Відновлення експорту надлишку зброї дозволить зберегти ОПК та залучити кошти, - РНБО

Експорт української зброї: у РНБО назвали переваги

Частина українського ОПК працюватиме на експорт зброї, що дозволить зберегти робочі місця, розвивати галузь та отримувати доходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося на зустрічі секретаря РНБО Рустема Умєрова та радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна із журналістами.

ОПК України

Вони нагадали, що сьогодні оборонно-промисловий комплекс країни має спроможність у близько $35 млрд на рік. Водночас фінансування покриває щонайбільше половину реального виробничого потенціалу ОПК України.

Такий обсяг коштів не вдається зібрати ні з бюджету, ні за допомогою партнерів. Тому частина ОПК працюватиме на контрольований експорт зброї до інших країн.

За словами Умєрова та Камишіна, на 2026 рік лише далекобійні спроможності оцінюють у понад 35 млрд доларів, а вся галузь може сягнути 60 млрд.

Експорт озброєння

Вони переконані, що експорт зброї дозволить зберегти виробничі темпи, робочі місця та залучити валюту у сектор оборони.

Що експортуватимуть?

Перш за все йдеться про безпілотні системи - повітряні, наземні та морські.

Як приклад, Умєров навів "данську модель".

Як це працюватиме?

Партнери інвестуватимуть у виробництво зброї в Україні або ж у спільне виробництво на своїй території.

Головною ідеєю є те, що надлишкові спроможності не мають простоювати. Частина продукції йтиме на фронт, а частина - на експорт. Отримані мита та податки дозволять укладати нові контракти. Таким чином вдасться одночасно озброювати Сили оборони та розвивати ОПК.

Перші контракти

Умєров та Камишін очікують, що перші контракти будуть не раніше другої половини 2026 року, оскільки потрібен час на тести, сертифікацію та закупівельні процедури партнерів.

Процедура експорту

Компанія, що підпадає під критерії допуску до експорту та має надлишок виробничих спроможностей може подати заявку до Державної служби експортного контролю (ДСЕК), яка протягом 90 днів перевірить всі дані та надасть дозвіл.

ДСЕК робить запит, Міноборони перевіряє потребу, а на Міжвідомчій комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю колегіально ухвалюють рішення. Також до процесу залучатимуть Сили оборони.

Приватні виробники можуть скористатися послугами держспецекспортера, приватного спецекспортера - або отримати власні повноваження: як резидент Defenсe City (за 7–12 днів) або окремим рішенням КМУ по конкретному виробнику (до року).

До яких країн експортуватимуть українську зброю?

РНБО сформує та оновлюватиме перелік країн. Першими до нього увійдуть держави, з якими Україна підписала безпекові угоди.

Також діятиме післяекспортний контроль, щоб жодна одиниця української зброї не була перепродана без відома України.

Водночас якщо ЗСУ буде потрібен терміново якийсь тип зброї, дозвіл на її експорт може бути зупинено або скасовано.

Представницькі офіси у Європі

Перші такі офіси відкриють у столицях Німеччини та Данії, які найбільше інвестували в український ОПК.

Це буде "вітриною українських технологій", де можна буде побачити, як працює українська зброя. Там також будуть платформи для співпраці з урядами, арміями та бізнесом.

Вони матимуть три зони:

  • відкриту (для демонстрацій і громадськості);
  • закриту (для військових планувальників);
  • та офісну (для переговорів і контрактів).

Відкриття таких представництв планується також у США та країнах Глобального півдня.

Defence City

Також Умєров та Камишін торкнулися питання Defence city - спеціального режиму для оборонної індустрії України.

Резиденти отримають, зокрема, спрощений доступ до процедур експорту, міжнародних передач та спільного виробництва.

Рішення ухвалюватимуться протягом днів, а не місяців завдяки усуненню бюрократичних бар'єрів.

Система гарантуватиме контроль і пріоритет для ЗСУ, але дає можливість залучати іноземні інвестиції і запускати ко-продакшн.

За яника теж казали за "надлишок", а потім армія воювала на шкільних автобусах, до 2016 року...
Просто зєрмаку хочеться ще більше бабла у свої кишені...
показати весь коментар
07.11.2025 14:00 Відповісти
Нет, это так не работает. Любое предприятие знает сколько оно выпускает и есть ли у него производственные мощности чтобы выпускать больше. Если государство может оплатить только 50% загрузку предприятия - то вторая половина остается просто незадействованной. А есть закон зависимости себестоимости от количества произведенного. Больше делаем - дешевле обходится. И предприятие которое бы увеличило выпуск продукции в 2 раза - смогло бы уменьшить себестоимость процентов на 25. То есть даже для государства смогло бы снизить закупочные цены оставив себе приемлемый заработок. Потому это совершенно здравая мысль - если предприятие выполняет заказ государства на 100% - логично было бы разрешить излишки произведенного продавать. С этого в казну поступят налоги, будут созданы рабочие места, а так же предприятие будет иметь деньги на обновление оборудования и НИОКР.
показати весь коментар
07.11.2025 14:08 Відповісти
Це, якщо відбувається так, як ви розповідаєте, в чому я дуже сумніваюсь, бо ті 5-6 менеджерів квартальних підарасів не вміютьнічого, крім як красти і вибивати відкати, з тих самих підприємств, які б могли справді збільшити виробництво.
показати весь коментар
07.11.2025 14:13 Відповісти
продаємо зброю і її ж вимагаємо - надлишок мабуть в нас.
Українська Залізниця ниє від недостатка грошей і в тей же чяс пропонує - 3000 на шарік.
економісти є на форрумі?
поясніть мені цю нескаладуху
показати весь коментар
07.11.2025 14:05 Відповісти
От розумію, що за дурнів нас тримають - а от "до горла не можливо дотягнутися" щоб заперечити!
показати весь коментар
07.11.2025 14:06 Відповісти
ну, звісно, як що в середньому 20 тищ сзч в місяць, то кому та зброя потрібна?
треба продавати комусь. грошикі на кіпр, звісно.
ну й то шо, що потім та зброя виявиться у підарів.
міндіч від того тільки збагатиться.
показати весь коментар
07.11.2025 14:07 Відповісти
Розмови про це йдуть вже давно. То давайте, робіть.
показати весь коментар
07.11.2025 14:13 Відповісти
Скоти.
Таке пробити під час війни можуть тільки скоти.
показати весь коментар
07.11.2025 14:14 Відповісти
"Кризис перепроизводства"??? А може краще відразу "Петріоти" забарижити: на них попит значно вищий.
показати весь коментар
07.11.2025 14:25 Відповісти
ZEлені гельмінти розікрали і розтринькали гроші, що потрібні були на закупівлю зброї і тепер ліплять горбатого!
показати весь коментар
07.11.2025 14:59 Відповісти
Мразі. Кончені мразі. А .улі, - їм тепло та весело - цеж не вони ось тут - https://www.youtube.com/shorts/o9XL8ZxxQ0o
Цеж ті шо у теплі пропонують розтрілювати тих хто в окопах - цеж у їх *********** за такі слова своїх депутатів підтримка 60%.
показати весь коментар
07.11.2025 16:32 Відповісти
А де гарантія, що імпортну зброю не штовхатимуть на експорт...Гешефт він і в Африці гешефт
показати весь коментар
07.11.2025 16:56 Відповісти
Де гарантії, що продана зброя не виявиться в руках москалів
і не буде вбивати нас? Євреям головне гешефт.
показати весь коментар
07.11.2025 17:17 Відповісти
 
 