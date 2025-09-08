РУС
Экс-премьер Великобритании Джонсон призвал Запад к более жестким санкциям и передаче Украине замороженных активов РФ

В Лондоне при поддержке Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) проходит "Саммит Свободы" - мероприятие, посвященное укреплению демократических союзов в сфере безопасности, обороны и технологий. На нем выступил и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он осудил российские атаки на гражданских и подчеркнул, что стратегически Россия уже проиграла войну.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу NAUDI.

Джонсон Борис

"Вчера я видел, как Путин снова атаковал жилой дом в Киеве. Молодая мать и ее двухмесячный ребенок были убиты разработанным Ираном, а созданным Россией "Шахедом". Когда я это увидел, моей реакция была абсолютная ненависть и презрение к тому, что он делает. Это не только преступление против всех цивилизованных норм, это также абсолютно бессмысленно. Народ Украины не поддастся террору, украинцы никогда не сдадутся, и Путин никогда не покорит Украину", - заявил Джонсон.

Он подчеркнул, что за три с половиной года полномасштабной войны Россия захватила менее 20% территории Украины, потеряв около миллиона военных.

"Путин не только морально ниже, он даже медленнее среднего слизняка. Это уже стареющий лидер, который совершил ужасную ошибку и не может найти выход. И мы должны показать ему правду - он проиграл с момента вторжения", - сказал бывший британский премьер.

Джонсон отметил, что Путин продолжает войну не из-за веры в победу, а ради собственного политического выживания. Он призвал союзников не искать компромиссов с Кремлем. "Единственный язык, который он понимает, - это сила. Вы не измените его расчеты ни красными дорожками, ни уступками. И невозможно договориться о территории с крокодилом, который сжимает вашу шею когтями", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саммит на Аляске - это самый отвратительный момент в истории международной дипломатии, - экс-премьер Британии Джонсон

По его словам, остановить войну можно только благодаря силе и решительным действиям Запада. Он очертил ряд шагов, которые, по его мнению, являются первоочередными.

"Мы должны расширить вторичные санкции, как это сделали США. Индия и Китай сейчас покупают 85% российских энергоносителей, а Европа фактически импортирует топливо, произведенное из российской нефти. Мы должны остановить этот поток и ликвидировать "теневой флот" из сотен танкеров, помогающих Путину", - сказал Джонсон.

Он отметил необходимость разморозить около 300 млрд долларов российских активов и передать их Украине в качестве репараций. "Это абсолютно легально. Если украинцы используют эти средства для создания или покупки оружия - тем лучше, ведь самый быстрый способ завершить войну - это предоставить героям-украинцам ресурсы для продолжения борьбы", - заявил бывший премьер.

Де ти був раніше?
08.09.2025 20:30 Ответить
При ньому була хороша допомога!!
Він доречі зірвав підписання Капітуляції в Стамбулі!!
08.09.2025 20:39 Ответить
Не він зірвав , а страх влади перед суспільством . Це основна причина .
А Боря лише трішки підправив їй мізки , мовляв - зарано ви викидаєте білу ганчірку .
08.09.2025 20:51 Ответить
А я впевнений що він!!! Дуже несподівано він приїхав!!
І ще аргументо моменто - і сепари з "емігрантів" і колишніх сусідів ( кобзона їм у кращі ряди концерту!! 🙏🙏🙏 ) в один голос кляли того Джонсона , мовлял "сорвал мір" , чєрєз нєго вот етот вот кошмар ... " То чого б постійні адепти рашТ.Г. так синхронно б жовчю капали???!! А. Рашка (+ аврахамія) знає його роль, і ненавидить !!!!
08.09.2025 20:59 Ответить
Я вважаю що зелені не злякалися б , навіть - якщо в Україну приїхали б десять Джонсонів , і підписали б все що кацапи забажали , та вони злякалися розлюченого суспільства , після того як воно побачило ту різанину в Бучі .
А кацапи , вони можуть торохтіти що завгодно . Це ж кацапи .!
08.09.2025 21:14 Ответить
Боря Джонсонюк, як тебе наші "патріоти" назвали. Гроші потрібні всім і так просто їх ніхто не віддасть. Якщо й дадуть, то після того як настане мир і то не за гарні очі, а скоріше за все кредитами.
08.09.2025 20:33 Ответить
Потужно !!
💪💪💪

Стільки закликів зараз!! Просто сила потужна, нездоланна, неспиненна сила!!
Як скажемо своє слово цілим світом!! поТУЖИМОсь разом !! 💪🗽
08.09.2025 20:38 Ответить
Повинні бути введені військові санкції проти кацапстану, тобто почати проти нього воєнні дії і ввести свої війська на його територію!
08.09.2025 22:47 Ответить
 
 