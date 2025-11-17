Российские беспилотники атакуют Днепр: в городе вспыхнули пожары

Город Днепр в ночь на 17 ноября находится под вражеской атакой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение главы областного совета Николая Лукашука и главы Днепропетровской ОВА Владислава Гайваненко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Из-за массированной атаки беспилотников в Днепре и прилегающих районах вспыхнули пожары. Информация о масштабах разрушений уточняется.

Мониторинговые ресурсы сообщают, что город подвергается одновременным ударам с нескольких направлений, и в воздухе могут находиться до трех десятков вражеских дронов.

Читайте также: 20-летний юноша убил подростка в Кривом Роге, - прокуратура

Россия атакует Украину ударными беспилотниками

Ранее мы сообщали, что вечером понедельника, 17 ноября, российские захватчики запустили ударные дроны для атаки по Украине.

В 21:34 начали появляться сообщения об атаке на город Днепр.

Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!

Ранее мы сообщали, что:

Читайте: В Украине появились 370 новых образцов боеприпасов, 250 из них – для беспилотников, - Минобороны