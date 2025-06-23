Украинский НРК DODGER допущен к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Силах обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс DODGER.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что изготовленный украинскими оружейниками с учетом боевого опыта наших воинов, наземный робот является многофункциональным. "Ловкач", именно так переводится название "DODGER" с английского, может использоваться как для решения широкого спектра логистических задач (в частности для эвакуации раненых с поля боя), так и для выполнения задач оперативного обеспечения - минирование определенных участков местности.

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Несмотря на компактные размеры и невысокий силуэт, DODGER может доставлять четверть тонны полезной нагрузки. Кроме того, этот наземный робот имеет бронезащиту корпуса от пуль и обломков.