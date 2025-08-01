Около 30 САУ "Богдана" в месяц производит Украина, что превосходит возможности других стран, - NAUDI
Украина производит в месяц около 30 единиц САУ "Богдана". Это превосходит возможности производства большинства других стран.
Об этом заявил исполнительный директор Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) Сергей Гончаров в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Несомненно, что это "Богдана" - первая украинская самоходная артиллерийская установка. Сейчас производство достигает около 30 единиц в месяц, что превосходит возможности по производству САУ большинства других стран", - отметил он.
По словам Гончарова, за чрезвычайно короткий промежуток времени была спроектирована и начала производиться прицепная версия, которая является востребованной по ряду тактических причин.
"Сначала это вызвало недоумение и вопрос: зачем на поле боя в 2025 году прицепная версия гаубицы, которая уже есть в самоходном варианте. Однако война, которая сейчас идет, - это своеобразный микс опыта первой, второй и третьей мировых войн, когда наряду с чрезвычайно развитыми инженерными линиями заграждений, окопами на 5-6 метров, перекрытыми капонирами, роботизированными платформами, дронами всех типов (от микродронов до огромных носителей ракет) существуют и востребованы прицепные артиллерийские системы. "Богдана" демонстрирует эффективность, надежность, точность. Украина способна изготавливать их сотнями в год. Нам есть что показать иностранному заказчику, есть чем гордиться", - добавил он.
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Ну а як казати, що її створили та стали виробляти за часів Пороха?
Думаєш багато виборців ЗЄ знає, що Нептун, наприклад, розроблений до 2019.
Що більшість нинішніх сухопутних роботизованих систем, на яких піариться Федоров, були випробувані на фронті до 2019 року.
І навпаки, що з 2019 при ЗЄ не розбробено ні-ху-я серйозного.
Міни у нас теж регулярно постачали, але є нюанс.
І дрони ... які потрібно доопрацьовувати або взагалі неможиво використовувати.
Своя балістика буде до 2050 року?????
Та, прийшовши до влади,зелений покидьок закрив її,скоротивши до мінімуму процес, натомість зайнявся будівництвом доріг:з боку Білорусі до столиці і з боку окуп.Криму до столиці.Реальні події показали, для чого все робилось.
Та у 2019 році сталося те, що сталося.
У 2020 році міністр оборони Андрій Таран заблокував оборонне держзамовлення.
Заводи почали звільняти висококваліфікованих поштучних спеців. Лише на ПХЗ сім сотень.
Зупинилися навіть ті проєкти, які вже були готові.
Ти бухав запоями з 2019 року?
31.08.2020
Нехай і сто,та якщо лежать на складах,то ккд- ноль.
А реалії такі,що касапи весь час наступають,захоплюють нові нп,ніби артилерія їм ніпочому і треба щось з тим робити.
Ще б адресу вказали....
Хочу спитати Сірожу, про які країни йдеться?
Монако, Ліхтенштейн, Швейцарію, Андорру, Ватикан, Гану, Непал?
А ті "інші країни" воюють?
Чи перевищує можливості півн. кореї, ерефії, ірану, китаю?
Для чого це зє-банатське пєрдіння?