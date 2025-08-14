NAUDI презентувала спеціалізований журнал про вітчизняну зброю "Frontline Industry". ФОТОрепортаж

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) презентувала перший англомовний журнал "Frontline Industry", присвячений українському та світовому оборонно-промисловому комплексу, інноваціям у сфері озброєнь і технологій військового та подвійного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу NAUDI.

У журналі аналізують тенденції міжнародного ринку, презентують передові розробки українських підприємств, а також окреслюють перспективи розвитку галузі як в Україні, так і у світі.

Англомовний формат дозволяє презентувати українські технології та виробників іноземним партнерам, демонструючи конкурентоспроможність і бойовий досвід вітчизняних рішень.

"Перемога України неможлива без сильної армії, а сильна армія - без потужного військово-промислового комплексу. Ми маємо говорити з партнерами не лише на рівні президентів і прем’єрів, а й на рівні виробників. "Frontline Industry" стане додатковим інструментом для комунікації та синергії, яка посилить нас і наших союзників", - наголосив голова NAUDI Сергій Пашинський.

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак назвав український ОПК сьогодні унікальним поєднанням інновацій та бойового досвіду. Тому журнал дозволить іноземним партнерам побачити Україну як виробника, що створює рішення світового рівня.

У NAUDI наголосили, що "Frontline Industry" може стати майданчиком для демонстрації потенціалу українського ОПК та просування рішень на міжнародні ринки, що дозволить зміцнити позиції українського ВПК у світі.

Читайте: Світовий ОПК рухається в бік усього безпілотного. Україна задає темп у цьому тренді, - виконавчий директор NAUDI Гончаров