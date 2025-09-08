УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10455 відвідувачів онлайн
Новини ОПК України
404 5

Потужності ОПК перевищують обсяг держоборонзамовлення вп’ятеро, але без фінансової підтримки масштабуватися не вийде, - Бельбас

У Лондоні відбувся Український форум оборонних інновацій, організований за підтримки Національної асоціації оборонної промисловості України.

Про це повідомила пресслужба NAUDI, інформує Цензор.НЕТ.

Учасники форуму з України та Британії обговорювали ключові виклики масштабування оборонного виробництва та бар’єри для інвестицій у сектор.

Масштабування українського ОПК обговорили у Лондоні. Що відомо?

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас зауважив, що попри прорив у сфері виробництва БПЛА та безпілотних систем, оборонній галузі України бракує фінансування.

Читайте також: Близько 30 САУ "Богдана" на місяць виготовляє Україна, що перевершує можливості інших країн, - NAUDI

"Наші потужності вже сьогодні перевищують обсяг державного оборонного замовлення в пʼять разів. Але без фінансової підтримки ми не можемо масштабуватись", - пояснив він.

За його словами, ставка на іноземну допомогу у 2022–2023 роках була помилковою: частина озброєння надходила із запізненням, через що Україна втрачала можливості внутрішнього виробництва.

Україна, на думку Бельбаса, має суттєву перевагу перед Заходом — реальний бойовий досвід і здатність працювати навіть в умовах відключень чи обстрілів. Проте варто це поєднати із фінансуванням  українських виробничих спроможностей.

Читайте також: NAUDI презентувала спеціалізований журнал про вітчизняну зброю "Frontline Industry". ФОТОрепортаж

 Одним із таких інструментів він назвав програму SAFE, яка досі не була повноцінно імплементована.

"Наші технології перевірені в боях. Ми знаємо ціну кожному євро, долару й фунту, вкладеному в оборону", - додав Бельбас.

Голова з розвитку оборонного бізнесу найбільшої індустріальної асоціації Великої Британії ADS Саймон Леві підтвердив, що інвестиції в ОПК України досі стикаються з численними перешкодами - від суворих правил боротьби з відмиванням коштів до складнощів із банківськими переказами.

Масштабування українського ОПК обговорили у Лондоні. Що відомо?

Також читайте: Учасники ринку закликали Раду повернути законопроєкт Defence City на доопрацювання. ДОКУМЕНТ

Водночас він відзначив появу нових можливостей, зокрема участь Європейського інвестиційного банку та британського державного фонду у підтримці оборонної сфери.

"Інвестори повинні дивитися не лише на сьогоднішню війну, а й на те, що буде після неї. Україна буде в унікальному становищі для експорту оборонних технологій", - зазначив Леві.

Бельбас закликав уряди західних країн переглянути підхід до інвестицій, адже сьогодні у Європі рішення ухвалюють за логікою мирного часу, коли рахується економічна доцільність, а не безпекові потреби.

Читайте: Україна має достатню потужність для виробництва продукції для фронту та на експорт, - виконавчий директор NAUDI Гончаров

Масштабування українського ОПК обговорили у Лондоні. Що відомо?

Автор: 

ОПК (285) Бельбас Владислав (25) NAUDI (19)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все впирається в гроші - кишені вивертали?
показати весь коментар
08.09.2025 16:22 Відповісти
не вистачая коштів на ще один золотий унітаз миндичу....чи усій зеленій зграї??
показати весь коментар
08.09.2025 16:59 Відповісти
... можу підказати де взяти кошти для ЗСУ, звертайтеся.
показати весь коментар
08.09.2025 17:02 Відповісти
прорыв в сфере производства БПЛА Источник: https://censor.net/ru/n3572892
Из которых до 60%, по словам Стерненко не пригодны для фронта? Ну тогда это прорыв в военном бюджете, а не в производстве БПЛА.
показати весь коментар
08.09.2025 17:07 Відповісти
У Лондоні відбувся Український форум
обговорювали ключові виклики
відзначив появу нових можливостей
Бельбас закликав
показати весь коментар
08.09.2025 17:31 Відповісти
 
 