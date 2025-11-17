Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы
Вечером понедельника, 17 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
В каких регионах фиксируют вражеские дроны?
В 17:44 - сообщается о БПЛА с Харьковщины курсом на Полтавщину.
В 18:11 - беспилотники в Харьковской области курсом на/мимо Лозовой с востока.
В 18:28 - БПЛА на востоке Днепропетровской области, курс северо-западный.
В 18:37 - российские дроны зафиксированы в Сумском районе Сумской области, курс юго-западный.
В 19:18 - БПЛА в Ахтырском районе Сумской области, курс северо-восточный.
В 19:20 - "Шахеды" на Днепропетровщине, курс на Павлоград.
Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
