2025 14:35 Відповісти
 
 