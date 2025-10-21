Підприємства ОПК змушені самотужки відновлювати виробництво після обстрілів: це призводить до зривів контрактів
Обороні компанії в Україні наразі переживають особливо тяжкий період. Саме вони несуть витрати за будь-які удари по підприємству.
Про це йдеться в матеріалі Mezha.ua, інформує Цензор.НЕТ.
В чому проблема?
Підприємства оборонної галузі мають власними коштами відновлювати знищену на заводах продукцію. Так, на це мільйони доларів забирають з програм розробки нової продукції та інвестиційних проєктів.
Водночас застрахувати майно не вдається, оскільки переважно в таких випадках страховики відмовляються працювати з об'єктами, що є стратегічними цілями для російських атак.
Попри наявність механізмів форс-мажорів на випадок ударів по підприємствах, компанії мають самотужки відновити будівлю та верстати, переробити партію власним коштом, або ж повернути вже витрачені кошти державі.
Законом натомість не передбачено можливості дофінансувати виробника або ж списати з нього частину зобов'язань по контракту.
Компенсація від держави
Співрозмовники з галузі ОПК вважають, що держава має допомагати покривати збитки, оскільки це її прямий інтерес.
Один із директорів великої компанії на умовах анонімності заявив, що внаслідок російських ударів було спричинено збитків на дуже велику суму, тому довелося брати обігові кредити та витратити на відновлення свій прибуток.
Ризик залишитись сам на сам зі своїми проблемами після обстрілів стимулює підприємства ОПК або ж закладати ризики в ціну продукції, або ж взагалі відлякує від роботи в галузі та великих інвестицій. Все це призведе до нереалізованого потенціалу вітчизняного виробництва озброєнь, йдеться в матеріалі.
Виконавчий директор Національної асоціації оборонної промисловості України (NAUDI) Сергій Гончаров вважає, що держава повинна дати можливість списати частину зобов'язань з оборонної компанії на постачання тієї продукції, яку було знищено внаслідок "прильотів".
За його словами, цей механізм має бути прозорим, єдиним для всіх та базуватися на висновках експертів.
Директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас зазначив, що в оцінці обсягів знищеної продукції можна спиратися на кримінальні провадження з описом збитків, які зазвичай відкривають після "прильотів" на підприємства.
Це може бути підкріплено обов'язковою документальною експертизою, яка б підтвердила перебування продукції у вказаному місці.
В ОПи інші пріоритети, десятки мільярдів потрібно вливати в зомбування лохторату через Марафони і хвойд-експертів-блохєрів, які назвалюють Єрмака і Лідора.
І ще купу бабла на підкуп лохторату через різні кешбеки.
А поки що розповідають про "вундервафлі" типу Фламінго і товстого з довгим Нептуном,
"Зелені клоуни" продовжують свій кривавий саботаж.
Нещодавно була знищена повністю пускова установка для ракет "Нептун", яку підігнали близько до лінії фронту і були в наявності 4 стандартні ракети, зроблені насилу, на 280 км.
Підвели просто під удар московських.
В цей же час "клоуни" здали координати одного українського виробника українських ракет для ППО та самих систем, яка виробляла 45% комплектуючих для ракет "Нептун" та системи ППО "FrankenSAM" з американцями, від яких вони були в захваті і хотіли придбати для США."ФранкенСАМ", це модернізована система ППО-Бук 1 М, повністю відцифрована та з інтегрованими Західними ракетами від RIM-7 "Sea Sparrow" до ракет ASSRAAM від MBDA.https://youtube.com/shorts/5Qyfuioj5PM?si=5SKoxNLQwDJuFxN1Загалом інтегрували 8 типів ракет. Ці системи у невеликій кількості працювали й у Києві та інших регіонах збиваючи навіть московські КАБи, які інші системи збивати не могли.Найцікавіше, що виробництво було перенесено до Хмельницького, але координати знову здали Москві та були прильоти, довелося переїхати до Київської області. Поставили на чергування систему ППО біля виробництва, т.як. проводилася інтеграція різних типів ракет, та випробування вже готової першої Української системи ППО з ефективними ракетами для яких дістали навіть змішане ракетне тверде паливо, ракети за характеристиками не поступалися Західним зразкам. ttps://youtube.com/shorts/Q4SX4oOCW8w?si=cTNcwCt0flFAL2NtІ ось Командувач ППО України дав команду зняти з чергування поруч із виробництвом одну із систем ППО разом із екіпажем, при цьому не попередили керівництво компанії, знаючи, що в цехах знаходяться і проходять модернізацію системи ППОБук 1 М - "ФранкенСАМ", і знаходяться готові ракети від союзників.Менше ніж за день, уночі прилетіли 9 Шахедів,і п'ять із них завдали точкового удару прямо по цехах, де знаходилася техніка та готові системи ППО для відправлення на фронт.Значить хтось поставив маячок для точного наведення Шахедов по цілі.Ось так, "зелені мерзотники" постійно проводять саботаж у всіх напрямках, а все, що гундосять по відео та розповідають у туалетних ЗМІ, це звичайна більшовицька брехня, піздеж та провокація.