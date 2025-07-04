РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12923 посетителя онлайн
Новости Производство оружия
314 9

Договорено о совместной с NAUDI подготовке концепции "DefenseCity" ко второму чтению, - заместитель председателя Ассоциации оборонной промышленности Украины Высоцкий

встреча NAUDI с Гетманцевым

4 июля представители более 20 предприятий - участников Национальной ассоциации оборонной промышленности Украины (NAUDI) обсудили с председателем парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым и представителями Минобороны вопрос о пакете законопроектов "DefenseCity". Достигнута договоренность о совместной подготовке документов ко второму чтению.

Об этом сообщает FB Ассоциации, информирует Цензор.НЕТ.

"Инструменты, заложенные в пакет законопроектов "DefenseCity" усиливают ОПК и в целом - государство. Чтобы они были качественно имплементированы в закон, нужен экспертный квалифицированный диалог. Общая критика, как и беспрекословное одобрение, уничтожают здоровые инициативы, направленные на развитие национального ОПК и усиление обороноспособности Украины. Поэтому считаем правильным решение пригласить к дискуссии в рамках заседания парламентского комитета как представителей оборонной индустрии, так и общественных активистов", - отметил заместитель председателя Ассоциации Сергей Высоцкий.

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров отметил открытость депутатов Верховной Рады и представителей Минобороны к поиску оптимальных решений. "Главное, что парламент и МО занимают конструктивную позицию, готовы к диалогу с отраслью и воспринимают наши критические замечания", - отметил он. Сейчас в NAUDI согласовывают предложения и изменения в пакет законопроектов. Отрасль заинтересована, чтобы было защищено и общество, и добропорядочные производители", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": NAUDI поддерживает идею правового режима "DefenceCity"

Автор: 

военно-промышленный комплекс (253) Высоцкий Сергей (55) ОПК (158) Гетманцев Даниил (410) NAUDI (10)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нарешті ЕрмакоМАРОЛДЕРНЮ заставили відкритися громадській спільноті причетні до оборони .
показать весь комментарий
04.07.2025 17:01 Ответить
Наївна ти яка🤣🤣🤣
показать весь комментарий
04.07.2025 17:04 Ответить
Членство: більше 80 компаній - ключові постачальники МО України, включно з виробниками озброєнь рівня НАТО ().

Продукція: надійна, ремонтопридатна, стандартизована під НАТО .

Оборот: забезпечили майже 30 % систем озброєнь для Сил оборони за минулий рік, при цьому асоціація підкреслює недостатнє державне фінансування (запас потужностей - $25 млрд, реально освоюється $8 млрд) .

Міжнародна присутність: NAUDI представила українські компанії на «MSPO 2024» у Польщі - найбільша українська експозиція за всю історію . Також активно брала участь у Американо-українському Саміті Свободи у Вашингтоні 2024 року .
показать весь комментарий
04.07.2025 17:04 Ответить
Я наївна так - але мафія Єрмак- ВР- ОПУ вже не така всевладна ...Чи може вдруг так сам по собі Малюк вирішив розворушити справи Резнікова? Обшуки робити після майже 2 років забуття про нього?
показать весь комментарий
04.07.2025 17:09 Ответить
Вибачаюсь НАБУ- не Малюк
показать весь комментарий
04.07.2025 17:10 Ответить
Справу резнікова розворушили щоб закрити на завжди

Думаю прицій владі це все як вода в ступі
показать весь комментарий
04.07.2025 17:12 Ответить
NAUDI - ключова недержавна організація, яка відстоює інтереси українського оборонпрому, працює над експортом та технологічним розвитком промисловості.

Забезпечує широке охоплення: від державних процесів і експортних ринків до PR і співпраці з вишами.

Ключові діячі: заступник голови - Сергій Висоцький, виконавчий директор - Сергій Гончаров .
показать весь комментарий
04.07.2025 17:06 Ответить
А де там головна оборонного об'єднання Катерини Михалко??
показать весь комментарий
04.07.2025 17:22 Ответить
чат GPT про слугу Єрмака Гетьманцева

У випадку з «DefenseCity»:

Його участь у зустрічах із NAUDI викликає у багатьох підозру:

Чи дійсно це відкрита співпраця?

Чи це контроль з боку Банкової над оборонною індустрією через податкові та законодавчі інструменти?

Відповіді на ці питання наразі залежать від тексту остаточного законопроєкту, який готують до другого читання. Якщо хочете, я можу повідомити, коли буде опубліковано порівняльну таблицю з правками.

Якщо бажаєте - можу підготувати аналіз ключових ризиків для оборонної індустрії у випадку «ручного контролю» через законодавство.
показать весь комментарий
04.07.2025 17:24 Ответить
 
 