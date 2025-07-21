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Украинская компания Kvertus запускает в серийное производство РЭБ-робота. ФОТОРЕПОРТАЖ

Украинская компания Kvertus начинает серийное производство РЭБ-робота "AD Berserk".

Об этом сообщил CEO Kvertus Ярослав Филимонов, передает Цензор.НЕТ.

Робот имеет запас хода 20 км и до 12 часов автономности. Дальность управления - 20 км.

"РЭБ создает помеху по всем диапазонам, которые используют дроны-камикадзе, бомберы и мультироторные дроны", - отметили в компании.

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Основными задачами "Берсерка" являются:

  • эвакуация раненых с "нуля";
  • прикрытие во время разминирования;
  • поддержка во время штурмовых операций;
  • защита логистических маршрутов и тому подобное.

"Этот дрон - символ того, что в Kvertus работа над развитием технологий не прекращается ни на минуту. Мы уже работаем над десятками заказов на эти системы - и это красноречивое свидетельство их эффективности.

Наше оборудование совершенствуется ежемесячно, технологии развиваются семимильными шагами. Цель неизменна: защищать от дронов, спасать жизни, сохранять технику и позиции", - подытожил Филимонов.

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Робот-РЭБ "Berserk" виготовлятимуть серійно
Робот-РЭБ "Berserk" виготовлятимуть серійно
Робот-РЭБ "Berserk" виготовлятимуть серійно
Робот-РЭБ "Berserk" виготовлятимуть серійно
Робот-РЭБ "Berserk" виготовлятимуть серійно

Автор: 

робот (61) РЭБ (139)


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Kvertus неймовірно круті!
На їх рахунку дуже багато врятованих життів наших воїнів.
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21.07.2025 15:26 Ответить
Ти все зі своїм фуєм порівнюєш?
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21.07.2025 15:51 Ответить
Розпочинає випуск майже як і про дрони знищувачі шахедів, поки та коли................
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21.07.2025 15:37 Ответить
 
 