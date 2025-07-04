Українські бойові роботи Ratel H допущено до експлуатації в ЗСУ, - Федоров
В Україні на полі бою почали активно застосовувати наземні роботизовані комплекси, створені в межах проєкту Brave1.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на віце-прем’єр-міністра Михайла Федорова.
За його словами, один із таких роботів - Ratel H - уже працює на передовій. Це універсальна наземна платформа, здатна:
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евакуювати поранених,
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доставляти медикаменти та боєприпаси,
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перевозити вантажі до 400 кг,
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буксирувати об’єкти вагою до 1,5 тонни (як легковий автомобіль).
Ratel H оснащений інфрачервоними фарами та камерами нічного бачення, що дозволяє працювати вночі та в умовах поганої видимості. Як зазначає Федоров, робот уже проходить мінні поля та виконує завдання під вогнем, що зменшує ризики для життя військових.
"НРК уже стають геймченджерами на полі бою - так само, як раніше БПЛА. Це наша асиметрична відповідь на чисельну перевагу ворога. Менше участі людини в небезпечних місіях - максимальне збереження життя українських воїнів", - підкреслив міністр цифрової трансформації.
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ну, до тих 10+8 що у нас вже є.
І нижчим його потрібно намагатися робити.
Так що, ще багато напрямків для вдосконалення.