Договорено о совместной с NAUDI подготовке концепции "DefenseCity" ко второму чтению, - заместитель председателя Ассоциации оборонной промышленности Украины Высоцкий

4 июля представители более 20 предприятий - участников Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) обсудили с председателем парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым и представителями Минобороны вопрос о пакете законопроектов "DefenseCity". Достигнута договоренность о совместной подготовке документов ко второму чтению.

Об этом сообщает FB Ассоциации, информирует Цензор.НЕТ.

"Инструменты, заложенные в пакет законопроектов "DefenseCity" усиливают ОПК и в целом - государство. Чтобы они были качественно имплементированы в закон, нужен экспертный квалифицированный диалог. Общая критика, как и беспрекословное одобрение, уничтожают здоровые инициативы, направленные на развитие национального ОПК и усиление обороноспособности Украины. Поэтому считаем правильным решение пригласить к дискуссии в рамках заседания парламентского комитета как представителей оборонной индустрии, так и общественных активистов", - отметил заместитель председателя Ассоциации Сергей Высоцкий.

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров отметил открытость депутатов Верховной Рады и представителей Минобороны к поиску оптимальных решений. "Главное, что парламент и МО занимают конструктивную позицию, готовы к диалогу с отраслью и воспринимают наши критические замечания", - отметил он. Сейчас в NAUDI согласовывают предложения и изменения в пакет законопроектов. Отрасль заинтересована, чтобы было защищено и общество, и добропорядочные производители", - отметил он.

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