Мощности ОПК превышают объем гособоронзаказа в пять раз, но без финансовой поддержки масштабироваться не получится, - Бельбас

В Лондоне состоялся Украинский форум оборонных инноваций, организованный при поддержке Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины.

Об этом сообщила пресс-служба NAUDI, информирует Цензор.НЕТ.

Участники форума из Украины и Великобритании обсуждали ключевые вызовы масштабирования оборонного производства и барьеры для инвестиций в сектор.

Гендиректор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас отметил, что несмотря на прорыв в сфере производства БПЛА и беспилотных систем, оборонной отрасли Украины не хватает финансирования.

"Наши мощности уже сегодня превышают объем государственного оборонного заказа в пять раз. Но без финансовой поддержки мы не можем масштабироваться", - пояснил он.

По его словам, ставка на иностранную помощь в 2022-2023 годах была ошибочной: часть вооружения поступала с опозданием, из-за чего Украина теряла возможности внутреннего производства.

Украина, по мнению Бельбаса, имеет существенное преимущество перед Западом - реальный боевой опыт и способность работать даже в условиях отключений или обстрелов. Однако стоит это совместить с финансированием украинских производственных возможностей.

Одним из таких инструментов он назвал программу SAFE, которая до сих пор не была полноценно имплементирована.

"Наши технологии проверены в боях. Мы знаем цену каждому евро, доллару и фунту, вложенному в оборону", - добавил Бельбас.

Глава по развитию оборонного бизнеса крупнейшей индустриальной ассоциации Великобритании ADS Саймон Леви подтвердил, что инвестиции в ОПК Украины до сих пор сталкиваются с многочисленными препятствиями - от строгих правил борьбы с отмыванием средств до сложностей с банковскими переводами.

В то же время он отметил появление новых возможностей, в частности участие Европейского инвестиционного банка и британского государственного фонда в поддержке оборонной сферы.

"Инвесторы должны смотреть не только на сегодняшнюю войну, но и на то, что будет после нее. Украина будет в уникальном положении для экспорта оборонных технологий", - отметил Леви.

Бельбас призвал правительства западных стран пересмотреть подход к инвестициям, ведь сегодня в Европе решения принимают по логике мирного времени, когда считается экономическая целесообразность, а не потребности безопасности.

