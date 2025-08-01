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Новини ОПК України
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Близько 30 САУ "Богдана" на місяць виготовляє Україна, що перевершує можливості інших країн, - NAUDI

Скільки САУ Богдана виготовляє Україна В NAUDI відповіли

Україна виготовляє на місяць близько 30 одиниць САУ "Богдана". Це перевершує можливості виробництва більшості інших країн.

Про це заявив виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров в інтерв'ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Безсумнівно, що це "Богдана" – перша українська самохідна артилерійська установка. Нині виробництво сягає близько 30 одиниць на місяць, що перевершує можливості з виробництва САУ більшості інших країн", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми бачимо Defence City дієвим правовим режимом, який працює на користь оборонних індустрій, - виконавчий директор NAUDI Гончаров

За словами Гончарова, за надзвичайно короткий проміжок часу була спроєктована і почала вироблятися причіпна версія, яка є затребуваною з низки тактичних причин.

"Спочатку це викликало здивування й питання: навіщо на полі бою у 2025 році причіпна версія гаубиці, яка вже є в самохідному варіанті. Проте війна, яка зараз триває, – це своєрідний мікс досвіду першої, другої і третьої світових воєн, коли поряд з надзвичайно розвинутими інженерними лініями загороджень, окопами на 5–6 метрів, перекритими капонірами, роботизованими платформами, дронами усіх типів (від мікродронів до величезних носіїв ракет) існують і затребувані причепні артилерійські системи. "Богдана" демонструє ефективність, надійність, точність. Україна здатна виготовляти їх сотнями на рік. Нам є що показати іноземному замовникові, є чим пишатися", - додав він.

Читайте: "Українська бавовна": Нацбанк випустив нову монету, присвячену САУ "Богдана". ФОТО

Автор: 

ОПК (253) САУ (236) NAUDI (13)


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Топ коментарі
+5
Щойно на москву потужно полетіли 300 балістичних ракет потужного зеленого πздуна!
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01.08.2025 09:42 Відповісти
+5
Своя балістика буде, коли буде президент, а не злодійкуватий клоун.
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01.08.2025 09:50 Відповісти
+3
Нє.
Ну а як казати, що її створили та стали виробляти за часів Пороха?

Думаєш багато виборців ЗЄ знає, що Нептун, наприклад, розроблений до 2019.
Що більшість нинішніх сухопутних роботизованих систем, на яких піариться Федоров, були випробувані на фронті до 2019 року.
І навпаки, що з 2019 при ЗЄ не розбробено ні-ху-я серйозного.
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01.08.2025 09:49 Відповісти
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Десь заплакав Чмут
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01.08.2025 09:41 Відповісти
Спасибі Англії, яка виробляє стволи для Богдан.
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01.08.2025 09:43 Відповісти
Нє.
Ну а як казати, що її створили та стали виробляти за часів Пороха?

Думаєш багато виборців ЗЄ знає, що Нептун, наприклад, розроблений до 2019.
Що більшість нинішніх сухопутних роботизованих систем, на яких піариться Федоров, були випробувані на фронті до 2019 року.
І навпаки, що з 2019 при ЗЄ не розбробено ні-ху-я серйозного.
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01.08.2025 09:49 Відповісти
Щойно на москву потужно полетіли 300 балістичних ракет потужного зеленого πздуна!
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01.08.2025 09:42 Відповісти
Ти ще на щоденні зелені бідосіки посилайся, як на відповідь де наша зброя.
Міни у нас теж регулярно постачали, але є нюанс.
І дрони ... які потрібно доопрацьовувати або взагалі неможиво використовувати.
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01.08.2025 10:06 Відповісти
Це добре, але Богдана не достане до Уралвагона ....
Своя балістика буде до 2050 року?????
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01.08.2025 09:46 Відповісти
Своя балістика буде, коли буде президент, а не злодійкуватий клоун.
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01.08.2025 09:50 Відповісти
А що робили п'ять інших каденцій? Де ракети від "не клоунів"???
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01.08.2025 09:55 Відповісти
Свою ракетну програму розгортали,йшли випробовування,нарощували потужності.
Та, прийшовши до влади,зелений покидьок закрив її,скоротивши до мінімуму процес, натомість зайнявся будівництвом доріг:з боку Білорусі до столиці і з боку окуп.Криму до столиці.Реальні події показали, для чого все робилось.
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01.08.2025 10:05 Відповісти
Хєрово розгортали
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01.08.2025 10:12 Відповісти
Клоуни першим кроком знищили ВСІ ракетні програми.

Ти бухав запоями з 2019 року?
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01.08.2025 10:18 Відповісти
Команда Зеленського свідомо зірвала ракетну програму України - "СтопРеванш"

31.08.2020
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01.08.2025 10:21 Відповісти
Головне результат.
Нехай і сто,та якщо лежать на складах,то ккд- ноль.
А реалії такі,що касапи весь час наступають,захоплюють нові нп,ніби артилерія їм ніпочому і треба щось з тим робити.
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01.08.2025 09:51 Відповісти
Ну нахіба про це писати?
Ще б адресу вказали....
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01.08.2025 09:52 Відповісти
**** Zeлена, це на 4 році повномаштабного вторгнення. А скільки ти НЕ ВИПУСТИВ з червня 2019 року, висаний на кортонку неголений покідьок?
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01.08.2025 09:54 Відповісти
Чмут,ау
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01.08.2025 09:57 Відповісти
"...перевищує можливості інших країн..."
Хочу спитати Сірожу, про які країни йдеться?
Монако, Ліхтенштейн, Швейцарію, Андорру, Ватикан, Гану, Непал?
А ті "інші країни" воюють?
Чи перевищує можливості півн. кореї, ерефії, ірану, китаю?
Для чого це зє-банатське пєрдіння?
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01.08.2025 09:59 Відповісти
так і хочеться запитати: а це більше ніж виробляє і поставляє до рифи Північна Корея?
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01.08.2025 10:07 Відповісти
Так ото ж!
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01.08.2025 10:13 Відповісти
Це дуже потужно, але питання дня: де вони працюють?
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01.08.2025 10:05 Відповісти
одні одщепенці та кацботи в коментах...🤮 Слава Україні!
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01.08.2025 10:07 Відповісти
 
 