У 2026 році потенціал виробництва українських дронів і ракет сягне $35 млрд, - Зеленський

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, йшлося про збільшення спроможностей українського ОПК та відкриття експортних платформ зброї.

"Розраховуємо на продовження підтримки України. Для нас це один із нових напрямів, де ми можемо побачити реальне зростання співпраці та оборонної промисловості України. За нашою оцінкою, у 2026 році потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 мільярдів доларів", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова ділитися своїми напрацюваннями, технологіями, розвивати спільне виробництво.

"Ми готові й до відкриття експортних платформ зброї у Європі, США та в інших країнах за умови контролю й захисту наших технологій.

Дякую всім, хто підтримує Україну, інвестує в українську розумну силу й дає можливість разом нарощувати наші спроможності. Дякую представникам за зустріч і пропозиції, які звучали. Обов’язково все опрацюємо", - додав Зеленський.

+14
це він про те скільки вони разом з миндичем вкрадуть...
08.10.2025 20:15
08.10.2025 20:15 Відповісти
+11
"У 2026 році потенціал нібито для потреб виробництва українських дронів і ракет сягне буде розпиляно $35 млрд, -..." Джерело: https://censor.net/ua/n3578594
08.10.2025 20:15
08.10.2025 20:15 Відповісти
+9
,вечірня казочка вівцям від ішака.
08.10.2025 20:12
08.10.2025 20:12 Відповісти
1/6 ВВП
08.10.2025 20:11
08.10.2025 20:11 Відповісти
Свинособака..
08.10.2025 20:13
08.10.2025 20:13 Відповісти
Свіже спечена..
08.10.2025 20:14
08.10.2025 20:14 Відповісти
потенціал єто что-то одно,

а вихлоп, себто результат, єто что-то другоє

.
08.10.2025 20:23
08.10.2025 20:23 Відповісти
та ото ж, такие масштабы попередникам и не снились
08.10.2025 20:30
08.10.2025 20:30 Відповісти
МАРОДЕР паскуда ЗЕЛЕНОМОРДА
08.10.2025 22:17
08.10.2025 22:17 Відповісти
а що там в 2025 році?!
08.10.2025 20:11
08.10.2025 20:11 Відповісти
МІЛІОН дронів та
Міліард дєрєвов.....

на дні просраного та підірваного Каховського моря

.
08.10.2025 20:26
08.10.2025 20:26 Відповісти
Якщо будете вже так наполягати - то відосиків може бути два в день. В обід і ввечері.
Лідар буде працювати не покладаючи рук.
08.10.2025 20:40
08.10.2025 20:40 Відповісти
Не покладаючи пісюна, ссать в очі
08.10.2025 21:02
08.10.2025 21:02 Відповісти
А в штуках, це скільки дронів/ракет буде? Знову мільон чи вже більше?
08.10.2025 20:12
08.10.2025 20:12 Відповісти
1 дрон і 1 ракета в сумі сягне $35 млрд
08.10.2025 20:22
08.10.2025 20:22 Відповісти
"Мільярд дерев" разом з "Гігаватом енергії" будуть з сумом спостерігати за тералітрами безпілотників і квадропаскалями ракет. Що не зрозуміло?
08.10.2025 20:22
08.10.2025 20:22 Відповісти
Воно слюні вже навострило, скільки можна ще вкрасти! Паскуда зелена.
08.10.2025 20:39
08.10.2025 20:39 Відповісти
І не заціпить нарколигу...
08.10.2025 20:15
08.10.2025 20:15 Відповісти
А скільки це в кілограмах, чи штуках, а може в метрах?
08.10.2025 20:17
08.10.2025 20:17 Відповісти
в "шагах" замість копійок....
08.10.2025 20:23
08.10.2025 20:23 Відповісти
от на шаг не кизди!
08.10.2025 20:36
08.10.2025 20:36 Відповісти

Геть шаги!
08.10.2025 20:48
08.10.2025 20:48 Відповісти
Нагадало анекдот:
До батька підходить син і питає:
- А що таке "гіпотетично"?
Батько почухав потилицю і відповідає:
- Ну дивись!
Підходить до тещі і питає:
- Ти віддалася б за 100 баксів?
- Ні! Ти що?!?!
- А за тисячу?
- Ну....
З дружиною та донькою та ж історія.
Батько бере сина за плече і каже:
- Гіпотетично ми багатії, але реально - у нас три бл@ді.

Ну і питання з рубрики "Цікаво":
Цікаво, а скільки з цього вони розкрадуть і звинуватять в цьому опозицію, партнерів та марсіян з риптилоїдами?
08.10.2025 20:17
08.10.2025 20:17 Відповісти
так вони усе розкрадуть....так що ничого цікавого
08.10.2025 20:19
08.10.2025 20:19 Відповісти
У 2026 році потенціал виробництва українських дронів і ракет сягне $35 млрд, - Зеленський.

