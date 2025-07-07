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Новости ОПК Украины
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Видим Defence City действенным правовым режимом, работающим на благо оборонных индустрий, - исполнительный директор NAUDI Гончаров

В NAUDI поддержали инициативу Defence City

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) поддерживает инициативы, направленные на развитие оборонных индустрий, заложенные в концепте Defence City. Видим его действенным правовым режимом, работающим в пользу украинских оружейников, а не очередной неэффективной бумагой.

Об этом заявил в прямом эфире "Еспресо TV" исполнительный директор Ассоциации Сергей Гончаров, передает Цензор.НЕТ.

Среди преимуществ пакета эксперт выделил положения по защите информации об оборонных предприятиях, вопросы экспорта, взаимодействия с иностранными компаниями, экономической поддержки отрасли, в частности - из-за уменьшения налоговой нагрузки на производителей.

Сергей Гончаров отметил важность заложенных в документе положений о правоохранительном контроле и безопасности предприятий ОПК. По его словам, существуют случаи необоснованного открытия уголовных дел против оборонных предприятий. "Уголовные дела могут годами оставаться открытыми без следственных действий. Практика "сначала откроем дело, а потом разберемся" создает серьезные проблемы предприятиям", - подчеркнул представитель NAUDI.

Читайте также: NAUDI поддерживает идею правового режима DefenceCity

По его мнению, предусмотренная в законопроекте норма о принятии решений Генпрокурором в отношении участников правового режима Defence City существенно усложнит процесс необоснованного открытия уголовных дел. "Правоохранительные органы должны осуществлять проверки без злоупотреблений, превышения служебных полномочий и предвзятости", - отметил Гончаров.

По его мнению, законопроект будет побуждать правоохранительные органы вмешиваться только при наличии нарушений и не препятствовать работе предприятий без обоснованных оснований. В данное время, по словам одного из руководителей NAUDI, представители отраслевых ассоциаций и экспертных кругов прорабатывают поправки к пакету, которые должны быть учтены в парламенте во время второго чтения. Сергей Гончаров отметил открытость стейкхолдеров концепта Defence City и готовность привлекать к диалогу представителей гражданского общества

Читайте: Договорено о совместной с NAUDI подготовке концепта DefenseCity ко второму чтению, - заместитель председателя Ассоциации оборонной промышленности Украины Высоцкий

Автор: 

оборона (5256) ОПК (159) NAUDI (11)


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Ох красиво піздють
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07.07.2025 11:37 Ответить
"На його думку, законопроєкт спонукатиме правоохоронні органи втручатися лише при наявності порушень": а як можновиявити порушення без втручання?
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07.07.2025 11:46 Ответить
законопроект будет побуждать правоохранительные органы вмешиваться только при наличии нарушений и не препятствовать работе предприятий без обоснованных оснований. Источник: https://censor.net/ru/n3561897
А закон не должен запрещать ПО вмешиваться при отсутствии нарушений в любой бизнес в Украине? Или НАУДИ хочет организовать свой личный неприкасаемый кооператив?
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07.07.2025 11:49 Ответить
Державна стратегія - відкрити купу непотрібної х....і з гучними назвами англійською та набрати туди побільше корисних довбої...в, що вони з аркуша у зелемарафоні піз....ли цілодобово. Потужна незламність за рецептом зеленосяйного клована
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07.07.2025 11:53 Ответить
цікаво, гончарова викликали до оп? чи по телефону дали команду перднути про величність, всього що генерують зелені дегенерати мародери?
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07.07.2025 12:17 Ответить
 
 