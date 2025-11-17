РУС
Новости Атака беспилотников
561 0

Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы

атака шахидов 17 ноября

Вечером понедельника, 17 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

В каких регионах фиксируют вражеские дроны?

В 17:44 - сообщается о БПЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.

В 18:11 - беспилотники в Харьковской области курсом на/мимо Лозовой с востока.

В 18:28 - БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс северо-западный.

В 18:37 - российские дроны зафиксированы в Сумском районе Сумской области, курс юго-западный.

В 19:18 - БПЛА в Ахтырском районе Сумской области, курс северо-восточный.

В 19:20 - "Шахеды" на Днепропетровщине, курс на Павлоград.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

