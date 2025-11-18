Росія атакує Україну ударними безпілотниками, - Повітряні сили
Ввечері понеділка, 17 листопада, російські загарбники запустили ударні дрони для атаки по Україні.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
В яких регіонах фіксують ворожі дрони?
О 17:44 - повідомляється про БпЛА 3 Харківщини курсом на Полтавщину.
О 18:11 - безпілотники на Харківщині курсом на/повз Лозову зі сходу.
О 18:28 - БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс північно-західний.
О 18:37 - російські дрони зафіксовані в Сумському районі Сумщини, курс південно-західний.
О 19:18 - БпЛА в Охтирському районі Сумщини, курс північно-східний.
О 19:20 - "Шахеди" на Дніпропетровщини, курс на Павлоград.
Оновлена інформація
О 20:16 - відмічені пуски КАБ на Донеччину.
О 20:39 - КАБ на Сумщину
О 21:17 - БпЛА курсом на Херсонщину Бериславський район.
О 21:19 - БпЛА на півночі Харківщини, курс південний.
Оновлена інформація
О 21:34 - повідомляється про БпЛА з Херсонщини курсом на Дніпропетровщину (Криворізький район).
О 22:01 - пуски КАБ на сході Дніпропетровщини.
О 22:03 - БпЛА на сході Полтавщини, курс південний.
О 22:05 - група БпЛА на Дніпропетровщині, вектор м. Дніпро.
О 22:16 - м. Дніпро, БпЛА в напрямку міста.
О 22:28 - пуски КАБ на Запоріжжі.
О 22:31 - пуски КАБ на сході Дніпропетровщини.
Оновлена інформація
О 22:45 - повідомляється про загрозу застосування балістичного озброєння
О 22:47 - швидкісна ціль на Полтавщину.
О 22:49 - швидкісна ціль повз Берестин на Полтавщину.
О 22:52 - група БпЛА на Дніпропетровщині, вектор м. Дніпро з півночі та сходу.
О 23:07 - БпЛА в напрямку м.Павлоград.
О 23:43 - загроза застосування балістичного озброєння.
О 23:46 - швидкісна ціль повз Берестин на Полтавщину.
О 23:49 - швидкісна ціль на Харківщині.
Оновлена інформація
О 00:04 - відбій балістики.
О 00:13 - загроза застосування балістичного озброєння.
Оновлена інформація
О 00:28 - відбій балістики.
О 00:32 - БпЛА в Шосткинському районі Сумської області, курс південний.
О 01:03 - БпЛА в Роменському районі Сумської області, курс південно-західний.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
