Закон о временном бронировании работников предприятий ОПК позволит преодолеть кадровый дефицит, - NAUDI

Принятие законопроекта №13335 о временном бронировании новых сотрудников для предприятий ОПК позволит обеспечить стабильную работу оборонных предприятий.

Об этом сообщила Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI), передает Цензор.НЕТ.

Там считают, что принятие этого законопроекта позволит специалистам пройти военно-врачебную комиссию, оформить необходимые документы и официально трудоустроиться на предприятиях оборонной отрасли без риска мобилизации во время сверки данных в ТЦК.

"Это важный шаг для преодоления кадрового дефицита, обеспечения стабильной работы оборонных производств и ускорения поставок украинского вооружения на фронт.

Законопроект разработан в сотрудничестве NAUDI, представителей оборонного сектора и народных депутатов. Инициатива продолжает последовательную работу, которую Ассоциация начала еще в прошлом году, подчеркивая необходимость законодательно защитить официально трудоустроенных сотрудников критически важных предприятий отрасли", - добавили в NAUDI.

Соавтор законопроекта, нардеп "Слуги народа" Галина Янченко рассказала, что ранее приходилось сталкиваться с абсурдными ситуациями.

"Инженера, который приходил делать дроны, могли забрать в армию еще до бронирования. Из-за бюрократии предприятия теряли специалистов, а фронт - оружие. Новый закон это меняет", - пояснила она.

Бронирование возможно только один раз в год для человека, а в случае невыполнения требований работодатель может уволить работника. Это позволяет избежать злоупотреблений и одновременно привлечь людей к производству.

Нагребли звідусіль простих роботяг , потім жаліються що єкономіка просідає, ненавчені ідіоти.
09.10.2025 14:44 Ответить
Диванні воїни, типа тебе воювати не хочут, вони як Шарикови, на облік встану...
09.10.2025 14:49 Ответить
З Голландії чи звідки ти ото строчиш, набагато зручніше воювати , єгеж?
09.10.2025 14:58 Ответить
Скрізь добре, де таких як ти немає.
09.10.2025 15:03 Ответить
не дозволить. Т.я. обов'язку у співробітників ТЦК поставити на облік та оформити потрібні документи для постійного бронювання не виникає та відповідальнсть за ненадання такої послуги відсутня.
09.10.2025 14:52 Ответить
Кадровий дефіцит де? На фронті? У промисловості? Через зелений популізм працівників віком від 18 до 22 вже ніяким законом не поаернеш.
09.10.2025 14:54 Ответить
 
 