Украинский БПЛА "РОННИ-13" кодифицирован и допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный летательный аппарат "РОННИ-13".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Отмечается, что дрон имеет оптоволоконное управление. Он создан украинским предприятием с учетом боевого опыта наших защитников. Эти "боевые птички" имеют прочную легкую раму, емкостные аккумуляторы и мощные бесколлекторные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд для поражения живой силы и техники противника на значительные расстояния.

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В зависимости от потребности дроны "РОННИ-13" могут оснащаться различными типами камер, которые позволяют выполнять задачи днем или в ночное время суток.