УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11521 відвідувач онлайн
Новини Бронювання працівників
577 6

Закон про тимчасове бронювання працівників підприємств ОПК дозволить подолати кадровий дефіцит, - NAUDI

Бронювання працівників ОПК. Як він вплине на сферу?

Ухвалення законопроєкту №13335 про тимчасове бронювання нових співробітників для підприємств ОПК дозволить забезпечити стабільну роботу оборонних підприємств.

Про це повідомила Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ.

Там вважають, що ухвалення цього законопроєкту дозволить фахівцям пройти військово-лікарську комісію, оформити необхідні документи та офіційно працевлаштуватися на підприємствах оборонної галузі без ризику мобілізації під час звірки даних у ТЦК.

"Це важливий крок для подолання кадрового дефіциту, забезпечення стабільної роботи оборонних виробництв і прискорення постачання українського озброєння на фронт.

Законопроєкт розроблено у співпраці NAUDI, представників оборонного сектору та народних депутатів. Ініціатива продовжує послідовну роботу, яку Асоціація розпочала ще торік, наголошуючи на необхідності законодавчо захистити офіційно працевлаштованих співробітників критично важливих підприємств галузі", - додали в NAUDI.

Також читайте: Кабмін запланував підвищення мінімальної зарплати. Це вплине на умови для бронювання

Співавторка законопроєкту, нардепка "Слуги народу" Галина Янченко розповіла, що раніше доводилося стикатися із абсурдними ситуаціями.

"Інженера, який приходив робити дрони, могли забрати до війська ще до бронювання. Через бюрократію підприємства втрачали фахівців, а фронт - зброю. Новий закон це змінює", - пояснила вона.

Бронювання можливе лише один раз на рік для людини, а у разі невиконання вимог роботодавець може звільнити працівника. Це дозволяє уникнути зловживань та водночас залучити людей до виробництва.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Бронювання працівників ОПК. Як він вплине на сферу?

Автор: 

бронювання (364) мобілізація (3240) NAUDI (25)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нагребли звідусіль простих роботяг , потім жаліються що єкономіка просідає, ненавчені ідіоти.
показати весь коментар
09.10.2025 14:44 Відповісти
Диванні воїни, типа тебе воювати не хочут, вони як Шарикови, на облік встану...
показати весь коментар
09.10.2025 14:49 Відповісти
З Голландії чи звідки ти ото строчиш, набагато зручніше воювати , єгеж?
показати весь коментар
09.10.2025 14:58 Відповісти
Скрізь добре, де таких як ти немає.
показати весь коментар
09.10.2025 15:03 Відповісти
дозволить фахівцям пройти військово-лікарську комісію, оформити необхідні документи Джерело: https://censor.net/ua/n3578750
не дозволить. Т.я. обов'язку у співробітників ТЦК поставити на облік та оформити потрібні документи для постійного бронювання не виникає та відповідальнсть за ненадання такої послуги відсутня.
показати весь коментар
09.10.2025 14:52 Відповісти
Кадровий дефіцит де? На фронті? У промисловості? Через зелений популізм працівників віком від 18 до 22 вже ніяким законом не поаернеш.
показати весь коментар
09.10.2025 14:54 Відповісти
 
 