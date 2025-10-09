Закон про тимчасове бронювання працівників підприємств ОПК дозволить подолати кадровий дефіцит, - NAUDI

Ухвалення законопроєкту №13335 про тимчасове бронювання нових співробітників для підприємств ОПК дозволить забезпечити стабільну роботу оборонних підприємств.

Про це повідомила Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI), передає Цензор.НЕТ.

Там вважають, що ухвалення цього законопроєкту дозволить фахівцям пройти військово-лікарську комісію, оформити необхідні документи та офіційно працевлаштуватися на підприємствах оборонної галузі без ризику мобілізації під час звірки даних у ТЦК.

"Це важливий крок для подолання кадрового дефіциту, забезпечення стабільної роботи оборонних виробництв і прискорення постачання українського озброєння на фронт.

Законопроєкт розроблено у співпраці NAUDI, представників оборонного сектору та народних депутатів. Ініціатива продовжує послідовну роботу, яку Асоціація розпочала ще торік, наголошуючи на необхідності законодавчо захистити офіційно працевлаштованих співробітників критично важливих підприємств галузі", - додали в NAUDI.

Співавторка законопроєкту, нардепка "Слуги народу" Галина Янченко розповіла, що раніше доводилося стикатися із абсурдними ситуаціями.

"Інженера, який приходив робити дрони, могли забрати до війська ще до бронювання. Через бюрократію підприємства втрачали фахівців, а фронт - зброю. Новий закон це змінює", - пояснила вона.

Бронювання можливе лише один раз на рік для людини, а у разі невиконання вимог роботодавець може звільнити працівника. Це дозволяє уникнути зловживань та водночас залучити людей до виробництва.

