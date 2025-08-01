Близько 30 САУ "Богдана" на місяць виготовляє Україна, що перевершує можливості інших країн, - NAUDI

Україна виготовляє на місяць близько 30 одиниць САУ "Богдана". Це перевершує можливості виробництва більшості інших країн.

Про це заявив виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Безсумнівно, що це "Богдана" – перша українська самохідна артилерійська установка. Нині виробництво сягає близько 30 одиниць на місяць, що перевершує можливості з виробництва САУ більшості інших країн", - зазначив він.

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За словами Гончарова, за надзвичайно короткий проміжок часу була спроєктована і почала вироблятися причіпна версія, яка є затребуваною з низки тактичних причин.

"Спочатку це викликало здивування й питання: навіщо на полі бою у 2025 році причіпна версія гаубиці, яка вже є в самохідному варіанті. Проте війна, яка зараз триває, – це своєрідний мікс досвіду першої, другої і третьої світових воєн, коли поряд з надзвичайно розвинутими інженерними лініями загороджень, окопами на 5–6 метрів, перекритими капонірами, роботизованими платформами, дронами усіх типів (від мікродронів до величезних носіїв ракет) існують і затребувані причепні артилерійські системи. "Богдана" демонструє ефективність, надійність, точність. Україна здатна виготовляти їх сотнями на рік. Нам є що показати іноземному замовникові, є чим пишатися", - додав він.

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