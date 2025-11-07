70% закупок БПЛА в 2026 году планируют проводить через DOT-Chain Defence, - Минобороны
Минобороны планирует уже в 2026 году перевести 70% закупок беспилотников на цифровую платформу DOT-Chain Defence. Система обеспечивает прямые закупки у производителей и сокращает сроки поставки техники до двух недель.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Минобороны, об этом первый заместитель Министра обороны Украины Иван Гаврилюк сказал во время презентации исследования "Коррупционные риски при осуществлении закупок беспилотных систем и средств радиоэлектронной борьбы для Вооруженных Сил Украины".
Сколько производителей беспилотников сегодня в Украине
По словам Ивана Гаврилюка, на сегодняшний день в Украине насчитывается более 500 производителей беспилотных систем.
В условиях ведения войны высокой интенсивности Силы обороны используют большое количество новых образцов вооружения и военной техники. В то же время рост производства и расширение номенклатуры вооружений создает угрозы коррупционных рисков. Минобороны работает над их устранением.
Децентрализация закупок
По словам Ивана Гаврилюка, Министерство обороны продолжает реформы с целью быстрого и качественного обеспечения ВСУ, проводит децентрализацию закупок.
Это происходит через цифровую платформу DOT-Chain Defence. Благодаря ей воинские части могут закупать нужные им образцы БПЛА напрямую у производителя. При этом время выполнения заказа в среднем составляет до двух недель.
Он добавил, что закупочные операции через DOT Chain Defence помогают предотвратить вмешательство посреднических структур. Ожидается, что эта платформа станет эффективным инструментом для предотвращения коррупционных рисков при проведении закупок.
Девʼять місяців піару та інформаційних приводів - з нікчемним результатом для армій по факту. Цей приклад гарно ілюструє підхід команди Зеленського: головне - піар, результат - по залишковому принципу. Тільки от піар-бульбашками і пустими заявами ворога, очевидно, не перемогти. Джерело: https://censor.net/ua/n3569388
А тут таке. Шабунька де скiгленя про пiар?