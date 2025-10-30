ОПК потребує не меншої підтримки, ніж енергетика: NAUDI закликала створити окрему програму відновлення підприємств. ФОТОрепортаж

У Києві відбулася зустріч Національної асоціації оборонної промисловості України із представниками країн-партнерів.

Про це повідомила пресслужба NAUDI, інформує Цензор.НЕТ.

Сторони обговорювали допомогу партнерів у відновленні підприємств ОПК після російських ударів.

Хто брав участь?

У зустрічі взяли участь представники посольств Великої Британії, Німеччини, Швеції, Норвегії, Італії, Австрії, Болгарії, Японії, Канади, Румунії, Франції, Швеції, Португалії, Албанії та Греції, а також представники Міноборони та компаній-учасників NAUDI, чиї виробничі потужності було частково або повністю знищено ударами РФ.

РФ атакує оборонні підприємства

Голова NAUDI Пашинський зазначив, що РФ збільшила кількість ударів по об'єктах ОПК України.

"Ворог свідомо прагне паралізувати спроможність України виробляти зброю для власної оборони", - наголосив він.

За його словами, підприємства ОПК під час війни - це такий самий витратний матеріал, як і зброя на фронті.

Пашинський вважає, що підприємства ОПК потребують не меншої підтримки, ніж енергетика України.

"Є обʼєкти енергетичної інфраструктури, які зруйновані та відновлені по чотири рази. Для цього існує окремий міжнародний Фонд підтримки енергетики. ОПК - не менш важливий для виживання України. Тому ми звертаємося до урядів ваших країн із проханням розглянути можливість фінансової та технічної допомоги для відновлення зруйнованих підприємств", - додав він.

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров зазначив, що наразі в Україні відсутній дієвий механізм компенсації втрат оборонних підприємств, чиє майно або продукцію було знищено внаслідок атак.

Відсутність компенсацій для підприємств ОПК

"Сьогодні компанії, чиї склади або виробничі лінії були знищені, фактично залишаються без жодної компенсації. Навіть у межах чинного законодавства форс-мажор не звільняє від податкових зобов’язань. Тобто підприємство, яке втратило все, змушене продовжувати сплачувати податки за зруйноване обладнання. Це абсурдна ситуація, яку необхідно терміново виправити", - додав він.

Заступник голови NAUDI Сергій Висоцький презентував дипломатам конкретні кейси підприємств, що зазнали руйнувань.

"Знищення окремих з цих підприємств вже призвело до сповільнення деяких оборонних програм. Тим не менш наш пріоритет - збереження цих підприємств в Україні", - пояснив він.

NAUDI закликала дипломатів донести до урядів країн необхідність розробки спільного механізму підтримки ОПК України, який є частиною оборонного щита Європи.

