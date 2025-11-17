952 0
Российские беспилотники атакуют Днепр: в городе вспыхнули пожары
Город Днепр в ночь на 17 ноября находится под вражеской атакой.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы областного совета Николая Лукашука и главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.
Что известно
Из-за массированной атаки беспилотников в Днепре и прилегающих районах вспыхнули пожары. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Мониторинговые ресурсы сообщают, что город подвергается одновременным ударам с нескольких направлений, и в воздухе могут находиться до трех десятков вражеских дронов.
Россия атакует Украину ударными беспилотниками
Ранее мы сообщали, что вечером понедельника, 17 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.
В 21:34 начали появляться сообщения об атаке на город Днепр.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
