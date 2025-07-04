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Новини Наземні роботизовані комплекси НРК
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Українські бойові роботи Ratel H допущено до експлуатації в ЗСУ, - Федоров

робот

В Україні на полі бою почали активно застосовувати наземні роботизовані комплекси, створені в межах проєкту Brave1.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на віце-прем’єр-міністра Михайла Федорова.

За його словами, один із таких роботів - Ratel H - уже працює на передовій. Це універсальна наземна платформа, здатна:

  • евакуювати поранених,

  • доставляти медикаменти та боєприпаси,

  • перевозити вантажі до 400 кг,

  • буксирувати об’єкти вагою до 1,5 тонни (як легковий автомобіль).

Ratel H оснащений інфрачервоними фарами та камерами нічного бачення, що дозволяє працювати вночі та в умовах поганої видимості. Як зазначає Федоров, робот уже проходить мінні поля та виконує завдання під вогнем, що зменшує ризики для життя військових.

"НРК уже стають геймченджерами на полі бою - так само, як раніше БПЛА. Це наша асиметрична відповідь на чисельну перевагу ворога. Менше участі людини в небезпечних місіях - максимальне збереження життя українських воїнів", - підкреслив міністр цифрової трансформації.

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Автор: 

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а, це скільки мільйонів?
ну, до тих 10+8 що у нас вже є.
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04.07.2025 17:12 Відповісти
гарний агрегат, ще б додати бойовий модуль - для штурмів, щоб берегти життя наших воїнів
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04.07.2025 17:27 Відповісти
З бойовими модулями інші є. Це саме для транспортування. І на вигляд дуже гарна модель. Протипіхотна міна ій не нашкодить, а протитанкова не спрацює (занадто легка)
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04.07.2025 17:37 Відповісти
Де 3000 ракет?
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04.07.2025 17:29 Відповісти
Камера з Аліекспрес для відеоспостереження, коліса для візків теж звідки, а ціна як у Феррарі
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04.07.2025 17:43 Відповісти
гарна штука, хочу собі такий..., хоч би війна скінчилась й можна буде брати такий собі на дачу...
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04.07.2025 17:46 Відповісти
Для такої здорової гусеничній платформи - занадто МАЛО він возить та буксирує, хоча би у два рази більше потрібно.
І нижчим його потрібно намагатися робити.
Так що, ще багато напрямків для вдосконалення.
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04.07.2025 17:53 Відповісти
 
 