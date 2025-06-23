РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9792 посетителя онлайн
Новости Фото Кодификация оружия Наземные роботизированные комплексы НРК
2 865 3

Украинский НРК DODGER допущен к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Силах обороны беспилотный наземный роботизированный комплекс DODGER.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Украинский НРК DODGER

Отмечается, что изготовленный украинскими оружейниками с учетом боевого опыта наших воинов, наземный робот является многофункциональным. "Ловкач", именно так переводится название "DODGER" с английского, может использоваться как для решения широкого спектра логистических задач (в частности для эвакуации раненых с поля боя), так и для выполнения задач оперативного обеспечения - минирование определенных участков местности.

Также смотрите: Отечественный беспилотный наземный комплекс TERMIT допущен к использованию в ВСУ. ФОТО

Несмотря на компактные размеры и невысокий силуэт, DODGER может доставлять четверть тонны полезной нагрузки. Кроме того, этот наземный робот имеет бронезащиту корпуса от пуль и обломков.

Автор: 

Минобороны (9450) украинское оружие (175) робот (56)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Возики одні й ті самі показують вже півроку...Де 3000 балістичних ракет?!
показать весь комментарий
23.06.2025 12:44 Ответить
Умєров з іншими іншими зрадниками тільки різні візки показують - то на колесах, то на гусеницях. Де давно обіцяні українські ракети? Де тисячі відремонтованих бракованих мін і нових, звичайно? Зермаки, коли припиниться щоденна здача території України путіну?
показать весь комментарий
23.06.2025 14:29 Ответить
Слава Богу, не назвали TODGER.
показать весь комментарий
23.06.2025 14:35 Ответить
 
 