Восемь новых наземных роботизированных комплексов украинского производства допущены к эксплуатации в Силах обороны, - Минобороны
В течение июля 2025 года Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны 8 новых наземных роботизированных комплексов (НРК). Все они - украинского производства.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны, об этом сообщили в Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники.
Большинство допущенных к эксплуатации в июле НРК способны выполнять логистические, специальные задачи, эвакуировать раненых. Среди новинок июля есть и универсальные многофункциональные платформы. Украинские наземные роботы сконструированы на гусеничных или колесных шасси, оборудованы современными системами связи и передачи видео. Работают при различных погодных условиях, способны преодолевать значительные дистанции.
С начала 2025 года оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в целом 40 наземных роботизированных комплексов и все они - украинского производства. В прошлом году к эксплуатации допущено 60 НРК, в позапрошлом - 13.
Але потрібно масштабувати їхнє виробництво. Скільки штук можна було б зробити за рахунок "наколядованих" нашими чиновниками грошей?
Та лише на кошти, що фігурують у справі сучки Крупи ($6 000 000+) це вже буде 500 таких комплексів (по тисяч. 10-15 уе).
"Кодифікувало та допустило" це ж не тотожньо: "Закупило та передало",
я ж вірно розумію?!
І треба кількість не моделей а кількість самих систем..шоб запчастини були взаємозамінні