NAUDI поддерживает идею правового режима "DefenceCity"
Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) поддерживает инициативы, направленные на развитие национального оборонно промышленного комплекса (ОПК), предложенные в зарегистрированном в парламенте пакете законопроектов "DefenceCity".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Участники Ассоциации последовательно выступают за создание прозрачных условий развития и функционирования ОПК в Украине. Считаем это залогом способности государства в удовлетворении потребностей Сил обороны в вооружении и военной технике (ВВТ), в том числе и путем открытия иностранными производителями совместных предприятий в Украине и - инвестирования национальными компаниями в производственные площадки за рубежом", - отмечается в заявлении.
Сегодня отрасль работает в критических условиях из-за продолжающихся обстрелов, осложненных логистики и обеспечения, нехватки специалистов и других негативных факторов. В NAUDI отметили, что обеспечение благоприятного инвестиционного и операционных режимов функционирования отрасли - едва ли не единственная возможность действенного привлечения международных компаний и капитала к сотрудничеству с украинскими производителями.
"Мы поддерживаем акценты приоритезации украинского производителя при отборе исполнителей оборонных закупок. Идея предлагаемого льготного правового режима "DefenceCity", с квалификацией по критериям объема продукции собственного производства и уровня локализации, будет способствовать увеличению доли продукции национальных производителей в общем объеме оборонных закупок, созданию новых рабочих мест, внедрению новейших технологий и развитию экономики Украины в целом", - отметили в NAUDI.
В Ассоциации считают, что инструментарий "DefenceCity" предлагает добропорядочным производителями дополнительные гарантии защиты чувствительной информации, стимулирующие налоговые льготы, упрощение таможенных процедур и экспортного контроля, а также - поддержку в процессах релокации производственных мощностей, в частности путем создания условий развития локальной инфраструктуры за счет уплаченного НДФЛ в местные бюджеты.
"Ассоциация как одно из крупнейших всеукраинских объединений производителей ВВТ готова присоединиться к разработке законопроектов о DefenseCity", - говорится в релизе.
Справочно:
Ключевые законопроекты пакета "DefenceCity":
Изменения в Налоговый кодекс и другие законы
(№13420 от 25.06.2025)
Налоговые льготы до 1 января 2036 года:
- Освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования)
- Освобождение от налога на землю
- Освобождение от налога на недвижимость
- Освобождение от экологического налога
- Сохранение действующих льгот по НДС, ускоренной амортизации и для работников релоцированных предприятий
Изменения в Таможенный кодекс
(№13421 от 25.06.2025)
Изменения в Бюджетный кодекс
(№13422 от 25.06.2025)
Таможенное и валютное регулирование:
- Упрощение таможенных процедур
- Упрощение экспорта военных технологий
- Особенности валютного контроля и операций, которые может установить НБУ
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