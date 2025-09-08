УКР
Експрем’єр Британії Джонсон закликав Захід до жорсткіших санкцій і передачі Україні заморожених активів РФ

В Лондоні за підтримки Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) триває "Саміт Свободи" – захід, присвячений зміцненню демократичних союзів у сфері безпеки, оборони та технологій. На ньому виступив і колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він засудив російські атаки на цивільних та наголосив, що стратегічно Росія вже програла війну.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу NAUDI.

Джонсон Борис

"Учора я бачив, як Путін знову атакував житловий будинок у Києві. Молода мати та її двомісячна дитина були вбиті розробленим Іраном, а створеним Росією "шахедом". Коли я це побачив, моєю реакція була абсолютна ненависть і зневага до того, що він робить. Це не лише злочин проти всіх цивілізованих норм, це також абсолютно безглуздо. Народ України не піддасться терору, українці ніколи не здадуться, і Путін ніколи не підкорить Україну", — заявив Джонсон.

Він підкреслив, що за три з половиною роки повномасштабної війни Росія захопила менш як 20% території України, втративши близько мільйона військових.

"Путін не лише морально нижчий, він навіть повільніший за середнього слимака. Це вже старіючий лідер, який зробив жахливу помилку і не може знайти вихід. І ми повинні показати йому правду — він програв від моменту вторгнення", — сказав колишній британський прем’єр.

Джонсон зазначив, що Путін продовжує війну не через віру у перемогу, а задля власного політичного виживання. Він закликав союзників не шукати компромісів із Кремлем. "Єдина мова, яку він розуміє, — це сила. Ви не зміните його розрахунки ні червоними доріжками, ні поступками. І неможливо домовитися про територію з крокодилом, який стискає вашу шию кігтями", — наголосив він.

За його словами, зупинити війну можна лише завдяки силі та рішучим діям Заходу. Він окреслив низку кроків, які, на його думку, є першочерговими.

"Ми повинні розширити вторинні санкції, як це зробили США. Індія та Китай зараз купують 85% російських енергоносіїв, а Європа фактично імпортує паливо, вироблене з російської нафти. Ми повинні зупинити цей потік і ліквідувати "тіньовий флот" із сотень танкерів, що допомагають Путіну", — сказав Джонсон.

Він наголосив на необхідності розморозити близько 300 млрд доларів російських активів і передати їх Україні як репарації. "Це абсолютно легально. Якщо українці використають ці кошти для створення чи купівлі зброї — тим краще, адже найшвидший спосіб завершити війну — це надати героям-українцям ресурси для продовження боротьби", — заявив колишній прем’єр.

санкції (12648) Джонсон Борис (585) заморожені активи (617) NAUDI (20)
Де ти був раніше?
показати весь коментар
08.09.2025 20:30 Відповісти
При ньому була хороша допомога!!
Він доречі зірвав підписання Капітуляції в Стамбулі!!
показати весь коментар
08.09.2025 20:39 Відповісти
Не він зірвав , а страх влади перед суспільством . Це основна причина .
А Боря лише трішки підправив їй мізки , мовляв - зарано ви викидаєте білу ганчірку .
показати весь коментар
08.09.2025 20:51 Відповісти
А я впевнений що він!!! Дуже несподівано він приїхав!!
І ще аргументо моменто - і сепари з "емігрантів" і колишніх сусідів ( кобзона їм у кращі ряди концерту!! 🙏🙏🙏 ) в один голос кляли того Джонсона , мовлял "сорвал мір" , чєрєз нєго вот етот вот кошмар ... " То чого б постійні адепти рашТ.Г. так синхронно б жовчю капали???!! А. Рашка (+ аврахамія) знає його роль, і ненавидить !!!!
показати весь коментар
08.09.2025 20:59 Відповісти
Я вважаю що зелені не злякалися б , навіть - якщо в Україну приїхали б десять Джонсонів , і підписали б все що кацапи забажали , та вони злякалися розлюченого суспільства , після того як воно побачило ту різанину в Бучі .
А кацапи , вони можуть торохтіти що завгодно . Це ж кацапи .!
показати весь коментар
08.09.2025 21:14 Відповісти
Боря Джонсонюк, як тебе наші "патріоти" назвали. Гроші потрібні всім і так просто їх ніхто не віддасть. Якщо й дадуть, то після того як настане мир і то не за гарні очі, а скоріше за все кредитами.
показати весь коментар
08.09.2025 20:33 Відповісти
Потужно !!
💪💪💪

Стільки закликів зараз!! Просто сила потужна, нездоланна, неспиненна сила!!
Як скажемо своє слово цілим світом!! поТУЖИМОсь разом !! 💪🗽
показати весь коментар
08.09.2025 20:38 Відповісти
 
 