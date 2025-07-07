Ми бачимо Defence City дієвим правовим режимом, який працює на користь оборонних індустрій, - виконавчий директор NAUDI Гончаров

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток оборонних індустрій, закладені у концепті "Defence City". Бачимо його дієвим правовим режимом, працюючим на користь українських зброярів, а не черговим неефективним папером.

Про це заявив у прямому ефірі "Еспресо TV" виконавчий директор Асоціації Сергій Гончаров, передає Цензор.НЕТ.

Серед переваг пакету експерт виокремив положення щодо захисту інформації про оборонні підприємства, питання експорту, взаємодії з іноземними компаніями, економічної підтримки галузі, зокрема через зменшення податкового навантаження на виробників.

Сергій Гончаров зауважив на важливості закладених у документі положень про правоохоронний контроль та безпеку підприємств ОПК. За його словами, існують випадки необґрунтованого відкриття кримінальних справ проти оборонних підприємств. "Кримінальні справи можуть роками залишатися відкритими без слідчих дій. Практика "спочатку відкриємо справу, а потім розберемося" створює серйозні проблеми підприємствам", - підкреслив представник NAUDI.

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На його думку, передбачена у законопроєкті норма про прийняття рішень Генпрокурором щодо учасників правового режиму "Defence City" суттєво ускладнить процес необґрунтованого відкриття кримінальних справ. "Правоохоронні органи повинні здійснювати перевірки без зловживань, перевищення службових повноважень та упередженості", - зауважив Гончаров.

На його думку, законопроєкт спонукатиме правоохоронні органи втручатися лише при наявності порушень і не перешкоджати роботі підприємств без обґрунтованих підстав. Наразі, за словами одного з очільників NAUDI, представники галузевих асоціацій та експертних кіл опрацьовують поправки до пакету, які мають бути враховані у парламенті під час другого читання. Сергій Гончаров відзначив відкритість стейкхолдерів концепту "Defence City" і готовність залучати до діалогу представників громадянського суспільства

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