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Новости ОПК Украины
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Около 30 САУ "Богдана" в месяц производит Украина, что превосходит возможности других стран, - NAUDI

Сколько САУ

Украина производит в месяц около 30 единиц САУ "Богдана". Это превосходит возможности производства большинства других стран.

Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Несомненно, что это "Богдана" - первая украинская самоходная артиллерийская установка. Сейчас производство достигает около 30 единиц в месяц, что превосходит возможности по производству САУ большинства других стран", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы видим Defence City действенным правовым режимом, который работает в пользу оборонных индустрий, - исполнительный директор NAUDI Гончаров

По словам Гончарова, за чрезвычайно короткий промежуток времени была спроектирована и начала производиться прицепная версия, которая является востребованной по ряду тактических причин.

"Сначала это вызвало недоумение и вопрос: зачем на поле боя в 2025 году прицепная версия гаубицы, которая уже есть в самоходном варианте. Однако война, которая сейчас идет, - это своеобразный микс опыта первой, второй и третьей мировых войн, когда наряду с чрезвычайно развитыми инженерными линиями заграждений, окопами на 5-6 метров, перекрытыми капонирами, роботизированными платформами, дронами всех типов (от микродронов до огромных носителей ракет) существуют и востребованы прицепные артиллерийские системы. "Богдана" демонстрирует эффективность, надежность, точность. Украина способна изготавливать их сотнями в год. Нам есть что показать иностранному заказчику, есть чем гордиться", - добавил он.

Читайте: "Украинский хлопок": Нацбанк выпустил новую монету, посвященную САУ "Богдана". ФОТО

Автор: 

ОПК (176) САУ (220) NAUDI (14)


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Топ комментарии
+8
Щойно на москву потужно полетіли 300 балістичних ракет потужного зеленого πздуна!
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01.08.2025 09:42 Ответить
+7
Нє.
Ну а як казати, що її створили та стали виробляти за часів Пороха?

Думаєш багато виборців ЗЄ знає, що Нептун, наприклад, розроблений до 2019.
Що більшість нинішніх сухопутних роботизованих систем, на яких піариться Федоров, були випробувані на фронті до 2019 року.
І навпаки, що з 2019 при ЗЄ не розбробено ні-ху-я серйозного.
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01.08.2025 09:49 Ответить
+7
Своя балістика буде, коли буде президент, а не злодійкуватий клоун.
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01.08.2025 09:50 Ответить
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Десь заплакав Чмут
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01.08.2025 09:41 Ответить
Спасибі Англії, яка виробляє стволи для Богдан.
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01.08.2025 09:43 Ответить
Нє.
Ну а як казати, що її створили та стали виробляти за часів Пороха?

Думаєш багато виборців ЗЄ знає, що Нептун, наприклад, розроблений до 2019.
Що більшість нинішніх сухопутних роботизованих систем, на яких піариться Федоров, були випробувані на фронті до 2019 року.
І навпаки, що з 2019 при ЗЄ не розбробено ні-ху-я серйозного.
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01.08.2025 09:49 Ответить
Щойно на москву потужно полетіли 300 балістичних ракет потужного зеленого πздуна!
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01.08.2025 09:42 Ответить
Ти ще на щоденні зелені бідосіки посилайся, як на відповідь де наша зброя.
Міни у нас теж регулярно постачали, але є нюанс.
І дрони ... які потрібно доопрацьовувати або взагалі неможиво використовувати.
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01.08.2025 10:06 Ответить
Це добре, але Богдана не достане до Уралвагона ....
Своя балістика буде до 2050 року?????
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01.08.2025 09:46 Ответить
Своя балістика буде, коли буде президент, а не злодійкуватий клоун.
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01.08.2025 09:50 Ответить
А що робили п'ять інших каденцій? Де ракети від "не клоунів"???
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01.08.2025 09:55 Ответить
Свою ракетну програму розгортали,йшли випробовування,нарощували потужності.
Та, прийшовши до влади,зелений покидьок закрив її,скоротивши до мінімуму процес, натомість зайнявся будівництвом доріг:з боку Білорусі до столиці і з боку окуп.Криму до столиці.Реальні події показали, для чого все робилось.
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01.08.2025 10:05 Ответить
Хєрово розгортали
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01.08.2025 10:12 Ответить
До 2019 року Павлоградський хімзавод та КБ "Південне" зібрало 12 ракетних двигунів "Грім-2".


Та у 2019 році сталося те, що сталося.

У 2020 році міністр оборони Андрій Таран заблокував оборонне держзамовлення.

Заводи почали звільняти висококваліфікованих поштучних спеців. Лише на ПХЗ сім сотень.

Зупинилися навіть ті проєкти, які вже були готові.

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01.08.2025 10:27 Ответить
Клоуни першим кроком знищили ВСІ ракетні програми.

Ти бухав запоями з 2019 року?
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01.08.2025 10:18 Ответить
Команда Зеленського свідомо зірвала ракетну програму України - "СтопРеванш"

31.08.2020
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01.08.2025 10:21 Ответить
Головне результат.
Нехай і сто,та якщо лежать на складах,то ккд- ноль.
А реалії такі,що касапи весь час наступають,захоплюють нові нп,ніби артилерія їм ніпочому і треба щось з тим робити.
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01.08.2025 09:51 Ответить
Ну нахіба про це писати?
Ще б адресу вказали....
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01.08.2025 09:52 Ответить
**** Zeлена, це на 4 році повномаштабного вторгнення. А скільки ти НЕ ВИПУСТИВ з червня 2019 року, висаний на кортонку неголений покідьок?
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01.08.2025 09:54 Ответить
Чмут,ау
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01.08.2025 09:57 Ответить
"...перевищує можливості інших країн..."
Хочу спитати Сірожу, про які країни йдеться?
Монако, Ліхтенштейн, Швейцарію, Андорру, Ватикан, Гану, Непал?
А ті "інші країни" воюють?
Чи перевищує можливості півн. кореї, ерефії, ірану, китаю?
Для чого це зє-банатське пєрдіння?
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01.08.2025 09:59 Ответить
так і хочеться запитати: а це більше ніж виробляє і поставляє до рифи Північна Корея?
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01.08.2025 10:07 Ответить
Так ото ж!
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01.08.2025 10:13 Ответить
Це дуже потужно, але питання дня: де вони працюють?
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01.08.2025 10:05 Ответить
одні одщепенці та кацботи в коментах...🤮 Слава Україні!
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01.08.2025 10:07 Ответить
Зараз після великого обісранння буде багато великих "патужностей '.Піар на чужіх досяжностях і так далі...
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01.08.2025 10:27 Ответить
Дякую "баризі" за САУ "Богдана". А де САУ "Квартал" від Потужно-Брехливого і Хрипластого Лідора Всесвіту? Немає і не буде - ніколи.
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01.08.2025 10:29 Ответить
 
 