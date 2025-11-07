Відновлення експорту надлишку зброї дозволить зберегти ОПК та залучити кошти, - РНБО

Частина українського ОПК працюватиме на експорт зброї, що дозволить зберегти робочі місця, розвивати галузь та отримувати доходи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йшлося на зустрічі секретаря РНБО Рустема Умєрова та радника президента зі стратегічних питань Олександра Камишіна із журналістами.

ОПК України

Вони нагадали, що сьогодні оборонно-промисловий комплекс країни має спроможність у близько $35 млрд на рік. Водночас фінансування покриває щонайбільше половину реального виробничого потенціалу ОПК України.

Такий обсяг коштів не вдається зібрати ні з бюджету, ні за допомогою партнерів. Тому частина ОПК працюватиме на контрольований експорт зброї до інших країн.

За словами Умєрова та Камишіна, на 2026 рік лише далекобійні спроможності оцінюють у понад 35 млрд доларів, а вся галузь може сягнути 60 млрд.

Експорт озброєння

Вони переконані, що експорт зброї дозволить зберегти виробничі темпи, робочі місця та залучити валюту у сектор оборони.

Що експортуватимуть?

Перш за все йдеться про безпілотні системи - повітряні, наземні та морські.

Як приклад, Умєров навів "данську модель".

Як це працюватиме?

Партнери інвестуватимуть у виробництво зброї в Україні або ж у спільне виробництво на своїй території.

Головною ідеєю є те, що надлишкові спроможності не мають простоювати. Частина продукції йтиме на фронт, а частина - на експорт. Отримані мита та податки дозволять укладати нові контракти. Таким чином вдасться одночасно озброювати Сили оборони та розвивати ОПК.

Перші контракти

Умєров та Камишін очікують, що перші контракти будуть не раніше другої половини 2026 року, оскільки потрібен час на тести, сертифікацію та закупівельні процедури партнерів.

Процедура експорту

Компанія, що підпадає під критерії допуску до експорту та має надлишок виробничих спроможностей може подати заявку до Державної служби експортного контролю (ДСЕК), яка протягом 90 днів перевірить всі дані та надасть дозвіл.

ДСЕК робить запит, Міноборони перевіряє потребу, а на Міжвідомчій комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю колегіально ухвалюють рішення. Також до процесу залучатимуть Сили оборони.

Приватні виробники можуть скористатися послугами держспецекспортера, приватного спецекспортера - або отримати власні повноваження: як резидент Defenсe City (за 7–12 днів) або окремим рішенням КМУ по конкретному виробнику (до року).

До яких країн експортуватимуть українську зброю?

РНБО сформує та оновлюватиме перелік країн. Першими до нього увійдуть держави, з якими Україна підписала безпекові угоди.

Також діятиме післяекспортний контроль, щоб жодна одиниця української зброї не була перепродана без відома України.

Водночас якщо ЗСУ буде потрібен терміново якийсь тип зброї, дозвіл на її експорт може бути зупинено або скасовано.

Представницькі офіси у Європі

Перші такі офіси відкриють у столицях Німеччини та Данії, які найбільше інвестували в український ОПК.

Це буде "вітриною українських технологій", де можна буде побачити, як працює українська зброя. Там також будуть платформи для співпраці з урядами, арміями та бізнесом.

Вони матимуть три зони:

відкриту (для демонстрацій і громадськості);

закриту (для військових планувальників);

та офісну (для переговорів і контрактів).

Відкриття таких представництв планується також у США та країнах Глобального півдня.

Defence City

Також Умєров та Камишін торкнулися питання Defence city - спеціального режиму для оборонної індустрії України.

Резиденти отримають, зокрема, спрощений доступ до процедур експорту, міжнародних передач та спільного виробництва.

Рішення ухвалюватимуться протягом днів, а не місяців завдяки усуненню бюрократичних бар'єрів.

Система гарантуватиме контроль і пріоритет для ЗСУ, але дає можливість залучати іноземні інвестиції і запускати ко-продакшн.

