"Виграє той, хто правильно використовує ресурси": NAUDI представила інноваційну оборонну техніку міжнародним партнерам. ФОТОрепортаж

В Україні відбулася масштабна презентація новітніх зразків оборонної техніки, розробленої підприємствами Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI). Захід об’єднав провідних українських виробників озброєння, представників державної влади, народних депутатів, дипломатичних місій країн-партнерів та іноземних компаній оборонного сектору.

На експозиції було продемонстровано десятки зразків сучасного озброєння та військової техніки: автомобілі, системи розвідки та спостереження, комплекси радіоелектронної боротьби, БпЛА різного призначення, радарні системи та боєприпаси українського виробництва.

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров в ексклюзивному інтерв’ю Цензор.НЕТ наголосив на важливості співпраці з міжнародними партнерами. Адже у заході взяли участь представники десятків країн, зокрема Франція, Італія, Великобританія, Латвія, Литва, Румунія, Хорватія, Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Швеція та Сполучені Штати Америки. Гончаров зауважив, що головним акцентом є не лише експорт техніки, але й спільна розробка та впровадження інноваційних проєктів, які посилять обороноздатність України. Особливу увагу приділяють комплексним рішенням у сфері розвідки, управління та застосування безпілотних платформ різного призначення.

"Ми не просто пропонуємо придбати в України озброєння, ми орієнтовані на організацію спільних проєктів, які можуть в першу чергу посилити українське військо. Це таке комплексне рішення, яке спрямоване якраз на спільне виробництво з нашими партнерами. Адже, як їм багато є чого від нас отримати, так і ми багато в чому зацікавлені від наших країн-партнерів."

Таким чином, Україна демонструє не лише власний прогрес, а й готовність до спільного виробництва та співпраці з міжнародними партнерами.

Голова NAUDI Сергій Пашинський зазначив, що українська оборонна промисловість демонструє здатність швидко адаптуватися до умов війни та ефективно використовувати ресурси. За його словами, NAUDI на сьогодні є лідером у військово-промисловому комплексі України. За його словами, структура оперативно реагує на запити з фронту, що є ключем для ефективного розвитку оборонного сектору.

Він зазначив, що війна з Росією перейшла у затяжну фазу, і наразі немає ознак готовності агресора припинити бойові дії.

"Ми не бачимо від Росії ніяких намірів закінчувати цю криваву війну. Я абсолютно переконаний в тому, що виграє той, хто буде оптимально використовувати свої ресурси: людські, фінансові й інтелектуальні."

























Додамо, що Національна асоціація підприємств оборонної промисловості України (NAUDI) заснована в 2020 році. Вона обʼєднує приватних українських виробників техніки військового та подвійного призначення, озброєння та боєприпасів. Підприємства, що входять до складу NAUDI, постачають Міністерству оборони України та іншим державним замовникам військове обладнання. Учасниками асоціації є понад 100 компаній, що спеціалізуються на розробці та виробництві броньованих автомобілів, самохідних гаубиць, безпілотних літальних апаратів, радарів, комплексів радіоелектронної боротьби, боєприпасів, а також систем спостереження, розвідки.

