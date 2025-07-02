Более 120 новых образцов вооружения и военной техники кодифицировано Минобороны в июне

В прошлом месяце Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации более 120 новых образцов вооружения и военной техники. Более сотни из них - отечественного производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

В перечне кодифицированных образцов ВВТ в июне больше всего:

беспилотных авиационных комплексов различных типов и назначения (около 50),

инженерных средств,

боеприпасов (большинство для БПЛА),

наземных роботизированных комплексов (более 10).

Все эти образцы ВВТ - отечественного производства.

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"Отмечается заметный прогресс в количестве допущенных в этом году к использованию в Силах обороны новых образцов БпАК с управлением по оптоволокну. С начала года - более 70 образцов", - говорится в сообщении.

Темпы разработки и производства инновационных образцов вооружения украинскими производителями высокие. Это подтверждает статистика количества допущенных к эксплуатации образцов ВВТ с начала 2025 года - более 600. Для сравнения, в прошлом году за первое полугодие было кодифицировано более 300 отечественных новинок ВВТ.

В первом полугодии арсенал БПЛА пополнился более 270 новыми образцами. Это почти втрое больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Также кодифицировано 8 отечественных образцов бронетехники и боевых модулей для нее, более 60 новых средств РЭБ/РЭР. Кроме того, за 6 месяцев этого года кодифицировано почти 30 новых инженерных средств различного назначения, более трех десятков наземных роботизированных комплексов.

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Напоминаем производителям ВВТ, что полезная информация о процедуре кодификации новых образцов вооружения и военной техники находится здесь.

Фото из архива сайта МОУ