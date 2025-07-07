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Новини Фото Кодифікація зброї Наземні роботизовані комплекси НРК
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Майже 30 українських НРК допущено до експлуатації від початку року, - Міноборони. ФОТО

Упродовж шести місяців 2025 року кодифіковано та допущено до експлуатації у військах майже три десятки нових зразків наземних роботизованих комплексів (НРК) та дистанційно керованих бойових модулів українського виробництва, що на третину більше, ніж торік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

Українські НРК

"Ми активно розвиваємо напрямок роботизованих платформ та інтегруємо їх у бойові порядки війська. Це те, що посилює спроможності наших підрозділів та реально рятує життя нашим воїнам. На передовій роботи вже успішно виконують чимало завдань", – зазначив Чуркін.

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За його словами, йдеться про універсальні наземні багатофункціональні платформи від українських зброярів, здатні виконувати широкий спектр завдань: евакуацію поранених, спостереження за ворогом, вогневу підтримку дій наших підрозділів, логістичні завдання, інженерні – з мінування чи розмінування місцевості тощо.

Українські НРК

Зазначається, що вітчизняні НРК переважно мають модульне компонування, що дозволяє адаптувати їх під виконання конкретних завдань.

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07.07.2025 17:57 Відповісти
Замість розробки аналогу шахеду,займаються якоюсь хернею.Приліпить до возка з пультом керування аккумулятор і назвати це розробкою,навіть язик би не повернувся!
Програне небо-неминуча поразка,напевно ЗЕставка іншої думки
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07.07.2025 18:31 Відповісти
Три десятки зразків лише НРК і лише за півроку
І це плть переможна новина? Ви там ухуїли зовсім у департаменті озброєнь?
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07.07.2025 19:08 Відповісти
Кошти вміло освоюють
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07.07.2025 19:14 Відповісти
 
 