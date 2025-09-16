Кабмін запланував підвищення мінімальної зарплати. Це вплине на умови для бронювання

Кабінет Міністрів передбачив у проєкті державного бюджету на 2026 рік зростання мінімальної заробітної плати до 8 647 грн із 1 січня 2026 року з теперішніх 8000 грн.

Про це свідчить законопроєкт №14000 від 15 вересня, передає Інтерфакс-Україна.

Агентство зауважує, що це вплине на умови для бронювання співробітників критично важливих підприємств від мобілізації.

Зокрема, згідно з постановою №1332 від 22 листопада 2024 року, для бронювання працівників підприємства на сьогодні повинні мати середню заробітну плату від 2,5 мінімальних (наразі – 20 тис. грн на місяць), працівники-претенденти на бронювання також повинні мати таку зарплату продовж періоду бронювання.

У разі прийняття державного бюджету із зазначеним підвищенням мінімальної зарплати підприємства з 1 січня 2026 року повинні будуть мати середню зарплату від 21 617,5 грн на місяць, а їхні працівники-претенденти на бронювання – таку зарплату продовж періоду бронювання.

Як повідомлялося, напередодні Кабінет Міністрів схвалив проєкт закону "Про державний бюджет України на 2026 рік" і передав його на розгляд Верховної Ради.

Загальні видатки держбюджету передбачені у сумі 4,8 трлн гривень (+415 млрд гривень, порівняно із 2025 роком), доходи – 2,83 трлн грн (+446,8 млрд грн або 18,8%), дефіцит – до 18,4% ВВП (-3,9 відсоткових пункти до 2025 року), потреба у зовнішньому фінансуванні – 2,08 трлн грн.