Договорено о совместной с NAUDI подготовке концепции "DefenseCity" ко второму чтению, - заместитель председателя Ассоциации оборонной промышленности Украины Высоцкий
4 июля представители более 20 предприятий - участников Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) обсудили с председателем парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым и представителями Минобороны вопрос о пакете законопроектов "DefenseCity". Достигнута договоренность о совместной подготовке документов ко второму чтению.
Об этом сообщает FB Ассоциации, информирует Цензор.НЕТ.
"Инструменты, заложенные в пакет законопроектов "DefenseCity" усиливают ОПК и в целом - государство. Чтобы они были качественно имплементированы в закон, нужен экспертный квалифицированный диалог. Общая критика, как и беспрекословное одобрение, уничтожают здоровые инициативы, направленные на развитие национального ОПК и усиление обороноспособности Украины. Поэтому считаем правильным решение пригласить к дискуссии в рамках заседания парламентского комитета как представителей оборонной индустрии, так и общественных активистов", - отметил заместитель председателя Ассоциации Сергей Высоцкий.
Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров отметил открытость депутатов Верховной Рады и представителей Минобороны к поиску оптимальных решений. "Главное, что парламент и МО занимают конструктивную позицию, готовы к диалогу с отраслью и воспринимают наши критические замечания", - отметил он. Сейчас в NAUDI согласовывают предложения и изменения в пакет законопроектов. Отрасль заинтересована, чтобы было защищено и общество, и добропорядочные производители", - отметил он.
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Продукція: надійна, ремонтопридатна, стандартизована під НАТО .
Оборот: забезпечили майже 30 % систем озброєнь для Сил оборони за минулий рік, при цьому асоціація підкреслює недостатнє державне фінансування (запас потужностей - $25 млрд, реально освоюється $8 млрд) .
Міжнародна присутність: NAUDI представила українські компанії на «MSPO 2024» у Польщі - найбільша українська експозиція за всю історію . Також активно брала участь у Американо-українському Саміті Свободи у Вашингтоні 2024 року .
Думаю прицій владі це все як вода в ступі
Забезпечує широке охоплення: від державних процесів і експортних ринків до PR і співпраці з вишами.
Ключові діячі: заступник голови - Сергій Висоцький, виконавчий директор - Сергій Гончаров .
У випадку з «DefenseCity»:
Його участь у зустрічах із NAUDI викликає у багатьох підозру:
Чи дійсно це відкрита співпраця?
Чи це контроль з боку Банкової над оборонною індустрією через податкові та законодавчі інструменти?
Відповіді на ці питання наразі залежать від тексту остаточного законопроєкту, який готують до другого читання. Якщо хочете, я можу повідомити, коли буде опубліковано порівняльну таблицю з правками.
Якщо бажаєте - можу підготувати аналіз ключових ризиків для оборонної індустрії у випадку «ручного контролю» через законодавство.