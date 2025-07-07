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Новости Фото Кодификация оружия Наземные роботизированные комплексы НРК
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Почти 30 украинских НРК допущены к эксплуатации с начала года, - Минобороны. ФОТО

В течение шести месяцев 2025 года кодифицировано и допущено к эксплуатации в войсках почти три десятка новых образцов наземных роботизированных комплексов (НРК) и дистанционно управляемых боевых модулей украинского производства, что на треть больше, чем в прошлом году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны Украины, об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.

Украинские НРК

"Мы активно развиваем направление роботизированных платформ и интегрируем их в боевые порядки войска. Это то, что усиливает способности наших подразделений и реально спасает жизнь нашим воинам. На передовой роботы уже успешно выполняют немало задач", - отметил Чуркин.

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По его словам, речь идет об универсальных наземных многофункциональных платформах от украинских оружейников, способных выполнять широкий спектр задач: эвакуацию раненых, наблюдение за врагом, огневую поддержку действий наших подразделений, логистические задачи, инженерные - по минированию или разминированию местности и тому подобное.

Украинские НРК

Отмечается, что отечественные НРК преимущественно имеют модульную компоновку, что позволяет адаптировать их под выполнение конкретных задач.

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07.07.2025 17:57 Ответить
Замість розробки аналогу шахеду,займаються якоюсь хернею.Приліпить до возка з пультом керування аккумулятор і назвати це розробкою,навіть язик би не повернувся!
Програне небо-неминуча поразка,напевно ЗЕставка іншої думки
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07.07.2025 18:31 Ответить
Три десятки зразків лише НРК і лише за півроку
І це плть переможна новина? Ви там ухуїли зовсім у департаменті озброєнь?
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07.07.2025 19:08 Ответить
Кошти вміло освоюють
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07.07.2025 19:14 Ответить
 
 