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Новости Наземные роботизированные комплексы НРК
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Украинские боевые роботы Ratel H допущены к эксплуатации в ВСУ, - Федоров

робот

В Украине на поле боя начали активно применять наземные роботизированные комплексы, созданные в рамках проекта Brave1.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вице-премьер-министра Михаила Федорова.

По его словам, один из таких роботов - Ratel H - уже работает на передовой. Это универсальная наземная платформа, способная:

  • эвакуировать раненых,

  • доставлять медикаменты и боеприпасы,

  • перевозить грузы до 400 кг,

  • буксировать объекты весом до 1,5 тонны (как легковой автомобиль).

Ratel H оснащен инфракрасными фарами и камерами ночного видения, что позволяет работать ночью и в условиях плохой видимости. Как отмечает Федоров, робот уже проходит минные поля и выполняет задачи под огнем, что уменьшает риски для жизни военных.

"НРК уже становятся геймченджерами на поле боя - так же, как раньше БПЛА. Это наш асимметричный ответ на численное превосходство врага. Меньше участия человека в опасных миссиях - максимальное сохранение жизни украинских воинов", - подчеркнул министр цифровой трансформации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинский НРК "Мураха" допущен к эксплуатации в ВСУ, - Минобороны. ФОТО

Автор: 

робот (57) ВСУ (6744) Федоров Михаил (512)


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а, це скільки мільйонів?
ну, до тих 10+8 що у нас вже є.
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04.07.2025 17:12 Ответить
гарний агрегат, ще б додати бойовий модуль - для штурмів, щоб берегти життя наших воїнів
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04.07.2025 17:27 Ответить
З бойовими модулями інші є. Це саме для транспортування. І на вигляд дуже гарна модель. Протипіхотна міна ій не нашкодить, а протитанкова не спрацює (занадто легка)
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04.07.2025 17:37 Ответить
Де 3000 ракет?
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04.07.2025 17:29 Ответить
Камера з Аліекспрес для відеоспостереження, коліса для візків теж звідки, а ціна як у Феррарі
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04.07.2025 17:43 Ответить
гарна штука, хочу собі такий..., хоч би війна скінчилась й можна буде брати такий собі на дачу...
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04.07.2025 17:46 Ответить
Для такої здорової гусеничній платформи - занадто МАЛО він возить та буксирує, хоча би у два рази більше потрібно.
І нижчим його потрібно намагатися робити.
Так що, ще багато напрямків для вдосконалення.
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04.07.2025 17:53 Ответить
 
 