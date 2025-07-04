Украинские боевые роботы Ratel H допущены к эксплуатации в ВСУ, - Федоров
В Украине на поле боя начали активно применять наземные роботизированные комплексы, созданные в рамках проекта Brave1.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова.
По его словам, один из таких роботов - Ratel H - уже работает на передовой. Это универсальная наземная платформа, способная:
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эвакуировать раненых,
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доставлять медикаменты и боеприпасы,
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перевозить грузы до 400 кг,
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буксировать объекты весом до 1,5 тонны (как легковой автомобиль).
Ratel H оснащен инфракрасными фарами и камерами ночного видения, что позволяет работать ночью и в условиях плохой видимости. Как отмечает Федоров, робот уже проходит минные поля и выполняет задачи под огнем, что уменьшает риски для жизни военных.
"НРК уже становятся геймченджерами на поле боя - так же, как раньше БПЛА. Это наш асимметричный ответ на численное превосходство врага. Меньше участия человека в опасных миссиях - максимальное сохранение жизни украинских воинов", - подчеркнул министр цифровой трансформации.
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ну, до тих 10+8 що у нас вже є.
І нижчим його потрібно намагатися робити.
Так що, ще багато напрямків для вдосконалення.