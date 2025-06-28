Украинский НРК "Мураха" допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный наземный комплекс "Мураха".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Как отмечается, "Мураха" - это гусеничный роботизированный комплекс, предназначенный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.

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Учитывая свои габариты "Мураха" является одним из лидеров по грузоподъемности - он способен перевозить более чем полтонны веса на десятки километров.

Различные каналы управления позволяют использовать комплекс в зоне работы вражеских средств РЭБ. Ходовые особенности этого НРК позволяют продвигаться по местности со сложным рельефом и преодолевать небольшие броды.

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