Міноборони допустило до експлуатації роботизований НРК NUMO, який перевозить до 300 кг вантажу

Індустрія дронів

Міністерство оборони України кодифікувало та офіційно допустило до використання у підрозділах багатоцільовий наземний роботизований комплекс (НРК) NUMO, розроблений компанією "Танкове Бюро".

Про це йдеться в пресрелізі фірми, передає Цензор.НЕТ.

NUMO - гусенична модульна платформа для логістичних і бойових завдань на передовій. Робот може перевозити до 300 кг вантажу (повна маса з навантаженням до 620 кг), має запас ходу до 25 км у базовій комплектації (до 40 км з додатковими акумуляторами), максимальну швидкість близько 7 км/год і кліренс 235 мм. Час розгортання системи не перевищує 10 хвилин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна продовжує розширювати лінійку засобів далекобійного ураження, - Зеленський

Платформа допускає встановлення турелі, щогли-ретранслятора, протимінних тралів або котушки з колючим загородженням; також на NUMO можна інтегрувати до шести систем звʼязку (Wi-Fi до 1,5 км як базовий варіант, DTC, Silvus, Starlink, LTE, SineLink - опційно). NUMO лягла в основу розвідувально-ударного рішення Droid TW із бойовим модулем під кулемети KT-7.62 (ПКТ) або M2 Browning 12.7 - варіант TW-12.7 уже застосовують в 30 бриґадах на лінії зіткнення.

"НРК частково заміняють людину на полі бою - доставляють провізію, здійснюють евакуацію, працюють там, де ризик надто високий. NUMO вже успішно використовується військовими у місіях, а його кодифікація підтверджує практичну готовність і цінність комплексу", - заявив директор "Танкового Бюро" Назар Приймак.

Компанія повідомляє про плани кодифікувати ще кілька розробок до кінця року.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