У жовтні Міноборони допустило до експлуатації понад 100 зразків українського озброєння зброї

У жовтні Міноборони допустило до експлуатації у Силах оборони України понад сотню нових зразків озброєння та військової техніки вітчизняного виробництва. Порівняно з попередніми двома місяцями кількість нового озброєння, допущеного до експлуатації, зросла.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.
Йдеться, зокрема, про:
- безпілотні авіаційні комплекси різного призначення,
- системи РЕБ,
- нові зразки артилерійських снарядів великого калібру.
Крім цього, вже маємо технічне рішення від вітчизняних виробників, яке посилить ударні спроможності нашої авіації.
Серед збройових новинок жовтня:
- оптичні пристрої різного призначення,
- автомототехніка,
- наземні роботизовані комплекси,
- тренажери,
- спеціальний бронеавтомобіль тощо.
"Українські виробники швидко реагують на запити фронту — і цей темп ми маємо підтримати масштабуванням виробництва та стабільними постачаннями", — наголосив заступник Міністра оборони України Юрій Мироненко.
Кіт Яша
показати весь коментар10.11.2025 16:43 Відповісти Посилання
Ostap Hor
показати весь коментар10.11.2025 16:35 Відповісти Посилання
Ostap Hor
показати весь коментар10.11.2025 16:37 Відповісти Посилання
