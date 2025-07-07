Майже 30 українських НРК допущено до експлуатації від початку року, - Міноборони. ФОТО

Упродовж шести місяців 2025 року кодифіковано та допущено до експлуатації у військах майже три десятки нових зразків наземних роботизованих комплексів (НРК) та дистанційно керованих бойових модулів українського виробництва, що на третину більше, ніж торік.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони України, про це повідомив заступник міністра оборони України Валерій Чуркін.

"Ми активно розвиваємо напрямок роботизованих платформ та інтегруємо їх у бойові порядки війська. Це те, що посилює спроможності наших підрозділів та реально рятує життя нашим воїнам. На передовій роботи вже успішно виконують чимало завдань", – зазначив Чуркін.

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За його словами, йдеться про універсальні наземні багатофункціональні платформи від українських зброярів, здатні виконувати широкий спектр завдань: евакуацію поранених, спостереження за ворогом, вогневу підтримку дій наших підрозділів, логістичні завдання, інженерні – з мінування чи розмінування місцевості тощо.

Зазначається, що вітчизняні НРК переважно мають модульне компонування, що дозволяє адаптувати їх під виконання конкретних завдань.

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