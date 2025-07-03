NAUDI поддерживает идею правового режима "DefenceCity"

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) поддерживает инициативы, направленные на развитие национального оборонно промышленного комплекса (ОПК), предложенные в зарегистрированном в парламенте пакете законопроектов "DefenceCity".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Участники Ассоциации последовательно выступают за создание прозрачных условий развития и функционирования ОПК в Украине. Считаем это залогом способности государства в удовлетворении потребностей Сил обороны в вооружении и военной технике (ВВТ), в том числе и путем открытия иностранными производителями совместных предприятий в Украине и - инвестирования национальными компаниями в производственные площадки за рубежом", - отмечается в заявлении.

Сегодня отрасль работает в критических условиях из-за продолжающихся обстрелов, осложненных логистики и обеспечения, нехватки специалистов и других негативных факторов. В NAUDI отметили, что обеспечение благоприятного инвестиционного и операционных режимов функционирования отрасли - едва ли не единственная возможность действенного привлечения международных компаний и капитала к сотрудничеству с украинскими производителями.

"Мы поддерживаем акценты приоритезации украинского производителя при отборе исполнителей оборонных закупок. Идея предлагаемого льготного правового режима "DefenceCity", с квалификацией по критериям объема продукции собственного производства и уровня локализации, будет способствовать увеличению доли продукции национальных производителей в общем объеме оборонных закупок, созданию новых рабочих мест, внедрению новейших технологий и развитию экономики Украины в целом", - отметили в NAUDI.

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В Ассоциации считают, что инструментарий "DefenceCity" предлагает добропорядочным производителями дополнительные гарантии защиты чувствительной информации, стимулирующие налоговые льготы, упрощение таможенных процедур и экспортного контроля, а также - поддержку в процессах релокации производственных мощностей, в частности путем создания условий развития локальной инфраструктуры за счет уплаченного НДФЛ в местные бюджеты.

"Ассоциация как одно из крупнейших всеукраинских объединений производителей ВВТ готова присоединиться к разработке законопроектов о DefenseCity", - говорится в релизе.

Справочно:

Ключевые законопроекты пакета "DefenceCity":

Изменения в Налоговый кодекс и другие законы

(№13420 от 25.06.2025)

Налоговые льготы до 1 января 2036 года:

Освобождение от налога на прибыль (при условии реинвестирования)

Освобождение от налога на землю

Освобождение от налога на недвижимость

Освобождение от экологического налога

Сохранение действующих льгот по НДС, ускоренной амортизации и для работников релоцированных предприятий

Изменения в Таможенный кодекс

(№13421 от 25.06.2025)

Изменения в Бюджетный кодекс

(№13422 от 25.06.2025)

Таможенное и валютное регулирование: