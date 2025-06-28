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Украинский НРК "Мураха" допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный наземный комплекс "Мураха".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Украинский НРК "Мураха"

Как отмечается, "Мураха" - это гусеничный роботизированный комплекс, предназначенный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский НРК DODGER допущен к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны. ФОТО

Учитывая свои габариты "Мураха" является одним из лидеров по грузоподъемности - он способен перевозить более чем полтонны веса на десятки километров.

Различные каналы управления позволяют использовать комплекс в зоне работы вражеских средств РЭБ. Ходовые особенности этого НРК позволяют продвигаться по местности со сложным рельефом и преодолевать небольшие броды.

Смотрите: Отечественный беспилотный наземный комплекс TERMIT допущен к использованию в ВСУ. ФОТО

Автор: 

Минобороны (9452) техника (1760) робот (56)


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Топ комментарии
+6
Допусть вже одну маленьку балістичну ракету, що зможе долетіти до Москви, та зможе влучити в її діаметр в 40 км.... П.С. Знаю, знаю, зелена чмоня потружно всреться, але ракет робити не буде. Просто мрія.
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28.06.2025 14:10 Ответить
+5
Лайно зелене йшло до влади з єдиною метою-знищення України.Що ішак корисного зробив за 7 років?Ніяке падло з ЗЕкодла нічим не допомогло ЗСУ,тільки крадуть,поки є можливість.
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28.06.2025 14:13 Ответить
+4
Не тільки крадуть, а ще й гадять. Навіть ЦН мене забанив за вимоги виборів
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28.06.2025 14:26 Ответить
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Чергова "Мураха". Як на мене, всі ці повільні наземні дрони, дуже гарні мішені для ворожих fpv. Хоча, може я і помиляюсь.
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28.06.2025 14:05 Ответить
Я не розумію тільки чому всі обирають гусениці для електроприводу там КПД і швидкість як мінімум буде в 1.5 менше колісних, можна використовувати полуаретан з складною структурою замість надувних що зменшить вагу та збільшить прохідність.

