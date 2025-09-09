Україні потрібні кошти, щоб виробляти ту зброю, яку вона вже має, і постачати її Силам оборони, - NAUDI

Учасники Українського форуму оборонних інновацій на полях "Саміту Свободи", який відбувся за підтримки Національної асоціації української оборонної промисловості, запропонували низку практичних кроків, необхідних для забезпечення стійкості оборони України.

Колишній прем'єр Великої Британії Борис Джонсон під час виступу заявив, що Україні варто надати фінансування для оборони, зокрема заморожені російські активи.

"Я не можу пригадати жодного народу в історії, який би був підкорений авіаційними бомбардуваннями, окрім випадків із застосуванням ядерної зброї. Відповідь полягає у тому, щоб дати українцям можливість відповідати вогнем. Подивіться, що вони вже роблять з нафтовою та газовою індустрією Путіна. Це починає давати результат", - пояснив він.

Генерал-лейтенант у відставці та радник Трампа у 2017-2018рр. Герберт Реймонд Макмастер заявив, що Путін не зупиниться, поки його не зупинять, бо ним керує одержимість підпорядкувати Україну та колишні країни Варшавського договору.

За його словами, намагання "заспокоїти" російського диктатора було помилкою Заходу. Путіна можна стримати лише реальною військовою силою, а не санкціями чи дипломатією.

"Те, що справді є фундаментальним для стримування, - це жорстка сила. Це передове розташування спроможних сил США, здатних діяти у складі нашого альянсу НАТО і показати потенційному ворогу, що він не зможе досягти своїх цілей силою. Це те, що ми дуже наочно зрозуміли після 2022 року", - наголосив він.

Віцепрезидент NAUDI Сергій Висоцький заявив, що українські виробники озброєння вже сьогодні покривають значну частину потреб фронту та працюють з високим рівнем ефективності.

"Наші аналітики показують, що понад 60% озброєння, яке застосовується на фронті - це українське озброєння. У деяких натівських систем коефіцієнт бойової ефективності становить 15-20%. Українська зброя, через доступність сервісу та надійність має 80-90%", - пояснив він, наголосивши, що галузь має резерви для зростання.

Наразі, за словами Висоцького, виробничі потужності в Україні завантажено лише на 20-40% у секторі дронів і приблизно на 50% у інших напрямках. Українська індустрія може забезпечити до 80% озброєння на передовій, якщо буде створена належна модель фінансування.

"Нам потрібні кошти, щоб виробляти ту зброю, яку ми вже маємо, і постачати її українським силам оборони. Якщо ви зможете перенаправити частину коштів, які витрачаєте на купівлю вашого дорогого озброєння, на українську військову індустрію, ми можемо робити це в рази дешевше. Це буде перевірене у бою озброєння з повним швидким сервісом", - додав Висоцький.

Також, наголосив він, українська оборонна індустрія має стати складовою частиною майбутньої системи безпеки.

"Я думаю, що немає жодного способу отримати реальні гарантії безпеки без включення до української оборонної промисловості. Ми можемо забезпечити нашу армію у разі перемир’я, можемо створити великі запаси озброєння. У нас є компанії, які здатні виробляти більше одиниць техніки, ніж усі Сполучені Штати Америки. Якщо зробити промисловість частиною цієї системи гарантій безпеки, ми зможемо зосередитися на виробництві, отримати фінансування і забезпечити армію всім необхідним", - підсумував Висоцький.

