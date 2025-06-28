Украинский НРК "Мураха" допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО
Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный наземный комплекс "Мураха".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Как отмечается, "Мураха" - это гусеничный роботизированный комплекс, предназначенный для поддержки подразделений в сложных условиях, под огнем противника и на заминированных участках фронта.
Учитывая свои габариты "Мураха" является одним из лидеров по грузоподъемности - он способен перевозить более чем полтонны веса на десятки километров.
Различные каналы управления позволяют использовать комплекс в зоне работы вражеских средств РЭБ. Ходовые особенности этого НРК позволяют продвигаться по местности со сложным рельефом и преодолевать небольшие броды.
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Та і там вага до 500 кг немає значної просадки на грунт, щоб гусениці використовувати. можна 6 незалежних коліс і буде напорядок економніше по акумулятору і швидкість більша.
супроводжуючим поранених є більш кращим варіантом?
Там сусідній новині якраз
обмірковують як вас краще
використовувати після
:https://censor.net/ua/news/3560446/tsns-rosiyany-stvoryat-reyestr-kremlivskyh-aktyvistiv-na-tot
Він той військовий має право це казати бо-якщо ти не знаєш він власним тілом захищає і мене і тебе, та і всю Україну. ( і знову я в патетику перед неосвідчиним і нерозумним ).
А ти чи я не маємо права.
Я бо я звільнений за тими причинами що критичні для військових.
А ти, я хз- піди в військомат там тобі скажуть.
Їбать як у рашці все погано що навіть цю методичку підключили)))
Іди за курсом крейсера москва чмо **********.
Певне пише з лахтоцентру і має надію що поряд немає фури з дронами.
Просто чудово.
Там є фура, чи немає?
Прогледиш то полетиш сам чмо кацапське.
Певне вам там боляче і невдобно?
Авжеж, бабло закінчується, а тіт 1221 день вашого нападу на Україну
( напам*ятаю що так звана "вов" була протягом 1400 днів плюс мінус)
Скажи як тебе це пече...
Я це бачив іще в 2014 році.
І не діставав свою убедешку в маршрутках.
чи до психіатрічки чи то до служби божої, чи поліції.
Людині справді херово і от от він або скалічить себе чи тих із вас які навколо.
Твоя справа набрати номер 117 і отримати в подарунок в їбало дрон.
"вов"=1400 днів.
сцикуєш чмо що тебе вдячні наросіяни просто розірвуть?
Пішов воювати проти кацапської мерзоти 3 березні 2014 року.
Був звільнений (не в запас).
Ще запитання є?
Мене починає втомлювати бездіяльність адмінів на цензорі.
"Українські розробки викликали ажіотаж на збройовій виставці в ОАЕ"
Уря Зє-!!!