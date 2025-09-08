Потужності ОПК перевищують обсяг держоборонзамовлення вп’ятеро, але без фінансової підтримки масштабуватися не вийде, - Бельбас

У Лондоні відбувся Український форум оборонних інновацій, організований за підтримки Національної асоціації оборонної промисловості України.

Про це повідомила пресслужба NAUDI, інформує Цензор.НЕТ.

Учасники форуму з України та Британії обговорювали ключові виклики масштабування оборонного виробництва та бар’єри для інвестицій у сектор.

Гендиректор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас зауважив, що попри прорив у сфері виробництва БПЛА та безпілотних систем, оборонній галузі України бракує фінансування.

"Наші потужності вже сьогодні перевищують обсяг державного оборонного замовлення в пʼять разів. Але без фінансової підтримки ми не можемо масштабуватись", - пояснив він.

За його словами, ставка на іноземну допомогу у 2022–2023 роках була помилковою: частина озброєння надходила із запізненням, через що Україна втрачала можливості внутрішнього виробництва.

Україна, на думку Бельбаса, має суттєву перевагу перед Заходом — реальний бойовий досвід і здатність працювати навіть в умовах відключень чи обстрілів. Проте варто це поєднати із фінансуванням українських виробничих спроможностей.

Одним із таких інструментів він назвав програму SAFE, яка досі не була повноцінно імплементована.

"Наші технології перевірені в боях. Ми знаємо ціну кожному євро, долару й фунту, вкладеному в оборону", - додав Бельбас.

Голова з розвитку оборонного бізнесу найбільшої індустріальної асоціації Великої Британії ADS Саймон Леві підтвердив, що інвестиції в ОПК України досі стикаються з численними перешкодами - від суворих правил боротьби з відмиванням коштів до складнощів із банківськими переказами.

Водночас він відзначив появу нових можливостей, зокрема участь Європейського інвестиційного банку та британського державного фонду у підтримці оборонної сфери.

"Інвестори повинні дивитися не лише на сьогоднішню війну, а й на те, що буде після неї. Україна буде в унікальному становищі для експорту оборонних технологій", - зазначив Леві.

Бельбас закликав уряди західних країн переглянути підхід до інвестицій, адже сьогодні у Європі рішення ухвалюють за логікою мирного часу, коли рахується економічна доцільність, а не безпекові потреби.

