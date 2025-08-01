Близько 30 САУ "Богдана" на місяць виготовляє Україна, що перевершує можливості інших країн, - NAUDI
Україна виготовляє на місяць близько 30 одиниць САУ "Богдана". Це перевершує можливості виробництва більшості інших країн.
Про це заявив виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
"Безсумнівно, що це "Богдана" – перша українська самохідна артилерійська установка. Нині виробництво сягає близько 30 одиниць на місяць, що перевершує можливості з виробництва САУ більшості інших країн", - зазначив він.
За словами Гончарова, за надзвичайно короткий проміжок часу була спроєктована і почала вироблятися причіпна версія, яка є затребуваною з низки тактичних причин.
"Спочатку це викликало здивування й питання: навіщо на полі бою у 2025 році причіпна версія гаубиці, яка вже є в самохідному варіанті. Проте війна, яка зараз триває, – це своєрідний мікс досвіду першої, другої і третьої світових воєн, коли поряд з надзвичайно розвинутими інженерними лініями загороджень, окопами на 5–6 метрів, перекритими капонірами, роботизованими платформами, дронами усіх типів (від мікродронів до величезних носіїв ракет) існують і затребувані причепні артилерійські системи. "Богдана" демонструє ефективність, надійність, точність. Україна здатна виготовляти їх сотнями на рік. Нам є що показати іноземному замовникові, є чим пишатися", - додав він.
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Ну а як казати, що її створили та стали виробляти за часів Пороха?
Думаєш багато виборців ЗЄ знає, що Нептун, наприклад, розроблений до 2019.
Що більшість нинішніх сухопутних роботизованих систем, на яких піариться Федоров, були випробувані на фронті до 2019 року.
І навпаки, що з 2019 при ЗЄ не розбробено ні-ху-я серйозного.
Міни у нас теж регулярно постачали, але є нюанс.
І дрони ... які потрібно доопрацьовувати або взагалі неможиво використовувати.
Своя балістика буде до 2050 року?????
Та, прийшовши до влади,зелений покидьок закрив її,скоротивши до мінімуму процес, натомість зайнявся будівництвом доріг:з боку Білорусі до столиці і з боку окуп.Криму до столиці.Реальні події показали, для чого все робилось.
Ти бухав запоями з 2019 року?
31.08.2020
Нехай і сто,та якщо лежать на складах,то ккд- ноль.
А реалії такі,що касапи весь час наступають,захоплюють нові нп,ніби артилерія їм ніпочому і треба щось з тим робити.
Ще б адресу вказали....
Хочу спитати Сірожу, про які країни йдеться?
Монако, Ліхтенштейн, Швейцарію, Андорру, Ватикан, Гану, Непал?
А ті "інші країни" воюють?
Чи перевищує можливості півн. кореї, ерефії, ірану, китаю?
Для чого це зє-банатське пєрдіння?