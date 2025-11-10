У жовтні Міноборони допустило до експлуатації понад 100 зразків українського озброєння зброї

У жовтні Міноборони допустило до експлуатації у Силах оборони України понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Порівняно з попередніми двома місяцями кількість нового озброєння, допущеного до експлуатації, зросла.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

Йдеться, зокрема, про:

  • безпілотні авіаційні комплекси різного призначення,
  • системи РЕБ,
  • нові зразки артилерійських снарядів великого калібру.

Крім цього, вже маємо технічне рішення від вітчизняних виробників, яке посилить ударні спроможності нашої авіації.

Серед збройових новинок жовтня:

"Українські виробники швидко реагують на запити фронту — і цей темп ми маємо підтримати масштабуванням виробництва та стабільними постачаннями", — наголосив заступник Міністра оборони України Юрій Мироненко.

Топ коментарі
+3
Країна при дебілі земленському не здатна налагодити потік якісних мінометних і протипіхотних мін а це найпростіший виріб після лопати мабуть. Країна де всі кошториси завищені в рази. Буде виготовляти понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Серйозно *****? Хтось у це повірив?
10.11.2025 16:43 Відповісти
+2
і стопітсот фламінгів різнього кольору
10.11.2025 16:35 Відповісти
+2
правда одна фламінга втікла до Австрії..але залишилось стопітсот мінус адін ))
10.11.2025 16:37 Відповісти
без калькулятора важко порахувати, що залишилося ....
10.11.2025 16:38 Відповісти
без zельоного калькулятора таки складно порахувати))
10.11.2025 16:39 Відповісти
Уявляю:
Баба-Яга
Баба-Яга 0.01
Баба-Яга 0.01М
...........................
і так 100 разів!
А є ще НРК
Вони хоть F-16 ще не модернізують???
..........................
МО шмигалять працюють 24/7
10.11.2025 16:37 Відповісти
Зараз технологія зброї випереджає Час ,- Нам потрібна перемога. росія гатить зразками ссср і не встигає воровать технології, а як і ворує то потрібен час і людський ресурс зробити.Ну в кінці кінців Кеби.
10.11.2025 16:41 Відповісти
10.11.2025 16:43 Відповісти
"Зоопарк" розширюється...
10.11.2025 16:45 Відповісти
Йой !якби не міністерство то воювати булоб нічим !А так аж 100!!
10.11.2025 17:11 Відповісти
Колічєство жіров на квадратний кіломєтер надоєв шірітся і растьот с каждім мєсяцом!!!
А де результат, зєльона банда?
10.11.2025 18:17 Відповісти
 
 