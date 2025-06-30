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Украинский БПЛА "РОННИ-13" кодифицирован и допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Кодифицирован и допущен к эксплуатации в Вооруженных силах Украины беспилотный летательный аппарат "РОННИ-13".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Украинский БПЛА РОННИ-13

Отмечается, что дрон имеет оптоволоконное управление. Он создан украинским предприятием с учетом боевого опыта наших защитников. Эти "боевые птички" имеют прочную легкую раму, емкостные аккумуляторы и мощные бесколлекторные двигатели, которые позволяют нести боевой заряд для поражения живой силы и техники противника на значительные расстояния.

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В зависимости от потребности дроны "РОННИ-13" могут оснащаться различными типами камер, которые позволяют выполнять задачи днем или в ночное время суток.

Автор: 

беспилотник (3856) Минобороны (9453)


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Добра новина. Чекаємо добрих новин про швидке масштабування виробництва та насичення військ цим ефективним військовим інструментом знищення ворога.
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30.06.2025 12:52 Ответить
Чому не Донні? Трампу би сподобалось!
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30.06.2025 13:05 Ответить
Не треба. Бо як корабель назовеш...
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30.06.2025 13:11 Ответить
РОННІ це Роналд, але у дитинстві? Поки росте, а з часом кодифікується і буде готовий до експлуатації великий октакоптер РОНАЛД ?
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30.06.2025 13:30 Ответить
Дрон тягне оптоволокно. Міг би і тягнути провід живлення. Акумулятори замінити вибухівкою і посилити потужність двигунів. І може довго літати.
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30.06.2025 13:28 Ответить
 
 