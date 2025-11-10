У жовтні Міноборони допустило до експлуатації понад 100 зразків українського озброєння зброї

У жовтні Міноборони допустило до експлуатації у Силах оборони України понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Порівняно з попередніми двома місяцями кількість нового озброєння, допущеного до експлуатації, зросла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Йдеться, зокрема, про:

безпілотні авіаційні комплекси різного призначення,

системи РЕБ,

нові зразки артилерійських снарядів великого калібру.

Крім цього, вже маємо технічне рішення від вітчизняних виробників, яке посилить ударні спроможності нашої авіації.

Серед збройових новинок жовтня:

оптичні пристрої різного призначення,

автомототехніка,

наземні роботизовані комплекси,

тренажери,

спеціальний бронеавтомобіль тощо.

"Українські виробники швидко реагують на запити фронту — і цей темп ми маємо підтримати масштабуванням виробництва та стабільними постачаннями", — наголосив заступник Міністра оборони України Юрій Мироненко.

