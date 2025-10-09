Закон о временном бронировании работников предприятий ОПК позволит преодолеть кадровый дефицит, - NAUDI

Принятие законопроекта №13335 о временном бронировании новых сотрудников для предприятий ОПК позволит обеспечить стабильную работу оборонных предприятий.

Об этом сообщила Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI), передает Цензор.НЕТ.

Там считают, что принятие этого законопроекта позволит специалистам пройти военно-врачебную комиссию, оформить необходимые документы и официально трудоустроиться на предприятиях оборонной отрасли без риска мобилизации во время сверки данных в ТЦК.

"Это важный шаг для преодоления кадрового дефицита, обеспечения стабильной работы оборонных производств и ускорения поставок украинского вооружения на фронт.

Законопроект разработан в сотрудничестве NAUDI, представителей оборонного сектора и народных депутатов. Инициатива продолжает последовательную работу, которую Ассоциация начала еще в прошлом году, подчеркивая необходимость законодательно защитить официально трудоустроенных сотрудников критически важных предприятий отрасли", - добавили в NAUDI.

Также читайте: Кабмин запланировал повышение минимальной зарплаты. Это повлияет на условия для бронирования

Соавтор законопроекта, нардеп "Слуги народа" Галина Янченко рассказала, что ранее приходилось сталкиваться с абсурдными ситуациями.

"Инженера, который приходил делать дроны, могли забрать в армию еще до бронирования. Из-за бюрократии предприятия теряли специалистов, а фронт - оружие. Новый закон это меняет", - пояснила она.

Бронирование возможно только один раз в год для человека, а в случае невыполнения требований работодатель может уволить работника. Это позволяет избежать злоупотреблений и одновременно привлечь людей к производству.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