Домовлено про спільну з NAUDI підготовку концепту "DefenseCity" до другого читання, - заступник голови Асоціації оборонної промисловості України Висоцький
4 липня представники більше 20-х підприємств – учасників Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) обговорили з головою парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим та представниками Міноборони питання щодо пакету законопроєктів "DefenseCity". Досягнуто домовленість про спільну підготовку документів до другого читання.
Про це повідомляє FB Асоціації, інформує Цензор.НЕТ.
"Інструменти, закладені у пакет законопроектів "DefenseCity" посилюють ОПК і загалом – державу. Аби вони були якісно імплементовані в закон, потрібен експертний кваліфікований діалог. Огульна критика, як і беззаперечне схвалення, знищують здорові ініціативи, спрямовані на розвиток національного ОПК та посилення обороноздатності України. Тому вважаємо правильним рішення запросити до дискусії у рамках засідання парламентського комітету як представників оборонної індустрії, так і громадських активістів", - наголосив заступник голови Асоціації Сергій Висоцький.
Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров відзначив відкритість депутатів Верховної Ради та представників Міноборони до пошуку оптимальних рішень. "Головне, що парламент та МО займають конструктивну позицію, готові до діалогу з галуззю та сприймають наші критичні зауваження", - відзначив він. Наразі в NAUDI узгоджують пропозиції та зміни до пакету законопроєктів. Галузь зацікавлена, аби було захищене і суспільство, і доброчесні виробники", - зазначив він.
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Продукція: надійна, ремонтопридатна, стандартизована під НАТО .
Оборот: забезпечили майже 30 % систем озброєнь для Сил оборони за минулий рік, при цьому асоціація підкреслює недостатнє державне фінансування (запас потужностей - $25 млрд, реально освоюється $8 млрд) .
Міжнародна присутність: NAUDI представила українські компанії на «MSPO 2024» у Польщі - найбільша українська експозиція за всю історію . Також активно брала участь у Американо-українському Саміті Свободи у Вашингтоні 2024 року .
Думаю прицій владі це все як вода в ступі
Забезпечує широке охоплення: від державних процесів і експортних ринків до PR і співпраці з вишами.
Ключові діячі: заступник голови - Сергій Висоцький, виконавчий директор - Сергій Гончаров .
У випадку з «DefenseCity»:
Його участь у зустрічах із NAUDI викликає у багатьох підозру:
Чи дійсно це відкрита співпраця?
Чи це контроль з боку Банкової над оборонною індустрією через податкові та законодавчі інструменти?
Відповіді на ці питання наразі залежать від тексту остаточного законопроєкту, який готують до другого читання. Якщо хочете, я можу повідомити, коли буде опубліковано порівняльну таблицю з правками.
Якщо бажаєте - можу підготувати аналіз ключових ризиків для оборонної індустрії у випадку «ручного контролю» через законодавство.