Пам'ятаєте?
Мільярд дерев, гігават потужності, мільйон дронів.

Єдине що стабільно збільшується при Зеленському, це масштаби корупції!
08.10.2025 20:28
08.10.2025 20:28 Відповісти
Та це вже було!
08.10.2025 20:29
08.10.2025 20:29 Відповісти
А 2027р ми по ракетах і кацапів переплюнем - для чого ці закидони - нам 2025 потрібно вистояти - зима на носі
08.10.2025 20:30
08.10.2025 20:30 Відповісти
"день ото дня, растёть процент жиров в зєліних дронах" ))
08.10.2025 20:30
08.10.2025 20:30 Відповісти
Як раз для цього Зелька виписав з РФ фахівців-режисерів та прочіх шефірів. Вони будуть піліть ракети і дрони на мощностях 95-квартала.
08.10.2025 20:31
08.10.2025 20:31 Відповісти
Компанію Fire Point заснували на початку повномасштабного вторгнення Росії

У 2024 році компанія продала державі дрони FP-1 на 13,2 млрд грн (приблизно $320 млн), що становить майже третину всіх закупівель дронів Міноборони за рік, пише видання.
Штат компанії зріс із 18 осіб у 2023-му до 2200 нині, а у 2025 році Fire Point очікує контрактів на суму понад $1 млрд.
Керівники Fire Point - Єгор Скаляга, Ірина Терех та Денис Штильерман
до війни займалися кіновиробництвом і благодійністю. Компанія, раніше відома як Центрокаст, у лютому 2023-го перейшла у власність Скаляги та змінила назву на Fire Point.
Три джерела повідомили Kyiv Independent, що розслідування НАБУ простежує зв'язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником телестудії «Квартал 95».

 Колюбаєв став співвласником компанії-виробника БПЛА Culver. А разом із ним у цей бізнес увійшов … режисер серіалів «Свати» та «Слуга народу» Олексій Кірющенко.

І це все - на додачу до небачених «ділових успіхів» Колюбаєва в його давньому кінопродюсерському бізнесі.
Джерело: https://censor.net/ua/b3449111
08.10.2025 21:13
08.10.2025 21:13 Відповісти
А я їм такий і говорю, - У 2026 році потенціал виробництва українських дронів і ракет сягне $35 млрд. -

08.10.2025 20:34
08.10.2025 20:34 Відповісти
О да. Потенциал огромный-высылайте деньги.
08.10.2025 20:34
08.10.2025 20:34 Відповісти
Корупція стільки сягне, в дрони будуть від держави?
08.10.2025 20:38
08.10.2025 20:38 Відповісти
Я вже не можу дивитись на ***** цього клоуна обдовбаного. тошнить.
08.10.2025 20:40
08.10.2025 20:40 Відповісти
А лохторату це ндравітца
08.10.2025 20:48
08.10.2025 20:48 Відповісти
.............................................................. !
08.10.2025 20:44
08.10.2025 20:44 Відповісти
Вова, ну як ти не можеш зрозуміти, що якщо в ЗСУ не буде чим відбиватись від орди - то часу на освоєння бюджету та допомоги партнерів теж не буде.
Так що потрібно чимось жертвувати, вкладати в бізнес, не жлобитись.
Ти ж не лох якийсь. Вклав 50% - і спи спокійно.
08.10.2025 20:45
08.10.2025 20:45 Відповісти
"Бояться нас жиди та басурмани, престіж крєпчаєт, мощно возрастаєт дєнь ото дня процент жиров у маслі. Довольні хами, ситі в них *****. "
08.10.2025 20:46
08.10.2025 20:46 Відповісти
08.10.2025 20:48
08.10.2025 20:48 Відповісти
Як говорив мій батько-" Не вмієш красти -- працюй за платню!".
08.10.2025 20:58
08.10.2025 20:58 Відповісти
Як це зрозуміти ?
Ми можемо в теорії виготовляти дрони на 35 млрд щорічно ?
Буратіна знову висаджує мільярд дерев...полє чудєс..
08.10.2025 20:51
08.10.2025 20:51 Відповісти
Я розумію, що в зелених є потенціал у 2026 вкрасти 35 лярдів, але хотілося б знати, скільки попри то буде зроблено дронів...?
08.10.2025 21:09
08.10.2025 21:09 Відповісти
36 мільярдів відосіків
08.10.2025 21:20
08.10.2025 21:20 Відповісти
Наеурені Фламінги летять. Будєм всєх бамбіть.
08.10.2025 21:37
08.10.2025 21:37 Відповісти
 
 