Украинская компания Kvertus запускает в серийное производство РЭБ-робота. ФОТОРЕПОРТАЖ
Украинская компания Kvertus начинает серийное производство РЭБ-робота "AD Berserk".
Об этом сообщил CEO Kvertus Ярослав Филимонов, передает Цензор.НЕТ.
Робот имеет запас хода 20 км и до 12 часов автономности. Дальность управления - 20 км.
"РЭБ создает помеху по всем диапазонам, которые используют дроны-камикадзе, бомберы и мультироторные дроны", - отметили в компании.
Основными задачами "Берсерка" являются:
- эвакуация раненых с "нуля";
- прикрытие во время разминирования;
- поддержка во время штурмовых операций;
- защита логистических маршрутов и тому подобное.
"Этот дрон - символ того, что в Kvertus работа над развитием технологий не прекращается ни на минуту. Мы уже работаем над десятками заказов на эти системы - и это красноречивое свидетельство их эффективности.
Наше оборудование совершенствуется ежемесячно, технологии развиваются семимильными шагами. Цель неизменна: защищать от дронов, спасать жизни, сохранять технику и позиции", - подытожил Филимонов.
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