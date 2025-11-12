Пільгове кредитування виробників зброї: Підприємства ОПК отримали позик лише на 5 мільярдів за рік
За рік роботи програми пільгового кредитування українські підприємства оборонно-промислового комплексу (ОПК) отримали 80 кредитів на загальну суму майже 5 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
"Ще 16 заявок від оборонних підприємств на суму майже 700 млн грн погоджено до видачі. Також 52 заявки на понад 4 млрд грн перебувають на різних стадіях розгляду", – уточнили у міністерстві.
Як повідомлялося, раніше голова Національного банку Андрій Пишний закликав банки активніше кредитувати підприємства ОПК.
За його словами, банки "дуже добре спрацювали" щодо підтримки проєктів із відновлення енергетики: вони профінансували розбудову 1,2 ГВт генерації та ще понад 400 МВт потужностей для зберігання електроенергії. Відтак Пишний закликав банкірів "шукати моделі, щоб бути такими ж ефективними для підтримки оборонного комплексу".
- Що відомо про пільгові кредити для підприємств ОПК
Програма пільгового кредитування реалізується спільно Міноборони, Мінекономіки та банками-партнерами, вона має забезпечити підприємствам ОПК швидкий доступ до фінансових ресурсів для розширення виробництва.
Виробники приватного сектору, яким бракує оборотного капіталу для покращення та масштабування виробничих потужностей, можуть отримати:
- до 100 млн грн на оборотний капітал – терміном до 3 років;
- до 500 млн грн на інвестиційні проекти – терміном до 5 років.
Відсоткова ставка для підприємств ОПК становить 5%, решту компенсує держава.
Кредитні кошти можна спрямувати на модернізацію виробництва, закупівлю нового обладнання та комплектуючих, розширення операційної діяльності, а також підтримку розробок нових зразків озброєння й військової техніки та їхнього запуску у серійне виробництво.
Наразі участь у програмі беруть п’ять банків, що відповідають безпековим критеріям.
