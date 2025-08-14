УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10030 відвідувачів онлайн
Новини Фото ОПК України
886 4

NAUDI презентувала спеціалізований журнал про вітчизняну зброю "Frontline Industry". ФОТОрепортаж

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) презентувала перший англомовний журнал "Frontline Industry", присвячений українському та світовому оборонно-промисловому комплексу, інноваціям у сфері озброєнь і технологій військового та подвійного призначення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу NAUDI.

У журналі аналізують тенденції міжнародного ринку, презентують передові розробки українських підприємств, а також окреслюють перспективи розвитку галузі як в Україні, так і у світі.

Frontline Industry NAUDI презентувала журнал про українську зброю

Англомовний формат дозволяє презентувати українські технології та виробників іноземним партнерам, демонструючи конкурентоспроможність і бойовий досвід вітчизняних рішень.

"Перемога України неможлива без сильної армії, а сильна армія - без потужного військово-промислового комплексу. Ми маємо говорити з партнерами не лише на рівні президентів і прем’єрів, а й на рівні виробників. "Frontline Industry" стане додатковим інструментом для комунікації та синергії, яка посилить нас і наших союзників", - наголосив голова NAUDI Сергій Пашинський.

Frontline Industry NAUDI презентувала журнал про українську зброю

Директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак назвав український ОПК сьогодні унікальним поєднанням інновацій та бойового досвіду. Тому журнал дозволить іноземним партнерам побачити Україну як виробника, що створює рішення світового рівня.

Frontline Industry NAUDI презентувала журнал про українську зброю

У NAUDI наголосили, що "Frontline Industry" може стати майданчиком для демонстрації потенціалу українського ОПК та просування рішень на міжнародні ринки, що дозволить зміцнити позиції українського ВПК у світі.

Читайте: Світовий ОПК рухається в бік усього безпілотного. Україна задає темп у цьому тренді, - виконавчий директор NAUDI Гончаров

Frontline Industry NAUDI презентувала журнал про українську зброю

Автор: 

Київ (20020) презентація (70) журнал (33) NAUDI (15)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пашинський молодець! непотоплюваний!
показати весь коментар
14.08.2025 10:43 Відповісти
Пашинський зберіг військове виробництво навіть під час майсько-шашличного маразму.
показати весь коментар
14.08.2025 11:55 Відповісти
з міндічем поділився?
чи, чому його сбу та дбр не чіпають?
показати весь коментар
14.08.2025 13:02 Відповісти
 
 