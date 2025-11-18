Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили

атака шахедів 17 листопада

Ввечері понеділка, 17 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

В яких регіонах фіксують ворожі дрони?

О 17:44 -  повідомляється про БпЛА 3 Харківщини курсом на Полтавщину.

О 18:11 - безпілотники на Харківщині курсом на/повз Лозову зі сходу.

О 18:28 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс північно-західний.

О 18:37 - російські дрони зафіксовані в Сумському районі Сумщини, курс південно-західний.

О 19:18 - БпЛА в Охтирському районі Сумщини, курс північно-східний.

О 19:20 -  "Шахеди" на Дніпропетровщини, курс на Павлоград.

О 20:16 - відмічені пуски КАБ на Донеччину.

О 20:39 - КАБ на Сумщину

О 21:17 - БпЛА курсом на Херсонщину Бериславський район.

О 21:19 - БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.

О 21:34 - повідомляється про  БпЛА з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину (Криворізький район).

О 22:01 - пуски КАБ на сході Дніпропетровщини.

О 22:03 - БпЛА на сході Полтавщини, курс південний.

О 22:05 - група БпЛА на Дніпропетровщині, вектор м. Дніпро.

О 22:16 - м. Дніпро, БпЛА в напрямку міста.

О 22:28 - пуски КАБ на Запоріжжі.

О 22:31 -  пуски КАБ на сході Дніпропетровщини.

О 22:45 -  повідомляється про загрозу застосування балістичного озброєння

О 22:47 -  швидкісна ціль на Полтавщину.

О 22:49 -  швидкісна ціль повз Берестин на Полтавщину.

О 22:52 - група БпЛА на Дніпропетровщині, вектор м. Дніпро з півночі та сходу.

О 23:07 - БпЛА в напрямку м.Павлоград.

О 23:43 - загроза застосування балістичного озброєння.

О 23:46 - швидкісна ціль повз Берестин на Полтавщину.

О 23:49 - швидкісна ціль на Харківщині.

О 00:04 - відбій балістики.

О 00:13 - загроза застосування балістичного озброєння.

О 00:28 - відбій балістики.

О 00:32 - БпЛА в Шосткинському районі Сумської області, курс південний.

О 01:03 - БпЛА в Роменському районі Сумської області, курс південно-західний.

Днепр грохочет
17.11.2025 22:36 Відповісти
таки да
17.11.2025 22:37 Відповісти
Дивне мовчання за кордоном, отого призначеного зеленським, секретаря, цілої РНБОУ!!?!? Дивне мовчання ягнят!?!?
17.11.2025 22:41 Відповісти
Він не повернеться в Украіну , мабуть
17.11.2025 23:54 Відповісти
Коли вже загрохоче москва з кремлівськими виродками ,
які нам жити спокійно не дають?
17.11.2025 23:46 Відповісти
 
 