Та і там вага до 500 кг немає значної просадки на грунт, щоб гусениці використовувати. можна 6 незалежних коліс і буде напорядок економніше по акумулятору і швидкість більша.
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28.06.2025 14:16 Ответить
а ти думаєш що втрата БМ разом з водієм і
супроводжуючим поранених є більш кращим варіантом?
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28.06.2025 15:45 Ответить
Один...
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28.06.2025 14:05 Ответить
Це прототип. Ви такий швидкий - ще треба підлаштувати офшори під нові кошти. Міліони загиблих - цеж ці гроші треба відмити - а дрончик, для відмивання - один, на все ЗСУ. Просто підара....и.
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28.06.2025 14:18 Ответить
впіймався ************?
Там сусідній новині якраз
обмірковують як вас краще
використовувати після
:https://censor.net/ua/news/3560446/tsns-rosiyany-stvoryat-reyestr-kremlivskyh-aktyvistiv-na-tot
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28.06.2025 17:00 Ответить
Та рази я один впіймався - от ще один - https://www.youtube.com/shorts/0Sbmjct9Wzs
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28.06.2025 17:49 Ответить
ок, я почув.
Він той військовий має право це казати бо-якщо ти не знаєш він власним тілом захищає і мене і тебе, та і всю Україну. ( і знову я в патетику перед неосвідчиним і нерозумним ).
А ти чи я не маємо права.
Я бо я звільнений за тими причинами що критичні для військових.
А ти, я хз- піди в військомат там тобі скажуть.
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28.06.2025 17:58 Ответить
Той військовий, та інші, мене не захищає, слава Богу, не буде на моїй совісті. Формат України зеленского - та його нах - без зброї, без б/к, без аптечок - та взагалі без нічого - розкрадання у сотнях міліардів всіма міністрами оборони зеленскогого - кожен рік, починаючи з 22 - це поява сотен нових, а у 24 році - 6,5 тис., міліонерів. Мені дуже шкода обманутих українською пропагандогіює зеленского та орденоносців з кв.95 всіх військових. та зеленскому пох на це - https://www.youtube.com/watch?v=M6pDJ1qveMc
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28.06.2025 18:10 Ответить
негайновсім українцям потрібно здатися, кинути зброю, і підійти до найближчої ******* стіни на розстріл.
Їбать як у рашці все погано що навіть цю методичку підключили)))
Іди за курсом крейсера москва чмо **********.
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28.06.2025 18:47 Ответить
Мені абсолютно байдуже на Україну у форматі зеленского - хто обирав той нехай і захищає. З 73% буде 3-4 міліона військовозабов'язаних - шо за кіпеш, хай захищають свій вибір - ось це нормально - зробив вибір - захищай - так у всьому світі.
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28.06.2025 19:09 Ответить
Хм, підорас володіна-путлера навіть не шифрується
Певне пише з лахтоцентру і має надію що поряд немає фури з дронами.
Просто чудово.
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28.06.2025 19:11 Ответить
От дивлюсь я на тебе і просто сльозки на очах - сидиш ти десь в Україні - в Дніпрі, Запоріжжі, Херсоні, Миколаєві, Киьові - та будь де і так потерпаєшь від ударів рашистів і так патріотично. Красунчик.
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28.06.2025 19:25 Ответить
Ну то глянь у вікно.
Там є фура, чи немає?
Прогледиш то полетиш сам чмо кацапське.
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28.06.2025 19:29 Ответить
От так і воює більшість зеленского - заслужив, підар...ок - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70
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28.06.2025 19:32 Ответить
йоханий бабай як же ж жарять в кухні володіна в дупу!
Певне вам там боляче і невдобно?
Авжеж, бабло закінчується, а тіт 1221 день вашого нападу на Україну
( напам*ятаю що так звана "вов" була протягом 1400 днів плюс мінус)
Скажи як тебе це пече...
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28.06.2025 19:39 Ответить
Військові повертаються, хто інвалід, а хто ні то у труні - а тут сказка від зеленского та йього шакалів - https://www.youtube.com/watch?v=M6pDJ1qveMc
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28.06.2025 18:34 Ответить
А є щей і так - і багато зараз - https://www.youtube.com/shorts/i9Dq9bKAnR4
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28.06.2025 18:36 Ответить
і що ти хотів цим саме мені сказати?
Я це бачив іще в 2014 році.
І не діставав свою убедешку в маршрутках.
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28.06.2025 18:44 Ответить
Не пиз...ди - у 14 році такого і в херовому сні не було. Ось таке відбувається саме зараз. Гнида зелена то все встроює. Ще скажи шо такі цвинтарі були як зараз, тварина грьобана. Пішов нах.
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28.06.2025 18:52 Ответить
Земляки зателефонуйте, бутьте ласкаві,
чи до психіатрічки чи то до служби божої, чи поліції.
Людині справді херово і от от він або скалічить себе чи тих із вас які навколо.
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28.06.2025 19:06 Ответить
Тиб краще приїхав в Україну та пішов у ТЦК. Патріот, грьобаний.
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28.06.2025 19:27 Ответить
не твоє кацапське діло чому я не пішов у військомат.
Твоя справа набрати номер 117 і отримати в подарунок в їбало дрон.
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28.06.2025 19:34 Ответить
І чому я тобі так не вірю, ласкунчик з чужим для України прапором. Йди до ТЦК, патріот. Воно до поліції телефонує. На нулі, в окопі - там можна зустрітись - але прапорець не дозволяє перетнути кордони України. Ану давай ще - кацапське чмо - так лагідно співаєшь з за кордону - ну такий патріот - ну прямо український рембо.
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28.06.2025 19:42 Ответить
1221 день агресивного нападу кацапів на Україну.
"вов"=1400 днів.
сцикуєш чмо що тебе вдячні наросіяни просто розірвуть?
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28.06.2025 19:44 Ответить
Де ти - патріот ховаєшся від фронту, в якій країні, там затишно і багато. Я в Україні, на відмову від тебе, патріот. Йди на фронт, під каби, ракети, сонцепіки - деж я сцикую - я в Україні, рембо. Давай, приїзджай. Голубок.
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28.06.2025 19:48 Ответить
********* серія мого УБД:АА, номер №№0658 січень 2016 року( перші цифри я не публікую)
Пішов воювати проти кацапської мерзоти 3 березні 2014 року.
Був звільнений (не в запас).
Ще запитання є?
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28.06.2025 19:55 Ответить
В якому ти окопі - напрямок, село, місто.... Йди у ТЦК, патріот. Воно воювало. Смішно.
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28.06.2025 19:57 Ответить
Егей! Адміни ви взагалі Їсте український хліб чи кацапський.
Мене починає втомлювати бездіяльність адмінів на цензорі.
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28.06.2025 20:01 Ответить
Допусть вже одну маленьку балістичну ракету, що зможе долетіти до Москви, та зможе влучити в її діаметр в 40 км.... П.С. Знаю, знаю, зелена чмоня потружно всреться, але ракет робити не буде. Просто мрія.
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28.06.2025 14:10 Ответить
Лайно зелене йшло до влади з єдиною метою-знищення України.Що ішак корисного зробив за 7 років?Ніяке падло з ЗЕкодла нічим не допомогло ЗСУ,тільки крадуть,поки є можливість.
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28.06.2025 14:13 Ответить
Не тільки крадуть, а ще й гадять. Навіть ЦН мене забанив за вимоги виборів
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28.06.2025 14:26 Ответить
- за йулю п.зд.ти тре,а не банити.
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28.06.2025 14:36 Ответить
Так, мало я давав на Майдані звіздюлєй вам, януковічам...
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28.06.2025 14:53 Ответить
Ну що ж ти так синієш від натуги. Потім почервонієш від злоби і луснеш. З кубіка вийде купка 💩
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28.06.2025 14:35 Ответить
Тут таке - шо воно йшло до влади - а куди дивилась більшість українців, котра йього привела до влади. А туди де їм зараз похрін, шо відбувається - головне шо зброї нема для захисників, та комплектація дієво діючих бригад - макс. - 50-55%. Вони всі - презеденти. Тіки скіки ще буде вбито патріотів та чим закінчиться війна. Я маю на увазі суми рахунків зеленского офшорах.
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28.06.2025 17:55 Ответить
А хтось ще пам'ятає цього монстра? Гарна була "іграшка"...
"Українські розробки викликали ажіотаж на збройовій виставці в ОАЕ"
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28.06.2025 14:23 Ответить
Одиничні примірники усяких "шушпанцерів-вундервафєль" погоди не зроблять. А балістичних ракет як не було так і немає.
Уря Зє-!!!
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28.06.2025 14:54 Ответить
вчепіть до нього катушку опто волокна і про РЕБ не потрібно думати
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28.06.2025 15:04 Ответить
 
 