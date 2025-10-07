"Выигрывает тот, кто правильно использует ресурсы": NAUDI представила инновационную оборонную технику международным партнерам. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Украине состоялась масштабная презентация новейших образцов оборонной техники, разработанной предприятиями Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI). Мероприятие объединило ведущих украинских производителей вооружения, представителей государственной власти, народных депутатов, дипломатических миссий стран-партнеров и иностранных компаний оборонного сектора.

На экспозиции были продемонстрированы десятки образцов современного вооружения и военной техники: автомобили, системы разведки и наблюдения, комплексы радиоэлектронной борьбы, БпЛА различного назначения, радарные системы и боеприпасы украинского производства.

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров в эксклюзивном интервью Цензор.НЕТ отметил важность сотрудничества с международными партнерами. Ведь в мероприятии приняли участие представители десятков стран, в частности Франция, Италия, Великобритания, Латвия, Литва, Румыния, Хорватия, Германия, Норвегия, Финляндия, Швеция и Соединенные Штаты Америки. Гончаров отметил, что главным акцентом является не только экспорт техники, но и совместная разработка и внедрение инновационных проектов, которые усилят обороноспособность Украины. Особое внимание уделяется комплексным решениям в сфере разведки, управления и применения беспилотных платформ различного назначения.

"Мы не просто предлагаем приобрести у Украины вооружение, мы ориентированы на организацию совместных проектов, которые могут в первую очередь усилить украинское войско. Это такое комплексное решение, которое направлено как раз на совместное производство с нашими партнерами. Ведь, как им много есть чего от нас получить, так и мы во многом заинтересованы от наших стран-партнеров."

Таким образом, Украина демонстрирует не только собственный прогресс, но и готовность к совместному производству и сотрудничеству с международными партнерами.

Председатель NAUDI Сергей Пашинский отметил, что украинская оборонная промышленность демонстрирует способность быстро адаптироваться к условиям войны и эффективно использовать ресурсы. По его словам, NAUDI на сегодня является лидером в военно-промышленном комплексе Украины. По его словам, структура оперативно реагирует на запросы с фронта, что является ключом для эффективного развития оборонного сектора.

Он отметил, что война с Россией перешла в затяжную фазу, и пока нет признаков готовности агрессора прекратить боевые действия.

"Мы не видим от России никаких намерений заканчивать эту кровавую войну. Я абсолютно убежден в том, что выиграет тот, кто будет оптимально использовать свои ресурсы: человеческие, финансовые и интеллектуальные."

























Добавим, что Национальная ассоциация предприятий оборонной промышленности Украины (NAUDI) основана в 2020 году. Она объединяет частных украинских производителей техники военного и двойного назначения, вооружения и боеприпасов. Предприятия, входящие в состав NAUDI, поставляют Министерству обороны Украины и другим государственным заказчикам военное оборудование. Участниками ассоциации являются более 100 компаний, специализирующихся на разработке и производстве бронированных автомобилей, самоходных гаубиц, беспилотных летательных аппаратов, радаров, комплексов радиоэлектронной борьбы, боеприпасов, а также систем наблюдения, разведки.

