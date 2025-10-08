УКР
Міноборони допустило до експлуатації роботизований НРК NUMO, який перевозить до 300 кг вантажу

Індустрія дронів

Міноборони дозволило до експлуатації роботизований НРК NUMO

Міністерство оборони України кодифікувало та офіційно допустило до використання у підрозділах багатоцільовий наземний роботизований комплекс (НРК) NUMO, розроблений компанією "Танкове Бюро".

Про це йдеться в пресрелізі фірми, передає Цензор.НЕТ.

NUMO - гусенична модульна платформа для логістичних і бойових завдань на передовій. Робот може перевозити до 300 кг вантажу (повна маса з навантаженням до 620 кг), має запас ходу до 25 км у базовій комплектації (до 40 км з додатковими акумуляторами), максимальну швидкість близько 7 км/год і кліренс 235 мм. Час розгортання системи не перевищує 10 хвилин.

Платформа допускає встановлення турелі, щогли-ретранслятора, протимінних тралів або котушки з колючим загородженням; також на NUMO можна інтегрувати до шести систем звʼязку (Wi-Fi до 1,5 км як базовий варіант, DTC, Silvus, Starlink, LTE, SineLink - опційно). NUMO лягла в основу розвідувально-ударного рішення Droid TW із бойовим модулем під кулемети KT-7.62 (ПКТ) або M2 Browning 12.7 - варіант TW-12.7 уже застосовують в 30 бриґадах на лінії зіткнення.

"НРК частково заміняють людину на полі бою - доставляють провізію, здійснюють евакуацію, працюють там, де ризик надто високий. NUMO вже успішно використовується військовими у місіях, а його кодифікація підтверджує практичну готовність і цінність комплексу", - заявив директор "Танкового Бюро" Назар Приймак.

Компанія повідомляє про плани кодифікувати ще кілька розробок до кінця року.

Міноборони (7703) українська зброя (198) дрони (5947)
