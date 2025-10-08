У 2026 році потенціал виробництва українських дронів і ракет сягне $35 млрд, - Зеленський.

Індустрія дронів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій.

Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, йшлося про збільшення спроможностей українського ОПК та відкриття експортних платформ зброї.

"Розраховуємо на продовження підтримки України. Для нас це один із нових напрямів, де ми можемо побачити реальне зростання співпраці та оборонної промисловості України. За нашою оцінкою, у 2026 році потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 мільярдів доларів", - зазначив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль презентував українські ракети та дрони представникам НАТО. ФОТОрепортаж

Президент наголосив, що Україна готова ділитися своїми напрацюваннями, технологіями, розвивати спільне виробництво.

"Ми готові й до відкриття експортних платформ зброї у Європі, США та в інших країнах за умови контролю й захисту наших технологій.

Дякую всім, хто підтримує Україну, інвестує в українську розумну силу й дає можливість разом нарощувати наші спроможності. Дякую представникам за зустріч і пропозиції, які звучали. Обов’язково все опрацюємо", - додав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони допустило до експлуатації роботизований НРК NUMO, який перевозить до 300 кг вантажу