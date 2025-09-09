Украине нужны средства, чтобы производить то оружие, которое у нее уже есть, и поставлять его Силам обороны, - NAUDI

Участники Украинского форума оборонных инноваций на полях "Саммита Свободы", который состоялся при поддержке Национальной ассоциации украинской оборонной промышленности, предложили ряд практических шагов, необходимых для обеспечения устойчивости обороны Украины.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон во время выступления заявил, что Украине следует предоставить финансирование для обороны, в частности - замороженные российские активы.

"Я не могу вспомнить ни одного народа в истории, который бы был покорен авиационными бомбардировками, кроме случаев с применением ядерного оружия. Ответ заключается в том, чтобы дать украинцам возможность отвечать огнем. Посмотрите, что они уже делают с нефтяной и газовой индустрией Путина. Это начинает давать результат", - сказал он.

Генерал-лейтенант в отставке и советник Трампа в 2017-2018 гг. Герберт Рэймонд Макмастер заявил, что Путин не остановится, пока его не остановят, потому что им руководит одержимость подчинить Украину и бывшие страны Варшавского договора.

По его словам, попытки "успокоить" российского диктатора были ошибкой Запада. Путина можно сдержать только реальной военной силой, а не санкциями или дипломатией.

"То, что действительно является фундаментальным для сдерживания, - это жесткая сила. Это передовое расположение боеспособных сил США, способных действовать в составе нашего альянса НАТО и показать потенциальному врагу, что он не сможет достичь своих целей силой. Это то, что мы очень наглядно поняли после 2022 года", - подчеркнул он.

Вице-президент NAUDI Сергей Высоцкий заявил, что украинские производители вооружения уже сегодня покрывают значительную часть потребностей фронта и работают с высоким уровнем эффективности.

"Наши аналитики показывают, что более 60% вооружения, которое применяется на фронте - это украинское вооружение. У некоторых натовских систем коэффициент боевой эффективности составляет 15-20%. Украинское оружие, из-за доступности сервиса и надежности имеет 80-90%", - пояснил он, отметив, что отрасль имеет резервы для роста.

Сейчас, по словам Высоцкого, производственные мощности в Украине загружены лишь на 20-40% в секторе дронов и примерно на 50% в других направлениях. Украинская индустрия может обеспечить до 80% вооружения на передовой, если будет создана надлежащая модель финансирования.

"Нам нужны средства, чтобы производить то оружие, которое мы уже имеем, и поставлять его украинским силам обороны. Если вы сможете перенаправить часть средств, которые тратите на покупку вашего дорогого вооружения, на украинскую военную индустрию, мы можем делать это в разы дешевле. Это будет проверенное в бою вооружение с полным быстрым сервисом", - добавил Высоцкий.

Также, подчеркнул он, украинская оборонная индустрия должна стать составной частью будущей системы безопасности.

"Я думаю, что нет никакого способа получить реальные гарантии безопасности без включения в украинскую оборонную промышленность. Мы можем обеспечить нашу армию в случае перемирия, можем создать большие запасы вооружения. У нас есть компании, которые способны производить больше единиц техники, чем все Соединенные Штаты Америки. Если сделать промышленность частью этой системы гарантий безопасности, мы сможем сосредоточиться на производстве, получить финансирование и обеспечить армию всем необходимым", - подытожил Высоцкий.

