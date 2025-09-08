Експрем’єр Британії Джонсон закликав Захід до жорсткіших санкцій і передачі Україні заморожених активів РФ

В Лондоні за підтримки Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) триває "Саміт Свободи" – захід, присвячений зміцненню демократичних союзів у сфері безпеки, оборони та технологій. На ньому виступив і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він засудив російські атаки на цивільних та наголосив, що стратегічно Росія вже програла війну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу NAUDI.

"Учора я бачив, як Путін знову атакував житловий будинок у Києві. Молода мати та її двомісячна дитина були вбиті розробленим Іраном, а створеним Росією "шахедом". Коли я це побачив, моєю реакція була абсолютна ненависть і зневага до того, що він робить. Це не лише злочин проти всіх цивілізованих норм, це також абсолютно безглуздо. Народ України не піддасться терору, українці ніколи не здадуться, і Путін ніколи не підкорить Україну", — заявив Джонсон.

Він підкреслив, що за три з половиною роки повномасштабної війни Росія захопила менш як 20% території України, втративши близько мільйона військових.

"Путін не лише морально нижчий, він навіть повільніший за середнього слимака. Це вже старіючий лідер, який зробив жахливу помилку і не може знайти вихід. І ми повинні показати йому правду — він програв від моменту вторгнення", — сказав колишній британський прем’єр.

Джонсон зазначив, що Путін продовжує війну не через віру у перемогу, а задля власного політичного виживання. Він закликав союзників не шукати компромісів із Кремлем. "Єдина мова, яку він розуміє, — це сила. Ви не зміните його розрахунки ні червоними доріжками, ні поступками. І неможливо домовитися про територію з крокодилом, який стискає вашу шию кігтями", — наголосив він.

За його словами, зупинити війну можна лише завдяки силі та рішучим діям Заходу. Він окреслив низку кроків, які, на його думку, є першочерговими.

"Ми повинні розширити вторинні санкції, як це зробили США. Індія та Китай зараз купують 85% російських енергоносіїв, а Європа фактично імпортує паливо, вироблене з російської нафти. Ми повинні зупинити цей потік і ліквідувати "тіньовий флот" із сотень танкерів, що допомагають Путіну", — сказав Джонсон.

Він наголосив на необхідності розморозити близько 300 млрд доларів російських активів і передати їх Україні як репарації. "Це абсолютно легально. Якщо українці використають ці кошти для створення чи купівлі зброї — тим краще, адже найшвидший спосіб завершити війну — це надати героям-українцям ресурси для продовження боротьби", — заявив колишній прем’єр.