Почти 30 украинских НРК допущены к эксплуатации с начала года, - Минобороны. ФОТО

В течение шести месяцев 2025 года кодифицировано и допущено к эксплуатации в войсках почти три десятка новых образцов наземных роботизированных комплексов (НРК) и дистанционно управляемых боевых модулей украинского производства, что на треть больше, чем в прошлом году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

"Мы активно развиваем направление роботизированных платформ и интегрируем их в боевые порядки войска. Это то, что усиливает способности наших подразделений и реально спасает жизнь нашим воинам. На передовой роботы уже успешно выполняют немало задач", - отметил Чуркин.

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По его словам, речь идет об универсальных наземных многофункциональных платформах от украинских оружейников, способных выполнять широкий спектр задач: эвакуацию раненых, наблюдение за врагом, огневую поддержку действий наших подразделений, логистические задачи, инженерные - по минированию или разминированию местности и тому подобное.

Отмечается, что отечественные НРК преимущественно имеют модульную компоновку, что позволяет адаптировать их под выполнение конкретных задач.

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