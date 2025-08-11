РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9859 посетителей онлайн
Новости Кодификация оружия Наземные роботизированные комплексы НРК
576 5

Восемь новых наземных роботизированных комплексов украинского производства допущены к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны

Наземный роботизированный комплекс

В течение июля 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны 8 новых наземных роботизированных комплексов (НРК). Все они - украинского производства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.

Большинство допущенных к эксплуатации в июле НРК способны выполнять логистические, специальные задачи, эвакуировать раненых. Среди новинок июля есть и универсальные многофункциональные платформы. Украинские наземные роботы сконструированы на гусеничных или колесных шасси, оборудованы современными системами связи и передачи видео. Работают при различных погодных условиях, способны преодолевать значительные дистанции.

С начала 2025 года оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в целом 40 наземных роботизированных комплексов и все они - украинского производства. В прошлом году к эксплуатации допущено 60 НРК, в позапрошлом - 13.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украинская компания Kvertus запускает в серийное производство РЭБ-робота. ФОТОрепортаж

Автор: 

Минобороны (9536) техника (1770) робот (63)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Цей комплекс тисяч. 10-15 уе і фіпів за 500 і його нема
показать весь комментарий
11.08.2025 11:17 Ответить
Якщо така вундервафля врятує хоч одне життя, то вона вже окупиться.
Але потрібно масштабувати їхнє виробництво. Скільки штук можна було б зробити за рахунок "наколядованих" нашими чиновниками грошей?
Та лише на кошти, що фігурують у справі сучки Крупи ($6 000 000+) це вже буде 500 таких комплексів (по тисяч. 10-15 уе).
показать весь комментарий
11.08.2025 11:59 Ответить
Допоможіть розібратися:
"Кодифікувало та допустило" це ж не тотожньо: "Закупило та передало",
я ж вірно розумію?!
показать весь комментарий
11.08.2025 11:19 Ответить
Те шо я бачу на фото то гівно..
І треба кількість не моделей а кількість самих систем..шоб запчастини були взаємозамінні
показать весь комментарий
11.08.2025 11:23 Ответить
А де масове виробництво балістики, яке нам анонсували до кінця липня?
показать весь комментарий
11.08.2025 12:09 Ответить
 
 