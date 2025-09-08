Экс-премьер Великобритании Джонсон призвал Запад к более жестким санкциям и передаче Украине замороженных активов РФ

В Лондоне при поддержке Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) проходит "Саммит Свободы" - мероприятие, посвященное укреплению демократических союзов в сфере безопасности, обороны и технологий. На нем выступил и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он осудил российские атаки на гражданских и подчеркнул, что стратегически Россия уже проиграла войну.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу NAUDI.

"Вчера я видел, как Путин снова атаковал жилой дом в Киеве. Молодая мать и ее двухмесячный ребенок были убиты разработанным Ираном, а созданным Россией "Шахедом". Когда я это увидел, моей реакция была абсолютная ненависть и презрение к тому, что он делает. Это не только преступление против всех цивилизованных норм, это также абсолютно бессмысленно. Народ Украины не поддастся террору, украинцы никогда не сдадутся, и Путин никогда не покорит Украину", - заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что за три с половиной года полномасштабной войны Россия захватила менее 20% территории Украины, потеряв около миллиона военных.

"Путин не только морально ниже, он даже медленнее среднего слизняка. Это уже стареющий лидер, который совершил ужасную ошибку и не может найти выход. И мы должны показать ему правду - он проиграл с момента вторжения", - сказал бывший британский премьер.

Джонсон отметил, что Путин продолжает войну не из-за веры в победу, а ради собственного политического выживания. Он призвал союзников не искать компромиссов с Кремлем. "Единственный язык, который он понимает, - это сила. Вы не измените его расчеты ни красными дорожками, ни уступками. И невозможно договориться о территории с крокодилом, который сжимает вашу шею когтями", - подчеркнул он.

По его словам, остановить войну можно только благодаря силе и решительным действиям Запада. Он очертил ряд шагов, которые, по его мнению, являются первоочередными.

"Мы должны расширить вторичные санкции, как это сделали США. Индия и Китай сейчас покупают 85% российских энергоносителей, а Европа фактически импортирует топливо, произведенное из российской нефти. Мы должны остановить этот поток и ликвидировать "теневой флот" из сотен танкеров, помогающих Путину", - сказал Джонсон.

Он отметил необходимость разморозить около 300 млрд долларов российских активов и передать их Украине в качестве репараций. "Это абсолютно легально. Если украинцы используют эти средства для создания или покупки оружия - тем лучше, ведь самый быстрый способ завершить войну - это предоставить героям-украинцам ресурсы для продолжения борьбы", - заявил бывший премьер.