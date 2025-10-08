У 2026 році потенціал виробництва українських дронів і ракет сягне $35 млрд, - Зеленський
Індустрія дронів
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками міжнародних та українських інвестиційних фондів і бізнес-асоціацій.
Про це він повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, йшлося про збільшення спроможностей українського ОПК та відкриття експортних платформ зброї.
"Розраховуємо на продовження підтримки України. Для нас це один із нових напрямів, де ми можемо побачити реальне зростання співпраці та оборонної промисловості України. За нашою оцінкою, у 2026 році потенціал у виробництві тільки дронів і ракет буде вже 35 мільярдів доларів", - зазначив Зеленський.
Президент наголосив, що Україна готова ділитися своїми напрацюваннями, технологіями, розвивати спільне виробництво.
"Ми готові й до відкриття експортних платформ зброї у Європі, США та в інших країнах за умови контролю й захисту наших технологій.
Дякую всім, хто підтримує Україну, інвестує в українську розумну силу й дає можливість разом нарощувати наші спроможності. Дякую представникам за зустріч і пропозиції, які звучали. Обов’язково все опрацюємо", - додав Зеленський.
У 2024 році компанія продала державі дрони FP-1 на 13,2 млрд грн (приблизно $320 млн), що становить майже третину всіх закупівель дронів Міноборони за рік, пише видання.
Штат компанії зріс із 18 осіб у 2023-му до 2200 нині, а у 2025 році Fire Point очікує контрактів на суму понад $1 млрд.
Керівники Fire Point - Єгор Скаляга, Ірина Терех та Денис Штильерман
до війни займалися кіновиробництвом і благодійністю. Компанія, раніше відома як Центрокаст, у лютому 2023-го перейшла у власність Скаляги та змінила назву на Fire Point.
Три джерела повідомили Kyiv Independent, що розслідування НАБУ простежує зв'язки компанії з бізнесменом Тимуром Міндічем, співвласником телестудії «Квартал 95».
Колюбаєв став співвласником компанії-виробника БПЛА Culver. А разом із ним у цей бізнес увійшов … режисер серіалів «Свати» та «Слуга народу» Олексій Кірющенко.
І це все - на додачу до небачених «ділових успіхів» Колюбаєва в його давньому кінопродюсерському бізнесі.
Джерело: https://censor.net/ua/b3449111
