NAUDI представила специализированный журнал об отечественном оружии "Frontline Industry". ФОТОРЕПОРТАЖ

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) презентовала первый англоязычный журнал "Frontline Industry", посвященный украинскому и мировому оборонно-промышленному комплексу, инновациям в сфере вооружений и технологий военного и двойного назначения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу NAUDI.

В журнале анализируют тенденции международного рынка, презентуют передовые разработки украинских предприятий, а также очерчивают перспективы развития отрасли как в Украине, так и в мире.

Англоязычный формат позволяет презентовать украинские технологии и производителей иностранным партнерам, демонстрируя конкурентоспособность и боевой опыт отечественных решений.

"Победа Украины невозможна без сильной армии, а сильная армия - без мощного военно-промышленного комплекса. Мы должны говорить с партнерами не только на уровне президентов и премьеров, но и на уровне производителей. "Frontline Industry" станет дополнительным инструментом для коммуникации и синергии, которая усилит нас и наших союзников", - отметил председатель NAUDI Сергей Пашинский.

Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак назвал украинский ОПК сегодня уникальным сочетанием инноваций и боевого опыта. Поэтому журнал позволит иностранным партнерам увидеть Украину как производителя, который создает решения мирового уровня.

В NAUDI отметили, что "Frontline Industry" может стать площадкой для демонстрации потенциала украинского ОПК и продвижения решений на международные рынки, что позволит укрепить позиции украинского ВПК в мире.

