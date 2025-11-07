70% закупівель БпЛА у 2026 році планують проводити через DOT-Chain Defence, - Міноборони

Міноборони планує вже у 2026 році перевести 70% закупівель безпілотників на цифрову платформу DOT-Chain Defence. Система забезпечує прямі закупівлі у виробників і скорочує терміни постачання техніки до двох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Міноборони, про це перший заступник Міністра оборони України Іван Гаврилюк сказав під час презентації дослідження "Корупційні ризики під час здійснення закупівель безпілотних систем та засобів радіоелектронної боротьби для Збройних Сил України".

Скільки виробників безпілотників сьогодні в Україні

За словами Івана Гаврилюка, на сьогодні в Україні нараховується понад 500 виробників безпілотних систем.

В умовах ведення війни високої інтенсивності Сили оборони використовують велику кількість нових зразків озброєння та військової техніки. Водночас зростання виробництва та розширення номенклатури озброєнь створює загрози корупційних ризиків. Міноборони працює над їхнім усуненням.

Децентралізація закупівель

За словами Івана Гаврилюка, Міністерство оборони продовжує реформи з метою швидкого і якісного забезпечення ЗСУ, проводить децентралізацію закупівель.

Це відбувається через цифрову платформу DOT-Chain Defence. Завдяки їй військові частини можуть закуповувати потрібні їм зразки БпЛА безпосередньо у виробника. При цьому час виконання замовлення в середньому складає до двох тижнів.

Він додав, що закупівельні операції через DOT Chain Defence допомагають запобігти втручанню посередницьких структур. Очікується, що ця платформа стане ефективним інструментом для уникнення корупційних ризиків при проведенні закупівель.

