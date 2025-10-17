Спроможності українського ОПК за три роки зросли у 35 разів: понад 40% зброї на фронті - вітчизняного виробництва, - Шмигаль

Із 2022 року спроможності оборонного виробництва України зросли у 35 разів, і сьогодні Україна є найперспективнішим ринком для інвестицій в ОПК.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Так, за його словами Україна стає світовим центром виробництва сучасних безпекових рішень та перетворюється на один із найперспективніших ринків для інвестицій в оборонно-промисловий комплекс.

"На виконання завдання Президента ми створюємо нові механізми для розвитку вітчизняних підприємств. За три роки наші спроможності оборонного виробництва зросли у 35 разів", – зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що українська оборонна екосистема налічує вже близько 900 підприємств (приблизно 100 державних і 800 приватних) та близько 1 000 команд інженерів і розробників, які щоденно працюють над інноваціями. А спроможності українського ОПК у 2025 році оцінюються у $35 млрд.

Міністр оборони України заявив, що цього року розвиток оборонної промисловості вийшов на новий рівень: запускаються спільні виробництва в Україні та за її межами, залучаються інвестиції для системного масштабування потужностей. Уже 25 закордонних компаній, включно зі світовими гігантами у сфері ОПК, перебувають на різних етапах локалізації виробництва в Україні.

Шмигаль додав, що такі проєкти охоплюють широкий спектр оборонних потреб – від традиційної артилерії до передових безпілотних систем із застосуванням штучного інтелекту.

Зазначається, що понад 40% зброї на фронті сьогодні – українського виробництва. Український досвід бойових дій і перевірені на полі бою технології викликають інтерес у партнерів по всьому світу. Це свідчення ефективності підходу України до розбудови власного індустріального потенціалу.

"Ми готові ділитися досвідом, запускаючи масштабні промислові проєкти з партнерами. Цим ми зміцнюємо спроможності української армії та закладаємо фундамент технологічної переваги для України та союзників", - додав Шмигаль.

